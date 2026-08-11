Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Организация женского гардероба
Организация женского гардероба
© Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 19:57

Строители и дизайнеры назвали главные факторы выбора системы хранения для жилых помещений

Гардеробная часто кажется простой задачей ровно до первого замера рулеткой. Потом выясняется, что длинные платья нужно куда-то вешать, коробки с зимними вещами тоже не исчезают сами, а обувь почему-то занимает больше места, чем хотелось бы. В одном доме люди мучаются с узким проходом, в другом — с тёмной нишей, где нужную рубашку ищут почти на ощупь. Если всё разложить заранее, шкаф перестаёт жить своей жизнью и начинает работать на семью, а не наоборот.

"Гардеробную лучше начинать не с модулей и красивых фасадов, а с перечня вещей. Сначала считайте одежду на плечиках, потом всё, что уйдёт на полки, ящики, обувь и крупные предметы. Так проще понять, где нужны штанги, а где — коробки, корзины или выдвижные секции. Когда этот список есть, ошибка с нехваткой места уже не так страшна", — подчеркнула дизайнер интерьеров Елена Маркова.

дизайнер интерьеров Елена Маркова

С чего начать планирование

Сначала нужно честно оценить объём вещей. Отдельно считают одежду на плечиках, вещи для полок и ящиков, обувь, аксессуары, чемоданы, спортивный инвентарь и сезонный декор. Без этого гардеробная легко превращается в красивую коробку, где не хватает то штанг, то полок, то обычного места под чемодан.

После этого измеряют помещение или нишу. На плане отмечают длину, ширину, высоту, выступы, трубы, розетки и выключатели. Если двери распашные, сразу проверяют, хватает ли места для полного открытия, иначе ящик будет мешать двери, а дверь — ящику.

До заказа мебели полезно сразу решить вопрос с зеркалом, подсветкой и розетками. Для отдельной гардеробной оставляют проход шириной 70-100 см. В небольшой квартире это особенно заметно: лишние десять сантиметров уже решают, будет ли там удобно пройти с корзиной или придётся протискиваться боком.

Как выбрать систему хранения

Универсального решения здесь нет. Всё упирается в размер помещения, объём вещей и то, как семья привыкла хранить одежду. Одним нужен открытый доступ, другим спокойнее, когда всё скрыто за фасадами и не мозолит глаза.

Сетчатая система — это металлическая конструкция с полками, корзинами, штангами и навесными элементами. Её можно переставлять, если вещей станет больше или привычки изменятся. Воздух между полками проходит свободно, а сама конструкция выглядит легче, чем массивный шкаф.

Корпусная система собирается из модулей разного размера, которые ставят линейно, углом, буквой Г или буквой П. Внутри размещают полки, выдвижные ящики и штанги. Если добавить антресольные секции, наверху удобно держать коробки, кофры, контейнеры, сезонные вещи и дорожные сумки.

Закрытое хранение защищает вещи от пыли, а интерьер выглядит собраннее. Открытые секции, наоборот, дают быстрый доступ и не съедают визуально пространство. При комбинированном варианте повседневную одежду держат на виду, а всё, что нужно реже, убирают в закрытые модули.

Как разбить гардеробную по зонам

Пространство делят по высоте на три уровня. Так проще доставать нужные вещи и не устраивать ежедневные раскопки. Нижняя зона идёт примерно до 60 см от пола и подходит для обуви, тяжёлых и редко используемых предметов.

Тут ставят выдвижные обувные полки, корзины, ящики и контейнеры для сумок или спортивного инвентаря. Если обуви много, лучше сразу разделить повседневные и сезонные пары. Иначе кроссовки, сапоги и летние сандалии быстро смешаются в одну не самую удобную кучу.

Средняя зона — примерно от 60 до 170 см — самая рабочая. Здесь размещают рубашки, платья, жакеты, брюки, футболки, трикотаж, бельё, джинсы и коробки с ремнями, шарфами, головными уборами. Самые нужные вещи лучше ставить на уровень глаз и рук, чтобы не тянуться каждый раз к верхней полке.

