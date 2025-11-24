Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Извержение вулкана
Извержение вулкана
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 5:14

Газов много, а взрыва нет: магма открыла тайный механизм, о котором молчали учебники

Газовые трубы сформировались благодаря сдвиговым напряжениям в жерле — Оливье Бахманн

Извержения вулканов всегда вызывали у людей смесь страха и восхищения. На протяжении десятилетий учёные пытались объяснить, почему одни вулканы действуют спокойно, а другие способны взрываться с катастрофической силой.

Самым распространённым объяснением долгое время считалась теория давления: чем больше газов накапливается в магме, тем выше вероятность мощного взрыва. Это сравнивали с открытием бутылки шампанского: пока пробка удерживает давление, газ остаётся внутри, но стоит её поднять — жидкость со вспениванием вырывается наружу.

Однако реальные извержения никак не вписывались в эту модель. Некоторые вулканы, богатые газами, вели себя неожиданно спокойно, иногда даже тихо вытекали, несмотря на предпосылки для мощного взрыва. Международная группа учёных смогла раскрыть этот парадокс, предложив новое объяснение механики извержений.

Новый взгляд на происхождение пузырьков в магме

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, показали, что пузырьки газа могут появляться в магме не только из-за падения давления. Удивительно, но в условиях огромной температуры и плотности магмы важнейшую роль играет сила трения — сдвиговые напряжения, возникающие при движении лавы внутри вулканического канала.

Что такое трение в контексте вулкана

Когда магма движется внутри жерла, её скорость неодинакова. У стенок канала она сильно тормозится из-за трения, а в центре поток движется свободнее. Этот внутренний градиент скорости создаёт зоны, в которых начинается образование пузырьков — независимо от того, падает давление или нет.

"Представьте, что вы перемешиваете ложкой банку с медом. У стенок банки мед движется медленнее из-за трения, а в центре — быстрее. Точно так же магма в жерле вулкана движется с разной скоростью: у стенок канала она испытывает сильное трение, а в центре течет свободнее" — приводит сравнение профессор Оливье Бахманн.

Эксперименты подтвердили: трение способно запускать образование пузырьков даже в условиях стабильного давления.

Как трение формирует "газовые трубы"

Когда пузырьки формируются глубоко в жерле, они начинают объединяться. Постепенно это приводит к образованию вертикальных структур, которые учёные назвали "газовыми трубами". Именно через них газ может выходить намного раньше, чем достигает критической точки.

Это объясняет, почему некоторые вулканы с очень газированной магмой не взрываются. Газы уходят постепенно, давление сбрасывается, и магма спокойно вытекает, не достигая критической точки.

Интересно, что противоположная ситуация тоже возможна: магма с низким содержанием газа может взорваться, если трение внезапно создаст условия для лавинообразного образования пузырьков.

Сравнение типов извержений

Тип магмы Газов много Газов мало
Трение низкое Риск взрыва высокий Спокойное вытекание
Трение высокое Газы успевают выйти → спокойное извержение Образование пузырьков → взрыв

Пример вулкана Сент-Хеленс

Одним из наиболее ярких случаев, подтверждающих новую теорию, стало извержение Сент-Хеленс в 1980 году. Вначале вулкан вёл себя мирно: магма медленно вытекала наружу. Учёные предполагают, что трение позволило газам уйти через "газовые трубы". Но затем произошёл обвал пород, давление резко упало — и последовал мощнейший взрыв.

Экспериментальная модель вулкана

Чтобы доказать механизм трения, учёные создали лабораторную модель:

  1. Взяли вязкую жидкость, аналогичную по свойствам магме.

  2. Насытили её углекислым газом.

  3. Создали условия повышенного трения.

Когда трение достигало определённого порога, пузырьки начинали появляться мгновенно. Если газа в жидкости было много изначально, порог трения становился ниже. Это объясняет непредсказуемость реальных вулканов.

Советы шаг за шагом: как изучать вулканы сегодня

  1. Учитывать не только давление, но и механические факторы: вязкость, скорость потока и трение.

  2. Использовать геофизические датчики, фиксирующие подповерхностные движения магмы.

  3. Моделировать возможное образование пузырьков на основе компьютерных расчётов.

  4. Прогнозировать изменение давления не только по газовому составу, но и по изменениям движения магмы.

  5. Сравнивать данные разных вулканов, чтобы выявлять повторяющиеся механизмы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оценивать риск извержения только по содержанию газа в магме.
    Последствие: некорректный прогноз, опасный для близлежащих населённых пунктов.
    Альтернатива: учитывать силы трения и скорость движения магмы.

  2. Ошибка: игнорировать ранние сигналы изменения вязкости магмы.
    Последствие: пропуск стадии, когда формируются "газовые трубы".
    Альтернатива: регулярно обновлять данные сейсмодатчиков.

  3. Ошибка: предполагать одинаковое поведение вулканов с похожим составом магмы.
    Последствие: неожиданные формы извержений и неверная оценка последствий.
    Альтернатива: изучать индивидуальные геологические особенности каждого вулкана.

А что если…

Что если вулканы с низким содержанием газа действительно опаснее? Новая теория допускает такую возможность.

Что если "газовые трубы" могут образовываться заранее? Тогда в будущем такие структуры можно будет обнаруживать с помощью датчиков.

Что если трение — не единственный фактор? Учёные продолжают поиски: важную роль могут играть температура, минерализованный состав и даже магнитные свойства породы.

