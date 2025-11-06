Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Глубокая подводная бездна
Глубокая подводная бездна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 13:38

Газ, который смеётся — но убивает климат: почему Черное море не выпускает закись азота наружу

Биогеохимики из Института Макса Планка обнаружили естественный фильтр парникового газа в Черном море — Ян фон Аркс

Закись азота, или N₂O, — газ с двойной репутацией. В медицине он известен как "веселящий", но в климатической системе Земли играет гораздо более тревожную роль — это третий по распространенности парниковый газ после углекислого газа и метана, а также сильный разрушитель озонового слоя.
Недавнее исследование Института морской микробиологии Общества Макса Планка позволило разгадать давнюю загадку: почему крупнейший в мире аноксичный бассейн — Черное море, производя огромное количество N₂O, почти не выпускает его в атмосферу.

Загадка черноморской закиси азота

В глубинах Черного моря, начиная примерно с 150 метров, начинается зона без кислорода, простирающаяся более чем до 2000 метров. Именно в таких бескислородных слоях живут анаэробные микроорганизмы, которые способны производить закись азота. В теории этот процесс должен приводить к значительным выбросам N₂O в атмосферу, однако факты показывают обратное — над поверхностью Черного моря концентрация этого газа крайне низка.

"Для этого возможны две причины, — объясняет первый автор исследования, микробиолог Ян фон Аркс. — Либо там образуется мало N₂O, либо произведенный N₂O удаляется до того, как достигнет поверхности".

Чтобы понять, что происходит, ученые организовали экспедицию на исследовательском судне "Посейдон", где провели серию экспериментов, результаты которых опубликованы в журнале Limnology and Oceanography.

Где рождается и куда исчезает N₂O

Команда установила, что основной круговорот закиси азота происходит не в глубинах, где кислорода нет совсем, а в субоксической зоне - переходном слое между бедными кислородом и насыщенными им водами. Здесь идёт активное взаимодействие между разными типами микроорганизмов.

Одни микробы производят N₂O, превращая нитриты и аммоний в закись азота, другие — восстанавливают её до молекулярного азота (N₂). И, как показало исследование, вторые действуют быстрее.

"Различные микроорганизмы выделяют много закиси азота посредством разных процессов. Однако восстановление N₂O в N₂ другими микробами опережает это производство", — пояснил фон Аркс.

В результате большая часть закиси азота просто не успевает подняться к поверхности, превращаясь обратно в безвредный азот.

Микробы — живой фильтр планеты

Микроорганизмы, восстанавливающие N₂O, работают как биологический фильтр, не позволяющий этому газу попасть в атмосферу. Это особенно важно, поскольку срок жизни закиси азота в воздухе составляет около 120 лет, а её вклад в глобальное потепление в 300 раз выше, чем у углекислого газа.

"В глобальном масштабе мы, к сожалению, очень мало знаем о скоростях восстановления N₂O в Мировом океане. Наша картина экологического цикла этого газа остаётся неполной, и необходимо больше исследований", — отметил биогеохимик Ян фон Аркс.

По словам исследователей, подобные процессы происходят не только в Черном море, но и в других зонах океана с дефицитом кислорода — например, в Аравийском море или у побережья Перу.

Сравнение: производство и потребление N₂O в морской среде

Процесс Участники Результат Экологическое значение
Производство закиси азота Анаэробные микроорганизмы N₂O образуется при разложении нитритов и аммония Источник парникового газа
Восстановление закиси азота Денитрифицирующие бактерии Превращение N₂O в безопасный азот (N₂) Сдерживание выбросов в атмосферу
Диффузия газа к поверхности Поверхностные течения, ветровое перемешивание Часть N₂O выходит в атмосферу Влияние на климат

Советы шаг за шагом: как проходило исследование

  1. Сбор проб воды. С помощью CTD-розетки учёные брали образцы на разных глубинах, измеряя температуру, солёность и содержание кислорода.

