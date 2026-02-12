Принимали чесночные добавки для сердца — анализы показали неожиданный результат

Чеснок веками считался природным средством от множества недугов — от инфекций до "очищения" сосудов. Сегодня добавки с чесночным экстрактом часто рекламируют как способ поддержать давление и уровень холестерина. Но действительно ли они помогают сердцу и кому стоит их принимать? Об этом сообщает The New York Times.

Что показывают исследования

По словам специалистов, научных работ на эту тему действительно много, однако их качество и методология различаются. Несколько метаанализов последних лет показали, что чеснок — в сыром, приготовленном или добавочном виде — может умеренно улучшать показатели сердечно-сосудистого риска, особенно у людей с повышенным артериальным давлением или уровнем LDL ("плохого" холестерина).

В одном из крупных метаанализов, опубликованных в январе, были проанализированы данные 108 рандомизированных исследований с участием более 7 000 человек. Результаты показали снижение LDL, триглицеридов и артериального давления, особенно у людей с уже существующими факторами риска.

"Доказательства, особенно в отношении снижения артериального давления и LDL-холестерина, выглядят довольно убедительно", — отметила профессор медицины Гарвардской медицинской школы ДжоЭнн Мэнсон.

Некоторые исследования также указывают на возможное замедление утолщения стенок артерий — процесса, повышающего риск инфаркта и инсульта.

Ограничения и разночтения

При этом результаты разных работ не всегда совпадают. Есть исследования, в которых не выявлено значимого влияния чеснока на уровень холестерина. Кроме того, состав добавок может отличаться в зависимости от производителя, а дозировки и продолжительность приёма в исследованиях существенно варьируются.

"Существует бесчисленное количество исследований, предполагающих, что чесночные добавки могут приносить пользу сердечно-сосудистой системе", — сказал доктор Дональд Хенсруд, врач и специалист по питанию и профилактической медицине клиники Майо.

Эксперты подчёркивают, что пока нет убедительных долгосрочных данных о том, предотвращают ли чесночные добавки инфаркты, инсульты или онкологические заболевания. Для этого необходимы более продолжительные наблюдения.

Кому они могут подойти

Наибольшую потенциальную пользу, по мнению специалистов, могут получить люди с умеренно повышенным давлением или холестерином, которые хотят немного улучшить показатели. Особенно это касается пациентов, плохо переносящих высокие дозы статинов из-за побочных эффектов.

Стандартная доза, которая чаще всего использовалась в исследованиях, — около 600 мг выдержанного чесночного экстракта дважды в день. Однако врачи напоминают: добавки не заменяют проверенные методы профилактики — физическую активность, здоровое питание, отказ от курения и назначенные лекарственные препараты.

"Я бы назвал их дополнительным средством", — отметил кардиолог Мэттью Будофф, говоря о роли чесночных добавок в терапии.

Важно учитывать и возможные риски. Чеснок способен разжижать кровь и расширять сосуды, поэтому людям, принимающим антикоагулянты или аспирин, необходимо проконсультироваться с врачом. Перед хирургическими вмешательствами приём добавок обычно прекращают примерно за 10 дней, чтобы снизить риск кровотечений.