Плюсы и минусы новой теории

Плюсы Минусы
Объясняет парадокс спокойных извержений Требуются более сложные модели прогнозов
Подтверждена экспериментально Нужны полевые данные для уточнения
Учитывает межфазное взаимодействие магмы и газа Теория ещё молода

FAQ

Почему вулкан может быть спокойным, если в магме много газа?
Потому что трение помогает газам выйти через ранние пузырьковые структуры.

Может ли магма с малым количеством газа взорваться?
Да, если трение вызывает бурное образование пузырьков.

Как новые знания помогут прогнозировать извержения?
Они позволяют учитывать не только химический состав, но и физические параметры движения магмы.

Мифы и правда

  1. Миф: чем больше газов — тем сильнее взрыв.
    Правда: трение может вывести газы заранее, сделав извержение тихим.

  2. Миф: вулканы взрываются всегда одинаково.
    Правда: поведение вулкана зависит от множества факторов.

  3. Миф: падение давления — единственная причина образования пузырьков.
    Правда: пузырьки могут возникать из-за трения.

Исторический контекст

Вулканология как наука возникла сравнительно недавно — в XIX веке, когда учёные впервые попытались описать поведение магмы через физические процессы. Долгое время доминировала "газовая теория", но появление высокоточных лабораторных моделей и компьютерного моделирования позволило открыть более тонкие механизмы. Новые исследования становятся шагом в эволюции взглядов на вулканическую активность.

Три интересных факта

  1. Магма может двигаться внутри вулкана со скоростью от нескольких сантиметров до метров в минуту.

  2. Существуют вулканы, которые извергаются только "газовыми фонтанами", почти без лавы.

  3. На Земле насчитывается более 1500 активных вулканов, и каждый имеет уникальную внутреннюю структуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Редкое курение увеличивает риск сердечной недостаточности на 50% — учёные сегодня в 4:24
Пара сигарет рушит сердце сильнее, чем стрессы и кофе: правда, о которой не переставали говорить

Масштабный анализ научных данных показывает неожиданные выводы о том, как даже редкое курение влияет на сердце и здоровье — и почему отказ от табака работает иначе, чем кажется.

Читать полностью » Образование пузырьков в магме происходит под действием сдвига — учёные сегодня в 3:54
Тихие вулканы скрывают двойную жизнь: внутри идёт борьба, которая меняет извержения

Почему взрывоопасные вулканы иногда ведут себя удивительно спокойно, и как скрытые процессы внутри магмы меняют характер извержений — новые данные объясняют давнюю научную загадку.

Читать полностью » Ускоренное восстановление прочности разломов выявили геологи — Калифорнийский университет сегодня в 2:34
Земля живёт своей тайной жизнью: глубокие разломы зарастают быстрее, чем успевают испугаться люди

Учёные обнаружили, что глубинные разломы Земли восстанавливают прочность гораздо быстрее, чем предполагалось, и это открытие может изменить подходы к оценке сейсмической опасности.

Читать полностью » Раннее увеличение размеров акул подтвердили по окаменелостям — исследователи сегодня в 1:23
Моря держали это в секрете 115 миллионов лет: хищник оказался больше, чем кто-либо ожидал

Как окаменевшие позвонки из северной Австралии помогли учёным пересмотреть эволюцию гигантских акул и по-новому взглянуть на древние океаны эпохи динозавров

Читать полностью » Образец ДНК редкого кита получили с помощью арбалета во время в экспедиции — специалисты сегодня в 0:24
Океан проговорился впервые за десятилетия: сигнал привёл людей к древним хозяевам глубин

Исследователи впервые увидели живых гинкгозубых клюворылов в океане. Много лет считалось, что встретить их почти невозможно. Как это удалось — узнаете внутри материала.

Читать полностью » Гипс в марсианских породах кратера Гейла указывает на взаимодействие песка с водой — Curiosity вчера в 23:56
Неужели мы упустили следы жизни? Учёные рассказали, где искать марсианские бактерии сейчас

Новые данные Curiosity показывают, что подземные воды на Марсе могли сохраняться гораздо дольше, чем предполагалось, оставляя в песчаных дюнах следы процессов, связанных с потенциальной жизнью.

Читать полностью » Анализ клада Пиблса выявил неизвестную технологию обогащения бронзы оловом — Брайан вчера в 22:51
Древние мастера обманули всех: их бронза сияла, как чистое серебро, которого ещё не знали

Удивительный клад Пиблса раскрывает неизвестные технологии бронзового века: редкие серебристые артефакты показали мастерство древних ремесленников, а их реставрация продолжается до сих пор.

Читать полностью » Обнаружена новая группа объектов во внутреннем поясе Койпера — Урих вчера в 21:47
Пояс Койпера преподнёс сюрприз: астрономы нашли скрытое ядро, которое меняет всё

Мощный алгоритм анализа данных выявил новую структуру в поясе Койпера — внутреннее ядро, которое меняет представление о динамике далёких ледяных миров.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Опытные водители фиксируют лучший контроль при хвате двумя руками — автоэксперты
Спорт и фитнес
Зимние тренировки ускоряют обмен веществ у бегунов — спортивные врачи
Питомцы
Кошки царапают обои из-за инстинктов и стресса — ветеринары
Еда
Осетровые сохраняют сочность при запекании благодаря защите кожей — повар
Авто и мото
Остатки старого масла в двигателе снижают эффективность нового — владелец автосервиса
Спорт и фитнес
Оливия Уайлд изменила фигуру ради роли в ТРОН — тренер Патрик Мерфи
Культура и шоу-бизнес
Мэттью МакКонахи встретил свою жену через три месяца после пророческого сна — интервью актёра
Туризм
В России действуют лимиты на валюту, алкоголь, сигареты и продукты при въезде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet