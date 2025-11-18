Балкон охватило пламя, дом содрогнулся: в Казани пережили новый взрыв в многоэтажке

Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Казани привёл к гибели человека и стал причиной экстренного реагирования служб. Об этом сообщает прокуратура Татарстана, уточняя, что инцидент произошёл на седьмом этаже дома по улице Лукина, 1А.

Ход происшествия и действия пожарных

По данным надзорного ведомства, взрыв произошёл на балконе, после чего началось открытое горение на площади около пяти квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные подразделения, которые ликвидировали возгорание и предотвратили дальнейшее распространение огня по этажам.

Во время осмотра помещения в квартире было обнаружено тело мужчины. Его личность и возможные обстоятельства, предшествующие взрыву, устанавливаются. Специалисты рассматривают различные версии, связанные как с эксплуатацией газового оборудования, так и с состоянием инженерных сетей дома.

Проверка обстоятельств и работа надзорных органов

Для выяснения причин произошедшего в дом прибыли дознаватели Государственного пожарного надзора. Их задача — установить источник воспламенения, характер повреждений и провести необходимые экспертизы. Параллельно проводится проверка взаимодействия жильцов с коммунальными службами и соблюдения требований безопасности.

На место ЧП выехали исполняющий обязанности прокурора района Руслан Гусамов и заместитель прокурора района Роберт Валитов. Прокурорские работники фиксируют обстоятельства трагедии и координируют взаимодействие правоохранительных структур. Проверка должна дать ответы на вопросы о причинах взрыва и возможных нарушениях со стороны ответственных служб.

Ситуация остаётся на контроле надзорных органов до получения всех результатов экспертиз, от которых будет зависеть дальнейшая процессуальная оценка.