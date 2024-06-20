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Психолог Мухина: заниматься садоводством необходимо по собственному желанию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:31

Психолог Мухина: заниматься садоводством необходимо по собственному желанию

Садоводство может значительно улучшить психологическое состояние человека, если он занимается этим не из необходимости, а по собственному желанию. Психолог и карьерный консультант Анна Мухина в беседе NewsInfo.Ru подчеркнула:

"Садоводство становится путём к радости и хорошему настроению, к тому же это физическая активность, которая особенно ценна для тех, кто много времени проводит в офисе."

Садоводство не только способствует физическому здоровью благодаря умеренным упражнениям на свежем воздухе, но и предоставляет возможность уйти от городской суеты, получить своего рода мини-детокс, окунувшись в природу.

Что касается внедрения медитативных практик в процесс садоводства, то Мухина считает, что здесь не стоит смешивать все в кучу.

"Вы можете заниматься медитацией где угодно — даже в квартире", — комментирует эксперт.

Но по окончанию физической работы в саду, когда человек чувствует усталость, можно заняться медитацией, что поспособствует дополнительному расслаблению и восстановлению.

Фото: commons.wikimedia.org/EliCarrera (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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