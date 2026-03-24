Борщ
Борщ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:19

Кулинарные открытия: китайские туристы открывают для себя традиционную русскую кухню в Москве

В марте 2026 года представители туристической отрасли КНР обнародовали результаты исследования гастрономических предпочтений соотечественников, посещающих российскую столицу. Выяснилось, что в программу большинства организованных туров теперь в обязательном порядке включена дегустация традиционных блюд отечественной кухни. Лидерами спроса среди китайских путешественников стали борщ, пельмени и икра. По данным экспертов, интерес к местным продуктам стал важной частью культурного погружения для гостей из Восточной Азии.

Российские хиты в меню туристов

Масштабное исследование, проведенное тремя крупными туристическими компаниями Китая, подтвердило высокий интерес путешественников к гастрономическому колориту Москвы. В список фаворитов, помимо уже упомянутых борща и икры, вошли соленые огурцы, строганина из мяса и рыбы, а также нарезки из слабосоленой рыбы. Эти продукты воспринимаются туристами как неотъемлемая часть локального опыта.

Представители компании Dufan Travel добавили, что дополнительный спрос внутри туристических групп формируется вокруг напитков и десертов. Лидирующие позиции здесь занимают квас, который для многих остается экзотикой, а также популярное российское мороженое и темный шоколад. Подобные лакомства часто становятся объектами пристального внимания и обязательными покупками во время прогулок по городу.

Особую категорию составляют продукты, воспринимаемые гостями как премиальные или необычные. В погоне за уникальными впечатлениями от Москвы туристы активно заказывают крабовые ножки и красную икру. Интерес к подобным деликатесам продиктован как их ярко выраженным вкусом, так и статусом характерных для региона продуктов, которые сложно найти в повседневном меню на родине.

Стратегии питания и привычки

Большинство путешественников из КНР используют комбинированную тактику питания, чтобы свести к минимуму риски для здоровья и одновременно расширить кругозор. Стандартная схема предполагает один или два приема пищи в ресторанах с традиционной русской кухней, тогда как остальное время туристы предпочитают заведения с привычными для них японскими, итальянскими или китайскими блюдами.

"Культурная адаптация через еду — процесс сложный, требующий постепенного знакомства. Туристы интуитивно ищут баланс между аутентичностью и привычной биохимией рациона, к которой привык их организм. Когда мы интегрируем локальные продукты в туры, важно учитывать этот осторожный запрос на новизну. Для российских муниципалитетов это создает отличные возможности для развития гастрономического туризма мирового уровня".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Такой адаптивный подход позволяет путешественникам сохранять привычный уровень комфорта, избегая стресса для пищеварительной системы, вызванного непривычными методами обработки продуктов. Сочетание кардинально разных гастрономических традиций в течение одного дня становится своеобразным компромиссом между любопытством и безопасностью.

Разница поколений в выборе еды

Разрыв в предпочтениях между возрастными группами остается заметным фактором при формировании туров. Молодые туристы и так называемые гурманы чаще готовы к решительным экспериментам, стремясь попробовать как можно больше аутентичных блюд для глубокого понимания культуры России. Они более мобильны и менее чувствительны к смене рациона питания.

Пожилые представители туристических групп, напротив, демонстрируют консервативный подход к пище. Люди с чувствительным желудком закономерно выбирают безопасный путь и стараются минимизировать контакты с непривычными специями или способами засолки продуктов. Для этой категории путешественников привычная китайская кухня остается приоритетной даже при нахождении за тысячи километров от дома.

Наиболее многочисленная группа туристов, по данным аналитиков, придерживается "золотой середины". Они не отказываются от гастрономических открытий, но тщательно дозируют порции русской еды, чтобы избежать недомогания. Именно этот сегмент обеспечивает стабильный приток посетителей в московские рестораны традиционной кухни, обеспечивая при этом высокий спрос на услуги гидов, способных дать профессиональную рекомендацию по выбору безопасных локаций.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Не только просвещение: в Тульской области заложили основу для укрепления связей между народами вчера в 20:49

Представители власти и духовенства приступили к разработке стратегии, способной укрепить общественные связи и изменить подход к воспитанию молодежи в регионе.

Читать полностью » Миллиард на детское здоровье: в густонаселенном районе Рязани готовят к старту большую стройку вчера в 20:35

В одном из самых загруженных микрорайонов города готовятся к началу масштабного проекта по расширению доступности квалифицированной медицинской помощи.

Читать полностью » Усадьбы выходят из тени руин: масштабная программа перезагрузки наследия стартует в Тамбове вчера в 17:34

Власти региона готовят масштабную программу по спасению архитектурных памятников, ставя перед собой задачу найти новый баланс между законом и частным капиталом.

Читать полностью » Семь ключей к бокалу: хитрости, которые помогут сориентироваться на винной ярмарке в Ярославле вчера в 15:29

Весеннее событие в Ярославле открывает сезон масштабных гастрономических встреч, предлагая горожанам по-новому взглянуть на выбор напитков и их подачу.

Читать полностью » Больше никаких проводов в груди: российские биоинженеры из МФТИ нашли замену кардиостимуляторам вчера в 15:26

В медицине назревает прорыв, который обещает избавить пациентов с сердечными патологиями от зависимости от традиционных металлических устройств и их замены.

Читать полностью » Всевидящее око на дорогах: новые технологии в Тверской области вычисляют нарушителей за секунды вчера в 15:22

В Тверской области запустили инновационный центр, который в круглосуточном режиме анализирует данные со всех камер для контроля дорожной обстановки.

Читать полностью » Ямы уйдут в прошлое: в Московской области полным ходом готовят реконструкцию магистралей вчера в 14:50

В ближайший период дорожные службы займутся глобальным восстановлением полотна, чтобы изменить привычные маршруты для тысяч автовладельцев и перевозчиков.

Читать полностью » Москва не резиновая, а нервы не железные: как выбрать жилье на месяц и не ошибиться вчера в 14:45

Столичные квадратные метры требуют особого подхода к выбору, особенно если планируется длительное пребывание в городе с насыщенным ритмом жизни.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Мир без курьеров наступит завтра: по тротуарам Подмосковья скоро поедут автономные роботы
Наука
Океан молчал миллионы лет: под толщей воды обнаружили конструкцию невероятных масштабов
ПФО
Тайны под ногами: археологи вскрыли древний некрополь в самом сердце Нижегородского кремля
ЮФО
Автопутешествия на пике популярности: как Сочи и Краснодар завоевывают сердца путешественников
ЮФО
Смета взлетела до небес: проект медицинского гиганта в Краснодаре требует новых миллиардов
Недвижимость
Суббота не для швабры: европейские правила уюта помогают забыть об изнуряющей уборке дома
ЮФО
Праздник на полках: торговые сети Ростова начали масштабную подготовку к пасхальным покупкам
ЮФО
Старые провода против новых батарей: спор о будущем городского транспорта накаляется в Крыму
