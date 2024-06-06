Эндокринолог Зухра Павлова в своем блоге отметила, что чеснок может помочь снизить уровень сахара и холестерина в крови. Этот эффект обусловлен способностью чеснока ускорять синтез аллицина, который улучшает кровообращение, борется с микробами и предотвращает жировые отложения в печени.
Павлова подчеркнула, что чеснок полезен в любой форме: свежем, в порошке или экстракте. Она также обратила внимание на его антиоксидантные свойства, поддержку иммунной системы и антибактериальные качества.
Однако важно учитывать, что у некоторых людей может быть пищевая непереносимость чеснока, которая вызывает желудочные расстройства или аллергические реакции. Также чеснок может взаимодействовать с лекарственными препаратами, изменяя их эффективность.
Фото: commons.wikimedia.org/Jonathunder (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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