Верхнюю часть, выше 170 см, отдают под редкие вещи. Там держат пуховики, зимние куртки, шубы, чемоданы, дорожные сумки, одеяла и сезонный декор. Для долгого хранения подходят коробки, кофры и контейнеры, которые не дают вещам пылиться и мяться.

Чем дополнить наполнение

Органайзеры и разделители помогают не смешивать бельё, носки, ремни и галстуки. Мелочи перестают расползаться по ящикам, и нужная вещь находится быстрее. Это мелкая деталь, но именно она часто спасает утро, когда времени и так впритык.

Выдвижные корзины удобны для трикотажа, домашней одежды и спортивных вещей. Содержимое видно сразу, а доставать его проще, чем с глубоких стационарных полок. Брючницы выручают, если в гардеробе много классических брюк или джинсов: складок меньше, поиск быстрее.

Крючки и рейлинги можно разместить на стенах или на внутренней стороне двери. Они пригодятся для сумок, халатов, ремней и одежды на короткий срок. Но превращать их в склад на всё подряд не стоит, иначе гардеробная быстро начнёт выглядеть неаккуратно.

Прозрачные коробки и контейнеры удобны для сезонных аксессуаров, шапок, шарфов и перчаток. В прозрачных сразу видно, что внутри, а непрозрачные лучше подписать. Сначала достаточно поставить базовые элементы — полки, штанги и ящики, а потом уже добавлять остальное.

"Если гардеробной пользуются несколько человек, лучше сразу разделить её по секциям. Когда у каждого есть свой участок, поиск вещей не превращается в ежедневный спор. Ещё один рабочий момент — не экономить на подсветке. Даже вместительная система хранения теряет смысл, если глубокие полки остаются в полумраке", — констатировал строитель Михаил Волков.

строитель Михаил Волков

Какие ошибки чаще всего портят проект

Первая ошибка — начать проект без подсчёта вещей. Тогда кому-то не хватает штанг, кому-то полок, а аксессуары уезжают туда, где осталось свободное место. Вторая — сэкономить на внутреннем наполнении и оставить только сам корпус.

На практике именно ящики, разделители и корзины держат порядок, а не внешний фасад. Третья ошибка — забыть про свет. Если полки и глубокие секции плохо освещены, пользоваться гардеробной неудобно, даже когда места там достаточно.

Четвёртая ошибка — игнорировать эргономику. Глубокие полки и узкий проход сильно мешают доступу к вещам. При проходе шириной 70-100 см открывать ящики и передвигаться внутри уже заметно проще.

Пятая ошибка — не оставить запас на будущее. Со временем вещи меняются, сезонных комплектов становится больше, у семьи появляются новые потребности. Поэтому систему лучше брать с резервом или сразу выбирать вариант, который можно дополнять новыми модулями.

Как организовать хранение в небольшой квартире

Даже без отдельной гардеробной можно собрать удобное хранение. Тут помогает высота помещения: антресольные секции и верх шкафа спокойно берут на себя чемоданы, одеяла и сезонные вещи. Внизу остаётся то, чем пользуются каждый день.

Вертикальное хранение работает лучше, чем широкие и глубокие полки, которые быстро забиваются беспорядком. Углы тоже лучше не терять, если планировка позволяет поставить угловые модули. А для высоких шкафов полезен пантограф — штанга с механизмом опускания.

В небольших помещениях хорошо смотрятся лёгкие сетчатые системы. Они не перегружают комнату и оставляют ощущение воздуха. Здесь особенно полезен материал про эргономику маленьких пространств: логика та же, что на кухне, только вместо кастрюль и плит — рубашки, коробки и обувь.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Ответы на популярные вопросы

Сколько места оставить на проход?
Для отдельной гардеробной обычно оставляют 70-100 см. Это позволяет открывать ящики и свободно проходить между секциями.

Что ставить наверх?
Наверх уносят редкие вещи: чемоданы, одеяла, сезонный декор, шубы и зимние куртки. Для них лучше использовать коробки, кофры или контейнеры.

