Профилактика утечки газа: советы экспертов по проверке герметичности соединений и вентиляции

Запах газа в квартире редко бывает громким. Чаще он тихий, почти ленивый, и именно из-за этого люди теряются: то ли показалось, то ли правда тянет от плиты или из подъезда. Но с такими вещами шутки короткие. Если газ действительно пошёл, время на раздумья быстро заканчивается, а любая лишняя искра может обернуться бедой. Поэтому лучше заранее понимать, как пахнет утечка, что делать в первые минуты и когда уже пора выходить без разговоров.

Какие газы используют в быту

В домах и квартирах чаще всего встречаются два вида газа — метан и пропан. Метан идёт по магистральным трубам, а пропан чаще привозят в баллонах. Первый используют в обычных квартирах, второй берут для дач, частных домов без газа и автомобилей с газобаллонным оборудованием.

Метан легче воздуха, поэтому при утечке он поднимается вверх и скапливается под потолком. Именно поэтому датчики на него ставят выше, а для проветривания важна верхняя часть окна. Пропан, наоборот, тяжелее воздуха. Он оседает вниз, забивается в ниши, ямы и подвалы.

Оба газа сами по себе не пахнут и не имеют цвета. Запах добавляют специально, чтобы человек заметил проблему раньше, чем станет поздно. Обычно речь идёт о веществах с резким запахом, похожим на тухлые яйца или гнилые овощи.

Чем опасна утечка

Утечка газа опасна не только для людей, но и для дома. Главный риск — взрыв и пожар. Для метана взрывоопасный диапазон составляет от 4,4 до 17%, для пропана — от 2,1 до 9,5%.

Если газ накопится в закрытом помещении до такой концентрации, хватит обычной искры. Это может быть включение света, работа электроприбора или щелчок ключа в замке. Дальше счёт идёт уже не на минуты, а на секунды.

Есть и другой риск — удушье. Метан вытесняет кислород, и человек начинает задыхаться. При неполном сгорании газа появляется угарный газ, а он особенно коварен: запаха и вкуса у него нет. При этом он быстро связывается с гемоглобином и перекрывает доставку кислорода к тканям.

Как распознать утечку

Самый знакомый признак — запах. Но есть и другие сигналы: свист или шипение возле трубы, поток газа в месте соединения шланга с плитой, пузырение мыльного раствора на стыках. Если дома что-то из этого появилось, проверку откладывать нельзя.

Ещё один тревожный знак — поведение пламени. Если огонь стал жёлтым, рвётся или гаснет сам по себе, с оборудованием явно не всё в порядке. Это может быть засор горелки или поломка плиты, а дальше уже недалеко и до утечки, и до отравления угарным газом.

Для простой проверки дома подходит обычный мыльный раствор. Его наносят на соединения труб и шлангов, а потом смотрят, не пошли ли пузыри. Если пошли — место негерметично. Подробно о том, как проверяют газовое оборудование в квартире, можно почитать в материале о бытовых проверках, но при явной утечке самодеятельность уже не нужна.

Что делать сразу

Если запах газа стал заметным, медлить нельзя. Сначала перекройте подачу газа большим краном на трубе. Потом откройте окна и двери, чтобы выгнать газ из квартиры.

После этого выведите людей и домашних животных. Если у кого-то уже есть признаки отравления, вынесите человека на свежий воздух и уложите так, чтобы голова была выше ног. Соседей по подъезду лучше предупредить, но не нажимать на звонок — стучите.

Покидая помещение, не включайте и не выключайте свет, не трогайте розетки, не пользуйтесь открытым огнём. Даже мобильный телефон внутри квартиры лучше не доставать. Если запах только в квартире, можно отключить автомат в щитке. Если газ чувствуется и в подъезде, к щитку не подходите, сразу выходите наружу.

Как снизить риск

Самая простая профилактика — регулярно смотреть на соединения и не ждать, пока запах станет явным. Для этого подойдёт густой мыльный раствор: его наносят на стыки труб, шланги и соединения, а потом проверяют, не появились ли пузыри. Это грубо, просто и работает.

Не закрывайте газовый кран, шланги и трубы мебелью. Доступ к ним должен быть свободным. Вентиляцию тоже не стоит забивать обоями или прятать в шкаф: воздух должен уходить спокойно, без помех.

В частном доме с газовым котлом нужен датчик угарного газа. Портативный газоанализатор тоже не лишний, если он рассчитан на бытовое применение. И ещё одна вещь, которая часто всплывает только после проблем: ежегодная проверка оборудования. Мастер смотрит герметичность, плиту, колонку, краны, шланги, горелки и тягу в вентиляции.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли искать место утечки самому?

Только если речь о простой проверке мыльным раствором на соединениях. Разбирать трубы, отсоединять шланги и лезть в проблему руками нельзя.

Что делать, если запах газа в подъезде?

Не подходите к щитку и не задерживайтесь у двери. Сразу уходите на улицу и вызывайте аварийную службу оттуда.

Куда звонить при утечке газа?

С мобильного — 104, со стационарного — 04, единый номер экстренных служб — 112. Диспетчеру назовите адрес, этаж, подъезд и свои данные.

Почему нельзя включать вытяжку или вентилятор?

Мотор может дать искру. К тому же поток воздуха разгонит газ по вентиляции и может унести его в другие квартиры.

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