  2. Анализ химического состава. В пробах определяли концентрацию нитратов, нитритов и закиси азота.

  3. Выявление микроорганизмов. Секвенирование ДНК позволило установить виды бактерий, участвующих в круговороте азота.

  4. Лабораторное моделирование. В контролируемых условиях проверяли активность микробов и скорость восстановления N₂O.

Ошибка-последствия-альтернатива

  1. Ошибка: считать, что Черное море — крупный источник парниковых газов.
    Последствие: переоценка его вклада в изменение климата.
    Альтернатива: учитывать баланс между производством и потреблением N₂O.

  2. Ошибка: недооценивать роль анаэробных микробов.
    Последствие: непонимание естественных фильтрующих механизмов океана.
    Альтернатива: исследовать микробные сообщества как часть климатической системы.

  3. Ошибка: игнорировать субоксические зоны.
    Последствие: пропуск ключевых областей, где идёт переработка азота.
    Альтернатива: расширить наблюдения на пограничные слои между кислородными и бескислородными водами.

А что если климат изменит баланс?

Согласно прогнозам океанологов, глобальное потепление приведёт к ускоренной потере кислорода в океане. Это значит, что площади обеднённых кислородом зон будут расти. В таких условиях производство N₂O может усилиться, а способность микробов его перерабатывать — снизиться.

"Океан — важный природный источник N₂O, поэтому нужно понять динамику его источников и утилизации. Мы надеемся, что наша работа поможет оценить реакцию производства N₂O в морских средах на текущее изменение климата", — заключил фон Аркс.

Таким образом, микроскопические обитатели Черного моря выполняют глобальную задачу — защищают атмосферу Земли от лишнего парникового газа. Но баланс этот хрупок: с ростом температур океан может перестать быть "чистильщиком" и превратиться в источник N₂O.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Раскрыт механизм переработки закиси азота в Черном море Мало данных о других регионах океана
Доказана роль микроорганизмов как фильтра Требуются длительные наблюдения для подтверждения
Новые перспективы для климатических моделей Сложность моделирования в масштабах планеты

FAQ

Почему закись азота опасна?
Она в 300 раз эффективнее СО₂ удерживает тепло и разрушает озоновый слой.

Как долго N₂O сохраняется в атмосфере?
Около 120 лет.

Почему Черное море уникально?
Это крупнейший в мире аноксичный водоём, где можно наблюдать взаимодействие кислородных и бескислородных слоёв.

Можно ли использовать микробные процессы для борьбы с парниковыми газами?
Пока это теоретически, но изучение подобных микробов может помочь разработать биотехнологии для утилизации N₂O.

Мифы и правда

  1. Миф: закись азота в Черном море образуется в огромных количествах и уходит в атмосферу.
    Правда: большая часть N₂O перерабатывается микроорганизмами ещё в толще воды.

  2. Миф: микробы в бескислородных зонах только вредят экосистеме.
    Правда: они играют важнейшую роль в круговороте азота и защите атмосферы.

  3. Миф: Черное море — изолированная экосистема.
    Правда: процессы в нём влияют на глобальный баланс парниковых газов.

Исторический контекст

Исследования химического состава Черного моря ведутся с середины XX века. Учёные давно знали о его уникальной стратификации: под верхним кислородным слоем скрывается гигантский резервуар сероводородных и бескислородных вод.
Однако только современные методы микробиологии и генетического анализа позволили установить, кто именно управляет химическими процессами в глубинах моря. Работа немецких исследователей стала одним из важнейших шагов в изучении роли микробов в глобальном климатическом цикле.

Три интересных факта

  1. Черное море содержит около 90 % бескислородных вод, что делает его крупнейшим аноксичным бассейном на планете.

  2. Микроорганизмы, перерабатывающие N₂O, принадлежат к редким видам денитрифицирующих бактерий, способных жить без кислорода.

  3. Закись азота из океанов вносит около 20 % в общий природный выброс парниковых газов Земли.

