Штраф до 15 тысяч рублей: что нельзя делать при установке газовой колонки в квартире

Газовую колонку обычно вспоминают не от хорошей жизни: в квартире идёт ремонт, старый прибор уже шипит и пахнет так, что лучше бы его не трогать, или семья заехала в жильё без центральной горячей воды. Но это не та техника, которую можно вешать "на глаз" и по совету соседа с дрелью. Здесь важны помещение, дымоход, расстояния до стен и ещё целый список ограничений, потому что ошибка бьёт не только по кошельку, но и по безопасности. Сам прибор кажется привычным, а вот правила вокруг него — жёсткие. И их лучше знать до покупки, а не после жалобы от газовой службы.

"Газовая колонка может стоять только там, где у помещения хватает объёма, есть окно, вентиляция и дымоход. Если хотя бы один из этих пунктов не проходит, прибор лучше не ставить, пока вопрос не решён по правилам. С газом не работают "на авось”: потом это выходит дороже любого ремонта. И самовольный монтаж здесь — не бытовая мелочь, а прямое нарушение с риском для всех в доме". строитель Михаил Волков

Где вообще можно ставить колонку

Газовую колонку ставят не в любую комнату, а только в нежилые помещения. Подходят кухня с окном, форточкой и вентиляцией, топочная в частном доме или техническое помещение. Требования к таким местам прямо привязаны к нормам СП 62.13330.2011, СП 402.1325800.2018 и постановлению правительства от 16.09.2020 №1479.

Само помещение тоже должно пройти проверку на размер. Нужен объём от 7,5 м³, высота потолков от 2 м и площадь остекления от 0,03 м² на 1 м³ помещения. Плюс нужна естественная или приточно-вытяжная вентиляция с трёхкратным воздухообменом в час, если не считать воздух на горение.

Есть и жёсткий запрет. Колонку нельзя ставить в спальнях, кабинетах, гостиных, детских, студиях, ванных, туалетах и совмещённых санузлах. Не подойдут и помещения, над или под которыми находятся жилые комнаты соседей.

Отдельно ограничена и стена, на которую вешают прибор. Она должна быть капитальной, из кирпича или бетона, либо закрытой листом из негорючего материала. На несущие стены колонку тоже не монтируют, даже если "место вроде удобное".

Как проходит монтаж и какие документы нужны

Монтаж, подключение и первый пуск вправе делать только лицензированная организация с допуском СРО к работам с газовым оборудованием. Самостоятельно сюда лезть нельзя, даже если руки растут из правильного места. Для газа это ничего не меняет.

Если нужно заменить колонку на такую же, сначала пишут заявление в газовую службу. К нему прикладывают паспорт, выписку из ЕГРН, поэтажный план квартиры, технический паспорт, акт проверки дымохода и вентканалов, а также паспорт самого водонагревателя.

Если прибор ставят впервые, цепочка длиннее. Сначала согласуют монтаж в абонентском отделе газовой компании, потом получают акт проверки вентканалов и дымохода, заказывают проект газовых сетей с размещением колонки, согласуют его, вызывают газовиков на осмотр помещения и только потом переходят к установке и подписанию акта работ.

Перед покупкой колонки, дымохода и остального оборудования лучше сразу поговорить с газовиками. Если речь о замене на прибор большей мощности или другого типа, без газового проекта уже не обойтись. Стандартная высота подвеса — от 0,8 до 1,2 м от пола до нижней части прибора, а до потолка нужно оставить от 30 см.

Как выбрать и собрать дымоход

Дымоход подбирают не "по похожести", а по паспорту конкретной колонки. Тут смотрят на мощность прибора, тип камеры сгорания и условия работы. Для моделей до 19 кВт с одной точкой водоразбора берут диаметр 110 мм, а для устройств мощностью 20-30 кВт и двух и более точек — 130 мм.

Материал тоже важен. Подходят только негорючие варианты: нержавеющая сталь или нержавеющая сталь с теплоизоляцией. Алюминиевая фольга, оцинкованная сталь и пластик здесь опасны, потому что они могут деформироваться и прогореть.

При сборке горизонтальные участки делают с уклоном в сторону улицы, а вертикальные стараются вести ровно. От выхода из колонки до отверстия в стене расстояние не должно быть больше трёх метров. Если сделать длиннее или пустить трубу как попало, тяга будет уже не та, а это лишний риск.

Как подключают воду и газ

Газ и воду к колонке подключает только специалист. По закону частному лицу нельзя самостоятельно возиться с газовыми трубами, а самодеятельность здесь быстро превращается в проблему. Мастер сначала врезает тройник в газопровод и ставит гибкий шланг в металлической оплётке, сильфонный рукав или жёсткую трубу.

Потом он подключает воду. В водопровод врезают тройник, ставят фильтры, чтобы грязь не ушла в колонку, и шаровые краны для перекрытия воды. Затем подводят трубы холодной и горячей воды, соблюдая маркировку, и надёжно фиксируют соединения.

После монтажа специалист проверяет герметичность, настраивает прибор, выравнивает давление в системе и запускает оборудование. Уже на этом этапе видно, всё ли собрано как надо, или где-то придётся переделывать узел до первого пуска.

"Перед покупкой колонки нужно сверить не только мощность и тип камеры сгорания, но и саму схему помещения. В старых домах, особенно в хрущёвках, ошибка часто начинается ещё на этапе выбора прибора. Человек покупает то, что физически нельзя нормально поставить. Потом начинаются лишние расходы и беготня по согласованиям. Проще сначала проверить условия, а уже потом заказывать технику". дизайнер интерьеров Елена Маркова

Чем грозит самовольная установка

Самовольный монтаж газового оборудования запрещён. Постановление правительства от 14.05.2013 №410 прямо говорит, что демонтаж, перенос и установка газовых приборов делаются только через специализированные организации. Тут без вариантов.

Штрафы тоже вполне ощутимые. За самовольное подключение к газопроводу или безучётное использование газа гражданину грозит от 10 000 до 15 000 рублей. За саму замену внутридомового или внутриквартирного оборудования без участия специалистов — от 5000 до 10 000 рублей.

Если нарушение повторится после административного наказания, уже включается Уголовный кодекс. Там предусмотрены штраф до 80 000 рублей, обязательные работы, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Если из-за этого погиб человек или случились тяжкие последствия, сроки становятся ещё жёстче.

Газовая компания вправе перекрыть подачу газа и начислить долг за весь период незаконного использования. При расчёте берут из того, что оборудование работало круглосуточно. Плюс самовольная установка или ремонт аннулируют гарантию производителя.

Ответы на ваши вопросы

Можно ли поставить колонку в ванной?

Нет, если речь о типовой ванной комнате, туалете или совмещённом санузле. Исключение есть только для старых установок, которые стоят с 1977 года по проекту газификации и при наличии дымового канала.

Какая высота подвеса считается нормой?

Обычно колонку вешают так, чтобы от пола до нижней части прибора было от 0,8 до 1,2 м. До потолка должно оставаться от 30 см, до стен по бокам — от 15 см.

Можно ли повесить колонку над плитой?

Нет. До газовой плиты нужно оставить не меньше 40 см, а над самой плитой прибор не ставят вовсе. До раковины расстояние должно быть от 60 см.

Почему в хрущёвках не ставят турбированные модели?

Потому что такие колонки требуют коаксиального дымохода и отверстия в фасаде. Для старых домов это часто недопустимо, поэтому обычно разрешают только модели с открытой камерой сгорания.

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