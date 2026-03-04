Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушки выбирают автомобиль
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 14:30

Бензиновый дух пробрался в салон: маленькая утечка под капотом готовит водителю большой удар

Появление специфического аромата топлива в кабине транспортного средства часто служит индикатором серьезных технических сбоев в работе ключевых узлов. Данный феномен может быть вызван разгерметизацией магистралей, критическим износом силовой установки или некорректной работой экологических систем фильтрации. Своевременная диагностика позволяет избежать дорогостоящего ремонта и гарантирует безопасность водителя и пассажиров. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Особую тревогу должны вызывать утечки в системе питания, способные привести к моментальному воспламенению при контакте с разогретыми деталями моторного отсека. Согласно заявлению Вячеслава Субботина, неисправные форсунки или свечи зажигания также провоцируют выброс несгоревшего горючего, которое разрушает структуру дорогостоящего катализатора. Эксперт акцентирует внимание на том, что подобные поломки резко снижают мощность автомобиля.

"Несгоревшее топливо может догорать в катализаторе. Когда это происходит, он раскаляется, может оплавиться и забить выпускной тракт. Иногда достаточно проехать 50 километров, чтобы катализатор вышел из строя и машина перестала нормально тянуть. В любом случае при появлении запаха бензина нужно обратиться в автосервис и разобраться в причине", — заключил Вячеслав Субботин.

Другим важным фактором считается выход из строя адсорбера — устройства, отвечающего за рециркуляцию паров бензина из бака обратно во впускной коллектор. По словам специалиста, засорение клапанов этой системы приводит к тому, что летучие соединения проникают непосредственно в салон через вентиляцию. Любые повреждения трубопроводов под капотом требуют немедленной проверки, так как масштаб утечки прямо влияет на риск пожара. Игнорирование этих признаков зачастую ведет к окончательной поломке двигателя и сопутствующих агрегатов.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