Что лучше для маленькой квартиры — открытая или закрытая система?
Если важен визуально лёгкий вид, чаще выбирают сетчатые или открытые решения. Если нужно спрятать содержимое и защитить вещи от пыли, подойдёт корпусная система.

Нужно ли покупать все аксессуары сразу?
Нет. Сначала обычно ставят базу — полки, штанги и ящики. Остальное добавляют позже, когда становится понятно, чего именно не хватает.

"Гардеробная служит дольше, когда у неё есть запас по наполнению и понятная логика по зонам. Не стоит забивать верх до отказа и оставлять низ пустым. Если система собралась без учёта реальных привычек семьи, неудобство проявится быстро — уже в первые недели", — разъяснила дизайнер интерьеров Ксения Орлова.

дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

Читайте также

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сетка с камнем на участке: неочевидные ошибки при монтаже привели к разрушению конструкций 27.07.2026 в 16:59

Правильная сборка сетчатых конструкций позволяет защитить ландшафт от сползания и создать прочное ограждение, способное служить десятилетиями без ремонта.

Читать полностью » Любимые вещи теряют прежний вид: ошибки при стирке разрушили гардероб многих домохозяек 27.07.2026 в 16:29

Многие владельцы гардероба пренебрегают маленькими значками на ярлыках, не подозревая, что именно эти детали предопределяют долгую жизнь любимых вещей.

Читать полностью » Продажа квартиры может удивить дважды: после сделки налог иногда оказывается выше ожидаемого 26.07.2026 в 18:08

Простая сделка с недвижимостью может обернуться неожиданными претензиями от налоговой из-за неочевидных тонкостей в кадастровой оценке и сроках владения жильем.

Читать полностью » Листок с двойным дном: одна деталь в доверенности может оставить покупателя без квартиры и денег 26.07.2026 в 9:04

Покупка жилья через представителя требует предельной концентрации, так как даже мельчайшая ошибка в документе делает всю сделку юридически ничтожной.

Читать полностью » Скрытая математика ЖКХ: водоотведение рассчитывают не так, как думает большинство жильцов 24.07.2026 в 18:32

Разбираемся, почему строка за водоотведение вызывает вопросы, что на самом деле скрывается за этим тарифом и куда уходят средства жильцов каждый месяц.

Читать полностью » Горячая вода только называется горячей: когда управляющая компания обязана вернуть деньги жильцам 24.07.2026 в 15:28

Терпеть холодный душ или слабый напор в кране больше нет смысла, так как закон дает инструменты для законной борьбы за качество и перерасчет платежей.

Читать полностью » Однушка может удивить: три идеи планировки превращают неудобную квартиру в комфортное жильё 24.07.2026 в 13:29

Вытянутые квартиры часто становятся ловушкой для владельцев, если заранее не продумать сценарии использования каждого квадратного метра пространства.

Читать полностью » Жильцы столкнулись с невидимым противником: игнорирование первых признаков появления блох 23.07.2026 в 18:14

Сезонные неприятности в многоэтажках часто скрыты от глаз до момента, пока следы не обнаруживаются прямо на пороге квартиры, меняя привычный уклад жизни.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Врачи и автоэксперты назвали способы борьбы с похмельем, которые не влияют на показания алкотестеров
Красота и здоровье
Одна утренняя привычка подростков бьет по всему организму: тревога может быть лишь первым сигналом
Садоводство
Сезонный вылет муравьев: рекомендации экспертов по защите сада от нашествия насекомых
Общество
В Госдуме объяснили, зачем сокращать уроки первоклассникам: дело вовсе не в сложной программе
Красота и здоровье
Отказались от сахара, а килограммы остались: почему организм упорно держится за лишний вес
Садоводство
Урожай начал портиться через неделю: нарушенные правила соседства овощей лишили запасов до весны
Авто и мото
Электроника подставила водителей в самый ответственный момент: когда штатные системы бессильны
Авто и мото
Рыжий налет на днище машины: обманчивая надежда на стальную броню, которая ведет к большим расходам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet