Грабительские чеки с АЗС разорили семьи: одна хитрая доработка авто сохранит сотни тысяч
Когда бензин дорожает не по дням, а по чекам на заправке, многие водители начинают считать не эмоциями, а рублём. Кто-то смотрит на пробег, кто-то — на расход, а кто-то уже прикидывает, окупится ли газобаллонное оборудование вообще. На старой "четвёрке" или на машине с прожорливым мотором разница выходит заметной, и тут уже не до красивых разговоров. Алексей Абрамов решил разложить вопрос по цифрам и показать, где газ действительно может сработать в плюс.
- Сколько стоит установка и оформление
- Что показывает расчёт по топливу
- Когда оборудование окупается
- Ответы на популярные вопросы
"Тема газобаллонного оборудования интересует автовладельцев уже много лет, поэтому давайте ответим на вечный вопрос: быть ГБО или не быть? Я предлагаю прагматичный подход с опорой на математику — так можно объективно оценить перспективы перехода и понять, оправдан ли он".
технический эксперт бренда автозапчастей MARSHALL Алексей Абрамов
Сколько стоит установка и оформление
Абрамов для расчёта взял самое ходовое оборудование четвёртого поколения. Он сравнил две машины: одну с небольшим расходом, другую с прожорливым мотором. За основу он также взял средний годовой пробег — 20 тысяч километров.
Для малолитражки с четырёхцилиндровым двигателем комплект с установкой, по его словам, обойдётся примерно в 45 тысяч рублей. Ещё около 8 тысяч уйдёт на оформление, а дополнительные аксессуары прибавят примерно 5 тысяч. В сумме выходит около 58 тысяч рублей.
Для машины с крупным двигателем планка выше. Установка стоит примерно 74 тысячи рублей, а с оформлением и сопутствующими расходами итог поднимается до 87 тысяч рублей. На этом месте уже видно, почему одни считают газ рабочей схемой, а другие машут рукой и едут дальше на бензине.
Что показывает расчёт по топливу
Дальше эксперт сравнил расходы на топливо. Для малолитражки он взял расход 8 литров на 100 километров, для машины с большим двигателем — 18 литров. Стоимость газа в расчёте составила около 35 рублей за литр, а бензина — примерно 69 рублей за литр.
Абрамов отдельно оговорил важную деталь: расход он считал одинаковым для обоих видов топлива. В реальной жизни газ может дать небольшую экономию, но в расчёте он не стал закладывать возможные дополнительные траты на обслуживание. Так итог получается жёстче, зато честнее.
По его подсчётам, малолитражка на бензине тратит в год 110,4 тысячи рублей. На газе эта сумма снижается до 56 тысяч рублей. У машины с большим двигателем картина ещё заметнее: 248,4 тысячи рублей на бензине против 126 тысяч на газе.
Если взглянуть на эти цифры без лишней романтики, разница выходит ощутимой уже в первый год. И именно поэтому вопрос установки ГБО обычно упирается не в моду, а в пробег и реальный расход машины. Чем чаще автомобиль выходит на дорогу, тем быстрее начинается экономия.
"Для расчёта важны три вещи: цена установки, годовой пробег и расход конкретной машины. Если владелец ездит мало, то даже при заметной разнице в цене топлива срок возврата денег растягивается. А когда автомобиль каждый день наматывает приличные километры, математика начинает работать совсем по-другому. Поэтому одну и ту же схему нельзя мерить на всех подряд".
автомеханик Николай Тихонов
Когда оборудование окупается
По расчётам Абрамова, срок окупаемости для малолитражного автомобиля составляет около 3,09 года. Для машины с большим двигателем он выходит примерно 2,44 года. То есть чем больше мотор и чем выше расход, тем быстрее деньги начинают возвращаться.
Эксперт отдельно привязал этот расчёт к 2026 году. Он также уточнил, что любой владелец может подставить свои цифры и получить личный результат. Но если годовой пробег меньше 20 тысяч километров, срок возврата вложений заметно вырастет.
Тут всё довольно прямолинейно: газ выгоден не всем и не всегда. Для одних это рабочий способ сократить расходы, для других — слишком длинная история с установкой, оформлением и ожиданием окупаемости. И чем спокойнее водитель смотрит на цифры, тем меньше потом сюрпризов.
Ответы на популярные вопросы
Подойдёт ли ГБО всем без исключения?
Нет. Решение зависит от цены комплекта, расхода топлива и того, сколько машина проходит за год. Если пробег небольшой, выгода может растянуться на долгий срок.
Почему в расчёте взяли именно 20 тысяч километров?
Это средний годовой пробег, который эксперт использовал как базу для сравнения. На другой дистанции итоговые цифры будут другими.
Почему не считают метан и пропан-бутан отдельно?
Абрамов использовал усреднённую цену газа, чтобы не уходить в спор о видах топлива. Так сравнение получилось проще и понятнее.
Можно ли самому посчитать окупаемость своей машины?
Да. Достаточно подставить свою стоимость установки, расход и годовой пробег. Тогда станет видно, за какой срок оборудование начнёт отбивать себя.
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