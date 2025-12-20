Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автозаправка
Автозаправка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:10

Перестал вставлять пистолет до оплаты — и вот почему это спасло мой кошелёк

Неверный порядок действий на АЗС приводит к переливу топлива — автоэксперт

У многих водителей на АЗС выработалась привычка действовать на автомате: подъехал, открыл лючок, вставил пистолет — и только потом пошёл к кассе. Зимой или в ранние часы, когда вокруг мало людей, такая рутина кажется особенно удобной. Но именно она иногда приводит к неприятным сюрпризам при оплате. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему спешка у колонки может обернуться лишними расходами

Суть проблемы в том, что на разных станциях действуют разные схемы обслуживания. Где-то всё работает по привычной предоплате: сначала называешь сумму или литры, оплачиваешь, и только потом топливо отпускается. А где-то встречается постоплата — когда сначала происходит заправка, а расчёт идёт уже по факту залитого объёма.

Если водитель вставил пистолет и ушёл на кассу, по дороге мог взять кофе или перекус, а затем внезапно услышать, что машина уже заправлена. Недоумение начинается в тот момент, когда человек ещё не называл ни количество литров, ни сумму. В таких случаях дело часто не в чьём-то умысле, а в том, что водитель не уточнил порядок действий и действовал по привычке.

Чем опасна ситуация, когда топливо уже залито

На первый взгляд кажется: ничего страшного, просто заплачу больше. Но на практике многие берут с собой ровно ту сумму, на которую планировали заправиться, особенно если рассчитываются наличными или контролируют лимиты по карте. Если же в бак ушло больше топлива, чем ожидалось, на кассе может выясниться, что средств не хватает.

Дальше начинаются лишние объяснения и задержки, а в некоторых случаях — разбирательства, которых легко было избежать. Отдельный нюанс связан с тем, что ночью или ранним утром заправщики могут отсутствовать, и водителю приходится действовать самостоятельно. При этом информация о порядке оплаты не всегда бросается в глаза, и человек ориентируется на прошлый опыт.

Как снизить риск и не попадать в неловкие ситуации

Самый простой принцип — сначала уточнить формат обслуживания, а уже потом вставлять пистолет. Если рядом нет заправщика, лучше подойти к кассе, назвать нужный объём или сумму и оплатить. После этого спокойно возвращаться к машине и начинать заправку.

Также полезно каждый раз смотреть на табло с актуальными ценами: скачки стоимости топлива стали привычными, и итоговая сумма может отличаться от того, что водитель держал в голове. В итоге внимательность на АЗС работает не хуже любых "лайфхаков": меньше автоматизма — меньше неожиданностей при расчёте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стойки стабилизатора передают нагрузку между колёсами и снижают крены кузова — автомеханики 19.12.2025 в 22:57
Небольшая деталь в подвеске может испортить управляемость — многие о ней забывают

Небольшие стойки стабилизатора ежедневно выдерживают серьезные нагрузки и напрямую влияют на устойчивость автомобиля. Как понять, что они изношены, и когда их стоит менять.

Читать полностью » Защитный чехол снижает вред от зимней стоянки на улице — автослесарь 19.12.2025 в 18:53
Зимой не запускал двигатель три месяца — и угробил аккумулятор: теперь делаю так

Зимняя стоянка под открытым небом кажется удобной, но без ухода может привести к лишним расходам весной. Слесарь объяснил, какие меры снизят риски.

Читать полностью » Jaguar выпустит электрический фастбэк мощностью 1 000 л.с. в 2026 году — Top Gear 19.12.2025 в 18:49
Jaguar больше не хочет быть "как все": бренд готовит резкий поворот

Jaguar возвращается с 1000-сильным электрофастбэком за 187 тысяч долларов, меняя стратегию и уходя из сегмента массового премиума.

Читать полностью » Целиков спрогнозировал рост цен на вторичном рынке авто в 2026 на 5–10% 19.12.2025 в 17:48
Цены на "вторичке" снова меняются: рынок подержанных автомобилей в России готовится к росту цен

Аналитики прогнозируют ощутимый рост цен на подержанные автомобили в России: узнайте, какие модели подорожают сильнее всего до 2026 года!

Читать полностью » Путин назвал повышенный утильсбор временной мерой 19.12.2025 в 15:31
Утильсбор ударил по среднему кошельку, но не должен стать вечным: Путин назвал меру временной

Президент России Владимир Путин дал понять, что повышение утилизационного сбора на автомобили может быть временной мерой, затрагивающей граждан с ограниченными доходами.

Читать полностью » Вэй Цзяньцзюнь раскритиковал тренды в китайском автопроме — GWM 19.12.2025 в 14:21
Гонка за трендами может стоить жизни: разоблачены главные проблемы китайских автомобилей

Вэй Цзяньцзюнь снова раскритиковал проблемы китайского автопрома: от модных трендов до ценовой войны и агрессивной технологической гонки.

Читать полностью » Ослабленный стояночный тормоз проявляется увеличенным ходом рычага и откатом автомобиля — автомеханики 19.12.2025 в 14:21
Этот механизм редко проверяют, а зря — он может спасти от серьёзных проблем

Ручник стал держать хуже и рычаг приходится тянуть выше? Пошагово разбираем, как подтянуть ручной тормоз самостоятельно и в каких случаях лучше не рисковать.

Читать полностью » Поездки на автостопе не опаснее московской электрички — журналист Серебряный 19.12.2025 в 12:57
Автостоп — не экстремально, но есть один скрытый риск, который вас удивит

Путешественник Игорь Серебряный развенчал мифы об опасности автостопа, объяснив, что это не более рискованно, чем поездка на электричке.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Маршрут на 14 дней позволяет без спешки увидеть ключевые места Бали — Яндекс Путешествия
Авто и мото
Низкооктановое топливо вредит современным двигателям — моторист
Еда
Запекание утки с картофелем в рукаве позволяет получить сочное мясо — повар
Спорт и фитнес
Простые офисные упражнения усиливают кровообращение и помогают согреться — Femina
Еда
Энтони Бурден использовал бурбон для карамелизации батата
Спорт и фитнес
Кинетическая цепь описывает взаимосвязь суставов при движении – NASM
Туризм
Заброшенные станции метро скрывают тайны городов – Моя Москва
Садоводство
Вегетативное размножение сохраняет сортовые качества растения — House Digest
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet