Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кока-кола
Кока-кола
© unsplash.com by James Yarema is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:25

Обычная газировка, которая усиливает боль: секрет, о котором не говорят

Газированные напитки усиливают обезвоживание при гастроэнтерите — врачи

Иногда самые известные напитки могут ввести в заблуждение, когда речь заходит о здоровье. Миф о целебных свойствах Coca-Cola при гастроэнтерите распространился по всему миру, но медики единодушны: этот способ не только бесполезен, но и может ухудшить состояние. Простое знание механизмов действия напитка позволяет понять, почему "домашнее лечение" газировкой опасно. Об этом сообщает издание Le Monde Santé.

Почему Coca-Cola не лечит гастроэнтерит

Популярное заблуждение о пользе газировки при желудочных расстройствах возникло ещё в XX веке. Люди предполагали, что напиток способен "успокоить" желудок, но на деле всё наоборот. Высокое содержание сахара и отсутствие необходимых электролитов не только не восполняют запас жидкости, но и усугубляют обезвоживание. Кроме того, кофеин, содержащийся в Coca-Cola, действует как мочегонное средство, стимулируя выделение мочи и выводя воду из организма быстрее, чем это нужно при болезни.

"Газированные напитки не способны компенсировать потерю электролитов и жидкости. При гастроэнтерите важно пить воду и специальные растворы, а не сладкие напитки", — говорится в сообщении французского Минздрава.

Таким образом, использование Coca-Cola при рвоте и диарее не имеет терапевтического эффекта. Улучшение состояния, которое некоторые пациенты отмечают, связано лишь с эффектом плацебо — кратковременным чувством облегчения без реального оздоровления.

Исторический контекст и маркетинговые легенды

Интересно, что ещё один культовый напиток — Pepsi — изначально создавался как средство для улучшения пищеварения. Его изобретатель, аптекарь Калеб Брэдхем, в 1890-х годах добавил в рецепт фермент пепсин, из-за чего и появилось название бренда. Предполагалось, что напиток помогает при диспепсии — боли и тяжести в желудке. Однако никаких медицинских доказательств эффективности найдено не было.

"Pepsi никогда не была лечебным средством, несмотря на своё фармацевтическое происхождение. Это пример удачного маркетинга, а не медицинского достижения", — отмечается в отчётах историков фармацевтики.

В итоге и Coca-Cola, и Pepsi — примеры того, как реклама способна формировать мифы о здоровье, которые передаются из поколения в поколение.

Народные средства: мифы и крупицы пользы

Среди домашних способов облегчить симптомы гастроэнтерита нередко упоминается "рисовая вода". Её готовят, отваривая рис и сливая жидкость. Считается, что она помогает за счёт крахмала, который обволакивает стенки желудка. В действительности такой способ лишь слегка снижает раздражение, но не устраняет причину болезни.

Главная опасность народных методов — в замене ими адекватной медицинской помощи. При обезвоживании и частой рвоте организм теряет не только воду, но и минералы: натрий, калий, магний. Без восполнения этих элементов состояние быстро ухудшается.

"При первых признаках гастроэнтерита важно поддерживать водный баланс и обращаться к врачу, особенно если симптомы сохраняются более суток", — предупреждают специалисты Европейского общества гастроэнтерологии.

Эффективные препараты при гастроэнтерите

Современная медицина располагает средствами, способными облегчить симптомы без вреда для организма. К наиболее распространённым относятся Смекта, Имодиум и Тиорфан. Все они отпускаются без рецепта, но требуют осторожности.

Смекта представляет собой природную глину, обладающую адсорбирующими свойствами. Она связывает токсины и вирусы, но не рекомендуется детям младше двух лет из-за возможного содержания следов свинца. Имодиум замедляет перистальтику кишечника и может вызвать задержку стула, боли в животе, поэтому его применяют только при выраженной диарее у взрослых.

Тиорфан действует иначе — он помогает удерживать воду в кишечнике и тем самым снижает риск обезвоживания. Этот препарат часто назначают детям, поскольку его эффективность и безопасность клинически подтверждены. Однако даже в этом случае лечение должно проходить под контролем врача.

Что делать при рвоте и обезвоживании

Большинство лекарств, включая сиропы, не помогают от рвоты. Если приступы продолжаются, это сигнал, что желудок опустел. В таком случае полезнее сделать несколько маленьких глотков сладкого напитка без газа, например, яблочного сока, или рассосать карамель. Эти действия помогут поддержать уровень сахара и предотвратить слабость.

Если рвота не прекращается в течение нескольких часов, появляется сухость во рту, редкое мочеиспускание или головокружение — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, так как это признаки обезвоживания. Особенно это важно для детей и пожилых людей.

Сравнение: Coca-Cola и аптечные растворы при гастроэнтерите

Сравнение состава популярных напитков и специализированных средств показывает, почему газировка не способна заменить медицинские препараты или регидратационные растворы.

  1. Содержание сахара. В 100 мл Coca-Cola около 10 г сахара, тогда как в аптечных растворах — не более 2,5 г. Избыточный сахар усиливает диарею.

  2. Наличие электролитов. В регидратационных растворах содержатся натрий, калий и цитраты, а в газировке их нет.

  3. Кофеин. Газированные напитки его содержат, а аптечные средства — нет, что делает их безопаснее при обезвоживании.

  4. Эффект на организм. Растворы компенсируют потерю жидкости, газировка усиливает её выведение.

