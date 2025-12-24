Рычаг автомата двигается по странной траектории: причина кроется в безопасности, а не во внешнем виде

Селектор "автомата" в салоне кажется мелочью, пока не сравнишь разные машины — у одних режимы выбираются по прямой, у других приходится вести рычаг по зигзагу. На первый взгляд это просто дизайнерская причуда, но на деле форма "дорожки" появилась по вполне практичным причинам. И она многое говорит о том, как устроено управление трансмиссией в конкретной модели. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Зачем раньше делали зигзагообразный тоннель

В автомобилях прошлых лет зигзаг вокруг рычага был не украшением, а частью механики. Такая "решётка" помогала водителю физически ощущать границы режимов и снижала риск случайно перепрыгнуть, например, с Drive в нейтраль или задний ход одним неловким движением. Особенно это было актуально, когда блокировки и электронные подсказки еще не стали привычными, а управление чаще опиралось на чистую механику: тросы, тяги и простые фиксаторы.

Кроме безопасности, зигзаг часто решал задачу функциональности. На некоторых коробках через такую схему добавляли отдельные положения для пониженной передачи, ограничения высшей передачи или специальных режимов движения. Водителю не нужно было искать кнопки — логика управления была "вшита" прямо в траекторию селектора, и это работало интуитивно: перевёл рычаг в отдельную нишу — получил нужный режим.

Почему современные АКПП чаще "прямые" или вообще без рычага

Со временем управление трансмиссией стало более электронным. Режимы коробки и двигателя теперь нередко переключаются не механическим тоннелем, а кнопками, поворотным переключателем или компактным джойстиком. Так производители экономят место между сиденьями: рядом с селектором появилось больше полезных зон — подстаканники, ниши, зарядки, блоки управления ассистентами и мультимедиа.

Есть и другая причина: современные системы защиты от ошибочных действий стали умнее. Машина может сама не дать включить неподходящий режим на скорости, попросить нажать тормоз, подтвердить действие или просто проигнорировать команду. Поэтому громоздкая "решётка", которая раньше выполняла роль механического предохранителя, во многих случаях стала лишней.

Что удобнее водителю и исчезли ли старые функции

Прямая схема или джойстик обычно быстрее в освоении. Переключения вверх-вниз в ручном режиме часто делаются толчком вперёд-назад, без поиска нужной "канавки", и это действительно экономит движения. При этом дополнительные возможности коробки никуда не пропали: ограничения передач, спорт-режим, "зимние" алгоритмы или ручное управление просто переехали на отдельные кнопки, лепестки на руле или пункты меню.

Выходит, различие между "прямым" и "зигзагом" — это не про "раньше было лучше", а про эпоху и компоновку. Старый тоннель решал задачи механикой и понятной траекторией, современный подход делает ставку на электронику и удобное использование пространства в салоне.