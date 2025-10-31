Шокирующая правда о заправке: 80% водителей делают эту ошибку — и рискуют потерять тысячи рублей

Заправка автомобиля — это рутина для каждого водителя. Мы совершаем это действие десятки раз в год, часто не задумываясь о своих действиях. Однако именно на автозаправочных станциях многие автомобилисты регулярно допускают одни и те же ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям.

Почему на АЗС есть заправщики?

Многие задаются вопросом, зачем на современных станциях сохранилась должность заправщика, если можно справиться самостоятельно. Оказывается, эта профессия существует не просто так. Одна из самых частых проблем — это водители, которые уезжают с заправки, забыв вынуть пистолет из горловины бензобака.

"Многие автомобилисты увозили с собой в придачу заправочные пистолеты, забывая их вовремя вынимать перед началом движения", — отметил владелец АЗС.

За такой проступок автолюбителю придётся нести материальную ответственность и компенсировать стоимость повреждённого оборудования, ремонт которого может оказаться весьма дорогостоящим.

Безопасность на первом месте

Заправочная станция — это место, где расслабляться нельзя. Множество машин, суета и мысль о скорой оплате топлива заставляют многих водителей терять бдительность. А между тем АЗС остаются излюбленным местом работы карманников и воров.

Пока вы отвлеклись на общение с заправщиком или ушли оплачивать топливо на кассу, злоумышленник может легко похитить ценные вещи из салона вашего автомобиля. Именно поэтому стоит всегда закрывать машину, даже если вы отошли всего на несколько минут.

А что если…

Если оставить в салоне на видном месте кошелёк, телефон или ноутбук, вы рискуете стать лёгкой добычей для преступника, который специально дежурит на заправках в поисках подобных "подарков".

Опасность заправки с работающим двигателем

До сих пор находятся водители, которые считают, что заправляться с работающим двигателем безопасно. Они уверены, что современные автомобили надёжно защищены от возгорания из-за статического электричества. Однако практика иногда доказывает обратное — случаи возгорания хотя и редки, но всё же происходят.

Кроме риска пожара, есть и другая проблема: при работающем двигателе заправочная колонка может сбоить и показывать неверное количество залитого топлива. В результате вам придётся доливать горючее, удерживая курок нажатым, что неудобно и отнимает время.

Сколько топлива заливать в бак?

Ещё одна распространённая ошибка — неправильный расчёт количества топлива. Некоторые водители заливают бак "под завязку", не учитывая, что пары бензина должны куда-то выходить. Создаётся избыточное давление в топливной системе, что может привести к её повреждению и даже утечке горючего.

Другая крайность — заправка минимального количества топлива. Это может создать проблемы во время дальней поездки, когда следующая АЗС окажется дальше, чем вы рассчитывали. Кроме того, небольшое количество бензина или дизеля на дне бака быстрее собирает осадок и влагу, что не идёт на пользу топливной системе.

Как правильно обращаться с заправочным пистолетом?

Завершающая ошибка происходит в самый последний момент заправки. Многие водители торопятся и выдёргивают пистолет сразу после того, как колонка прекратила отсчёт. Это неправильно — из сопла ещё продолжает капать топливо.

"Вынимая пистолет сразу, возникает риск попасть каплями топлива на кузовные элементы", — пояснил специалист.

Бензин и дизельное топливо агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие. Постоянное попадание капель на кузов вокруг горловины бензобака — одна из частых причин появления коррозии в этом месте

Плюсы и минусы различных видов топлива

Плюсы Минусы АИ-95: оптимальное соотношение цены и качества, подходит для большинства современных двигателей. АИ-92: может не обеспечивать полную мощность двигателя, разработанного для АИ-95. АИ-98: обеспечивает лучшую динамику и экономичность для форсированных двигателей. Дизель: чувствителен к низким температурам, требует использования зимних сортов топлива. СУГ (газ): значительно дешевле бензина, меньше нагара в двигателе. СУГ (газ): требует установки дополнительного оборудования, снижает мощность двигателя на 5-10%. Электричество: самое дешёвое "топливо", экологически чистое. Электричество: длительное время зарядки, ограниченный запас хода, высокая стоимость электромобиля.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заправляться, если на АЗС разгружают топливо?

Не рекомендуется. В это время в резервуарах поднимается осадок, который может попасть в ваш бак и засорить топливный фильтр. Лучше найти другую заправочную станцию или подождать 15-20 минут после завершения разгрузки.

Что лучше: заправляться на полный бак или понемногу?

Оптимально заправлять полный бак, но без перелива. Это уменьшает конденсацию влаги в баке и снижает частоту посещений АЗС. Однако если автомобиль используется редко, лучше заливать топливо порциями, чтобы оно не застаивалось.

Как выбрать качественную АЗС?

Обращайте внимание на сетевые заправочные станции известных брендов, проверяйте наличие свежего паспорта качества на топливо (должен быть размещён на видном месте), читайте отзывы других автомобилистов в вашем регионе.

Три факта об автозаправочных станциях

Первая в мире АЗС была открыта в 1907 году в американском городе Сиэтл компанией Standard Oil of California. До этого водители покупали бензин в аптеках или хозяйственных магазинах. Самая высокая в мире заправочная станция находится в Пакистане на высоте 4724 метра над уровнем моря на перевале Хунджераб. В Лондоне сохранилась старейшая continuously работающая АЗС в Европе — она была открыта в 1926 году и до сих пор обслуживает автомобилистов.

Исторический контекст

Эволюция автозаправочных станций отражает развитие автомобильной индустрии в целом. Если в начале XX века бензин продавали в канистрах, а заправка была примитивной и опасной, то к 1930-м годам появились первые прототипы современных АЗС с колонками и системой измерения. В послевоенные годы заправочные станции превратились в полноценные сервисные центры, предлагающие не только топливо, но и мойку, шиномонтаж, магазины и кафе.

Современный тренд — это появление электрических зарядных станций и водородных заправок, что свидетельствует о постепенном переходе к альтернативным видам топлива. Технологии оплаты тоже кардинально изменились — от наличных расчетов к бесконтактным картам и мобильным приложениям, что сделало процесс заправки более быстрым и удобным.