Вывод очевиден: при гастроэнтерите важно восполнять воду и соли, а не пить сладкие напитки.

Плюсы и минусы аптечных средств

Применение медикаментов при желудочных инфекциях требует понимания их особенностей.

Плюсы:

  • Быстрое снижение симптомов диареи.

  • Возможность применения без рецепта.

  • Подтверждённая эффективность при лёгких формах заболевания.

Минусы:

  • Возможные побочные реакции.

  • Не устраняют причину болезни (вирус).

  • Некоторые противопоказаны детям и беременным.

Зная эти нюансы, можно подобрать оптимальный вариант лечения под руководством врача.

Советы по облегчению симптомов гастроэнтерита

Чтобы ускорить выздоровление и избежать осложнений, полезно следовать простым шагам:

  1. Пейте небольшими порциями воду или регидратационные растворы каждые 10-15 минут.

  2. Избегайте газированных напитков, кофе и алкоголя.

  3. Откажитесь от жирной, острой и молочной пищи.

  4. Воздержитесь от твёрдой еды до прекращения рвоты.

  5. Используйте сорбенты и препараты по рекомендации врача.

Эти меры помогают восстановить водный баланс и снизить нагрузку на пищеварительную систему.

Популярные вопросы о гастроэнтерите

1. Можно ли пить газированные напитки при гастроэнтерите?
Нет. Они содержат сахар и кофеин, усиливающие обезвоживание. Лучше выбрать воду или специальные растворы.

2. Что помогает быстрее восстановиться после болезни?
Главное — восполнить потерю жидкости, придерживаться щадящей диеты и дать организму время на восстановление.

3. Какие продукты можно есть при гастроэнтерите?
Рекомендуются рис, бананы, тосты, варёная картошка. Эти продукты легко усваиваются и не раздражают желудок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хна укрепляет волосы и возвращает им блеск без химии — El Cronista сегодня в 1:03
Избавилась от седины без краски — теперь волосы блестят как после салона

Седые волосы можно закрасить без химии — с помощью хны. Это древнее средство не только придаёт цвет, но и укрепляет структуру волос, делая их блестящими.

Читать полностью » Учёные выяснили, как пена для бритья влияет на состояние кожи — дерматологи вчера в 20:10
Пена, которой сто лет, делает то, о чём современные бренды только говорят

Неожиданное открытие под душем привело к возвращению к истокам: как старая банка Barbasol из отцовской аптечки оказалась символом честного ухода

Читать полностью » Отказ от сладкого не снижает тягу к нему — AJCN вчера в 18:42
Сладкий шок для рекомендаций ВОЗ: отказ от сладкого не даёт эффекта, которого ждали годами

Новое исследование показало: уменьшение сладкого в рационе не снижает тягу к нему и не улучшает метаболизм, что ставит под сомнение привычные рекомендации.

Читать полностью » Кальций, магний и омега-3 важны для укрепления костей и нервной системы женщин — Меланя Маилян вчера в 16:17
Пила витамин C и D по рекомендациям — и вот как улучшилось моё самочувствие и состояние кожи

Для женского здоровья важны витамины A, C, D, E и микроэлементы, такие как кальций и омега-3. Они поддерживают иммунитет, здоровье кожи и репродуктивную систему.

Читать полностью » Масло для лица помогает удержать влагу и активировать уход — косметологи вчера в 14:26
Забудьте о сухости кожи: вот что начала делать с маслом, чтобы увлажнение стало максимальным

Увлажнение кожи — это 90% успеха. Узнайте, как усилить действие кремов и сывороток с помощью масла для лица и создать увлажненную, здоровую кожу.

Читать полностью » Асимметричная стрижка пикси визуально вытянула лицо — TV Foco вчера в 12:24
Эти 4 стрижки творят с лицом чудеса — эффект подтяжки без хирурга

Подобранная с умом стрижка помогает скорректировать круглое лицо и раскрыть природную красоту — от смелого пикси до мягких слоев с боковым пробором.

Читать полностью » Проект по физиологии экстремальных прыжков вышел на серьёзный уровень — Дмитрий Кадочников вчера в 8:49
Тело на грани — спорт на высоте: новое исследование показывает, что происходит в момент экстремального входа в воду

В Севастополе изучают, как организм реагирует на прыжки с 27-метровой вышки. Новый проект обещает изменить подход к безопасности редкого, но стремительно развивающегося вида спорта.

Читать полностью » Французский бренд Caudalie представил формулу с Viniferine — косметологи вчера в 8:10
Кожа сияет без макияжа: французский флюид превращает утро в фотосессию

Один флюид может заменить крем, праймер и лёгкий тон: как Caudalie Vinoperfect Day Perfecting Fluid SPF 15 даёт эффект ровной кожи без макияжа

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Циклон над Черным морем ухудшил погоду в Краснодарском крае — Фобос
ЮФО
Краснодарский край снова популярен для новогодних каникул — Известия
ЮФО
За 4 года в Краснодарском крае появилось 4048 новых гостиничных компаний — Контур.Фокус
Авто и мото
Платные проверки авто не видят неоформленные ДТП — эксперты
ЮФО
Краснодарский край оказался на 57 месте по доступности автомобилей — РИА Новости
Авто и мото
Налоговая нагрузка на топливо в России достигла 60% — Павел Завальный
Дом
Деревянные изделия деформируются в посудомойке — клинеры
Еда
Зира признана ключевой пряностью восточной кухни — шеф-повара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet