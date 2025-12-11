Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фаршированная курица в духовке целиком с картошкой и яблоками
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 20:22

Чтобы курица на Новый год таяла во рту, я всегда делаю так: всего два ингредиента в маринаде

Курица, запечённая в майонезе с чесноком, сохраняет сочность и образует румяную корочку — повар

Курица, запечённая в майонезе с чесноком, — это классика домашней духовки: минимум ингредиентов, максимум аромата и та самая румяная корочка, ради которой все и собираются на кухне. Майонез здесь работает как маринад и "защитный слой": мясо остаётся мягким, а кожа быстро подрумянивается и становится аппетитной. Самое приятное — блюдо одинаково уместно и на праздничном столе, и в обычный день, когда хочется сытного ужина без сложных шагов. Сообщает 1000. menu.

Почему майонезный маринад даёт сочность и корочку

Майонез — эмульсия, то есть смесь жира и воды, поэтому он хорошо покрывает тушку и удерживает влагу на поверхности. В духовке такой слой помогает коже быстрее подрумяниться, а мясо не пересыхает так легко, как при сухом запекании. Чеснок и хмели-сунели дают насыщенный аромат, который уходит в кожу и верхние слои мяса, а острота регулируется количеством перца.

Ещё один фактор успеха — время маринования. Если оставить курицу в холодильнике на ночь, вкус будет более глубоким. Но и 2-3 часа тоже работают, когда нужно сделать быстрее. Важная деталь: перед запеканием лишний чеснок с верхней части тушки лучше убрать, иначе он может подгореть и дать неприятную горчинку.

Выбор курицы и подготовка: от этого зависит результат

Для такого рецепта удобнее всего брать небольшую тушку около 1,5 кг: она быстрее и равномернее пропекается, а на противне остаётся место для циркуляции жара. Охлаждённая курица обычно предпочтительнее замороженной, потому что в ней меньше лишней воды, и корочка получается лучше.

Перед маринадом тушку стоит осмотреть: "хвостик" и лишний жир многие убирают, чтобы блюдо было аккуратнее и не было лишней жирности в подливе. Затем курицу обязательно обсушивают бумажными полотенцами — это помогает специям и майонезной смеси лечь ровно и не "сползать" из-за влаги.

Из кухонных мелочей пригодятся: тёрка или пресс для чеснока, пищевая плёнка, противень, антипригарный лист или немного масла для смазывания, деревянные шпажки и белая нитка, чтобы закрепить крылья и связать ножки.

Маринад: простая смесь, которая делает всю работу

Маринад собирается буквально за минуту: майонез смешивают с чесноком, натёртым на мелкой тёрке. Чеснок можно дозировать по вкусу — в рецепте указано 4 зубчика, но если любите мягкий аромат, часть можно оставить для подачи или сократить.

Соль, острый молотый перец и хмели-сунели наносят на тушку отдельно: курицу натирают ими снаружи и внутри, чтобы вкус был равномерным. После этого тушку смазывают майонезно-чесночной смесью, не забывая "сложные зоны" — под крылышками и возле бёдер, где кожа плотнее.

Маринование: ночь в холодильнике или быстрый вариант

После обмазки курицу накрывают пищевой плёнкой и убирают в холодильник. Если есть время — на ночь: аромат будет ярче, а мясо получится более выразительным. Если времени мало, достаточно пары часов, особенно если тушка небольшая.

Важно помнить: маринование не заменяет правильное запекание. Оно улучшает вкус и помогает с сочностью, но готовность всё равно нужно контролировать по выделяющемуся соку и по толщине мяса.

Подготовка к духовке: как избежать подгорания и сделать красивую форму

Перед запеканием курицу выкладывают на спинку на противень. Противень можно застелить антипригарным листом или слегка смазать подсолнечным маслом — так проще отмывать и меньше риск, что кожа прилипнет.

Чтобы чеснок не сгорел, с верхней части тушки его лучше убрать: аромат уже в маринаде, а тонкие частички на поверхности могут потемнеть раньше времени. Крылышки фиксируют деревянными шпажками, чтобы они не расправлялись и не пересыхали на концах. Ножки связывают крест-накрест белой ниткой: так тушка выглядит аккуратнее и пропекается более равномерно.

Запекание и полив соком: простой приём для хрустящей кожицы

Духовку заранее разогревают до 180 °C и запекают курицу примерно 1 час. Точное время зависит от размера птицы: чем она больше, тем дольше будет готовиться. В процессе готовки тушку периодически поливают выделяющимся соком — это помогает сделать верх максимально аппетитным и поддерживает равномерную румяность.

Если хотите особенно выраженную корочку, важно не забывать про полив именно в середине процесса, когда соков уже достаточно, а кожа начала подсыхать. При этом поливать нужно аккуратно, чтобы не смыть маринад полностью.

Проверка готовности и подача

Готовность проверяют деревянной шпажкой: прокалывают грудку в самой толстой части. Если сок прозрачный — курица готова. Если выходит розоватая жидкость, запекание продолжают.

Перед подачей из тушки убирают шпажки и снимают нитку. Лучше подавать курицу горячей: в этот момент кожа хрустит сильнее, а мясо наиболее сочное. Оставшийся на противне сок можно использовать как подливу — он хорошо подходит к картофелю, крупам и макаронам.

Советы шаг за шагом: как запечь курицу в майонезе с чесноком

  1. Возьмите курицу около 1,5 кг (или ориентируйтесь на вес и время запекания).

  2. Срежьте лишний жир и "хвостик" при желании, промойте и тщательно обсушите тушку.

  3. Смешайте майонез с чесноком, натёртым на мелкой тёрке.

  4. Натрите курицу солью, острым перцем и хмели-сунели снаружи и внутри.

  5. Обмажьте тушку майонезно-чесночной смесью, особенно под крылышками.

  6. Накройте плёнкой и маринуйте в холодильнике 2-3 часа или оставьте на ночь.

  7. Выложите курицу на спинку на противень с антипригарным листом или слегка смазанный маслом.

  8. Уберите чеснок с верхней части тушки, закрепите крылья шпажками, ножки свяжите ниткой.

  9. Запекайте при 180 °C около часа, периодически поливая соком.

  10. Проверьте готовность шпажкой: прозрачный сок — готово, розовый — допекайте.

  11. Перед подачей снимите нитки и выньте шпажки, подавайте горячей.

Популярные вопросы о курице в майонезе с чесноком в духовке

Как выбрать курицу для запекания, чтобы она получилась сочной?

Удобнее брать охлаждённую тушку небольшого размера: она равномернее пропекается и обычно даёт меньше лишней воды. Вес напрямую влияет на время запекания.

Почему нужно убирать чеснок с верхней части тушки перед духовкой?

Мелкие частички чеснока на поверхности быстро подгорают и могут дать горечь. Аромат уже успевает перейти в майонез и кожу во время маринования.

Что делать, если курица ещё не готова, а верх уже сильно зарумянился?

Ориентируйтесь на сок при проколе грудки. Если верх темнеет быстрее, а внутри ещё сыровато, продолжайте запекание, но контролируйте полив соком и степень румяности.

Сколько стоит приготовить такую курицу дома?

Стоимость зависит от цены курицы и майонеза в вашем регионе. Основная часть расходов — сама тушка, а специи и чеснок обычно остаются бюджетной частью.

