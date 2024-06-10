Автоэксперт Никита Родионов предостерег владельцев автомобилей от заправки бензином Аи-95 или Аи-98, если их транспортное средство рассчитано на Аи-92. Заправка высокооктановым топливом старых автомобилей с низкой степенью сжатия, таких как 20-30-летние Lada, может привести к быстрому износу двигателя и дорогостоящим ремонтам.
Родионов подчеркнул, что в России высокооктановое топливо часто производят из низкооктанового бензина с добавлением присадок, поэтому рекомендуется заправлять автомобиль топливом с октановым числом, указанным производителем для оптимальной работы двигателя.
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