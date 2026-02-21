Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:43

Добавила острый мёд к сырной массе — привычная закуска заиграла совсем иначе

Иногда для эффектной закуски не нужны сложные техники или редкие продукты. Достаточно соединить мягкий сыр, запечённый чеснок и немного остроты, чтобы получить соус с характером. Этот вариант сочетает сливочную текстуру, пикантность и лёгкую сладость в одном блюде. Об этом рассказала редакция Tasting Table.

Основа вкуса — запечённый чеснок и мягкие сыры

Главная особенность соуса — целая головка чеснока, запечённая до мягкости и карамелизации. При температуре 204°С чеснок проводит в духовке 30-40 минут, становясь нежным и сладковатым. Его вкус теряет резкость и приобретает глубину, благодаря чему соус получается более сложным и сбалансированным.

Запечённые зубчики смешивают со стаканом рикотты и 113 г размягчённого сливочного сыра. Такая комбинация создаёт кремовую, но не слишком тяжёлую текстуру. Дополняют основу нарезанным свежим розмарином и щепоткой соли, которые усиливают аромат и добавляют травяные ноты.

Острота и сладость в финальном акценте

После соединения сырной массы соус перекладывают в сервировочную миску и щедро поливают острым мёдом. Именно он добавляет лёгкую сладость и жгучий оттенок, создавая контраст с мягкой сливочной базой. Для дополнительной глубины вкуса сверху посыпают хлопья алеппского перца, известные своей умеренной остротой и лёгкой фруктовой кислинкой.

Такое сочетание делает соус универсальным: он подходит как для повседневной подачи, так и для праздничных встреч. Его легко приготовить заранее, а на столе он выглядит продуманным и насыщенным по вкусу.

С чем подавать горячий мёдово-сырный дип

Соус особенно хорошо сочетается с тёплым поджаренным хлебом или крекерами. Подойдут багет, содовый хлеб, пивной хлеб с чеддером или мягкие крендели. Благодаря плотной текстуре дип удобно намазывается и удерживается на ломтике, не растекаясь.

В основе рецепта — простые ингредиенты: головка чеснока, столовая ложка оливкового масла, стакан рикотты, сливочный сыр, розмарин, соль, столовая ложка острого мёда и немного хлопьев алеппского перца. Весь процесс занимает около 40 минут, из которых активная подготовка — не более 10.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

