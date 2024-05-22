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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:34

"Газпром" забрал под управление предприятия Bosch в РФ

Компания ООО "БСХ бытовые приборы", которая ранее принадлежала филиалу немецкой Bosch, теперь находится под управлением компании "Газпром бытовые системы", следует из информации из ЕГРЮЛ.

Это изменение было зарегистрировано 21 мая, и теперь управляющей компанией предприятия является АО "Газпром бытовые системы".

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% акций ООО "Аристон термо Русь", принадлежащих Ariston Holding N. V., а также 100% акций ООО "БСХ бытовые приборы", принадлежащих BSH Hausgerate GmbH, передаются под управление компании "Газпром бытовые системы".

"БСХ бытовые приборы" зарегистрирована в Санкт-Петербурге и специализируется на производстве бытовых электрических приборов. По данным РСБУ, ее выручка в 2023 году сократилась в 9,2 раза до 2,129 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила 6,091 млрд рублей против убытка в 5,397 млрд рублей годом ранее.

"Газпром бытовые системы" является дочерним обществом ПАО "Газпром" и крупнейшим производителем бытового газового оборудования в России.

Фото: commons.wikimedia.org/Clubbinman (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

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