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Автоэксперт Родионов: не стоит заправлять автомобиль Аи-95 или Аи-98, если он рассчитан на Аи-92
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:29

Автоэксперт Родионов: не стоит заправлять автомобиль Аи-95 или Аи-98, если он рассчитан на Аи-92

Автоэксперт Никита Родионов предостерег владельцев автомобилей от заправки бензином Аи-95 или Аи-98, если их транспортное средство рассчитано на Аи-92. Заправка высокооктановым топливом старых автомобилей с низкой степенью сжатия, таких как 20-30-летние Lada, может привести к быстрому износу двигателя и дорогостоящим ремонтам.

Родионов подчеркнул, что в России высокооктановое топливо часто производят из низкооктанового бензина с добавлением присадок, поэтому рекомендуется заправлять автомобиль топливом с октановым числом, указанным производителем для оптимальной работы двигателя.

Фото: commons.wikimedia.org/Harrison Keely (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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