Правительство Польши планирует обратиться к Североатлантическому альянсу с просьбой о финансовой поддержке для создания военной инфраструктуры трубопроводов на своей территории. Об этом стало известно из сообщения польского радиовещателя RMF24 во вторник.
Предполагается, что данная инициатива будет представлена на предстоящем саммите НАТО в американской столице. Целью проекта является обеспечение вооруженных сил бесперебойным доступом к топливным ресурсам в случае обострения ситуации в восточноевропейском регионе.
Проект предусматривает расширение существующей системы трубопроводов НАТО, известной как CEPS. Эта сеть, созданная в период холодной войны, в настоящее время связывает нефтеперерабатывающие предприятия, портовые сооружения и воздушные гавани Франции, Германии и стран Бенилюкса.
Радиостанция отмечает, что текущая конфигурация системы, разработанная много лет назад, ограничивается западногерманскими рубежами. Новое предложение направлено на расширение сети до польских границ с последующим продлением в двух направлениях: к Сувалкам и Жешуву.
Стоит отметить, что эти польские города имеют стратегическое значение из-за их близости к границам с Белоруссией и Украиной соответственно. Таким образом, реализация данного проекта может существенно повысить оборонный потенциал восточного фланга НАТО.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Geological Survey employee
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