Огород превратился в болото: как защитить растения от гибели, когда дожди не прекращаются неделями

Летний дождь для дачника обычно звучит как передышка: не надо таскать лейки, мотать шланг по участку и проверять, хватит ли воды на все грядки. Но если ливни затягиваются и температура проседает, радость быстро заканчивается. Земля размокает, воздух у корней застаивается, а огурцы, томаты и клубника начинают сдавать позиции прямо на глазах. В такой сырости растения болеют быстрее, чем дачник успевает открыть опрыскиватель, а часть обработки просто смывает водой. Поэтому в мокрое лето счет идет не на дни, а на часы.

"Длительные обильные осадки, особенно в сочетании с пониженной температурой, могут серьезно навредить растениям в саду и на грядках. Такая погода провоцирует развитие фитофтороза, мучнистой росы, альтернариоза, монилиоза и других болезней. В сырую погоду создаются условия и для размножения вредителей — проволочников и моллюсков". эксперт по растениеводству, садовому дизайну и профессиональной флористике Наталья Полетаева

Чем опасны затяжные дожди

Когда сырость держится неделями, огород меняется на глазах. Почва перестает нормально дышать, корни начинают задыхаться и подгнивать, а молодые всходы еще и вымывает потоками воды. У крупных деревьев и кустарников тоже есть риск потерять часть корней, если грунт все время мокрый.

Страдают и семена. Они могут загнить еще в земле, не дойдя до всходов, а появившиеся ростки тянутся медленно и вяло. У плодовых культур сбивается опыление: насекомые летают хуже, пыльцу смывает дождь, и завязей становится меньше.

Созревающие плоды тоже не в выигрыше. Они набирают меньше сахара, становятся водянистыми и кислыми, а любое повреждение оборачивается растрескиванием и гнилью. Особенно быстро портятся те, что лежат на земле или касаются мокрого грунта.

Как убрать контакт с сырой почвой

Первое, что нужно сделать, — поднять плоды и листья выше земли. Именно через сырой грунт в ткани растений легко заходят споры грибов и бактерии, особенно если есть микроповреждения. Для клубники подходит плотный агротекстиль, для ягодников — кустодержатели, а для кабачков и тыкв выручают доски, пластик, фанера или кокосовые коврики.

У вертикальных кустов есть еще один простой прием: убрать нижние крупные листья. Так крона лучше проветривается, а сырость не стоит внутри зеленой массы. Растения, которые заваливаются на бок, лучше сразу подвязывать к опорам, чтобы они не лежали на земле и не цепляли соседние посадки.

Для огородов, где летние дожди приходят часто, хорошо работают высокие грядки с мульчированием агротканью. Такой вариант заметно снижает риск гнили и плесени на плодах. По сути, это та же страховка, только без бумажной волокиты и лишней возни.

Навесы, прореживание и рыхление

Над самыми нежными культурами стоит поставить навес. Подойдет пленка или легкие светопроницаемые щиты из поликарбоната либо прозрачного шифера, а вот спанбонд и лутрасил воду пропускают, так что от ливня они не спасут. Торцы лучше оставить открытыми, чтобы воздух ходил свободно и не собирался конденсат.

Загущенные посадки в сырую погоду болеют быстрее. Поэтому грядки нужно пропалывать без затяжек, а посадки — прореживать, чтобы между растениями оставалось нормальное расстояние. Это касается и моркови со свеклой, и деревьев с кустарниками, которым обрезка помогает лучше проветривать крону.

Почву тоже нельзя оставлять как тяжелую мокрую лепешку. После дождя или в короткое окно между осадками ее лучше рыхлить, чтобы к корням снова пошел воздух. Заодно рыхление режет молодые сорняки и тормозит их рост, так что польза двойная.

"В дождливую погоду растения особенно подвержены грибковым и бактериальным заболеваниям. Капли дождя, ударяясь о землю, разлетаются грязными брызгами на листья и приносят с собой споры патогенов. На влажных листьях эти споры прорастают и проникают в ткани растения". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству, садовод, практик органического земледелия Елена Малинина

Чем спасать растения от болезней

В сырую погоду грибковые и бактериальные болезни идут быстрее, чем обычно. Для почвы используют препараты на основе триходермы: Глиокладин, Тетрис, Триходерма Вериде, Трихоцин. Они особенно нужны пасленовым и тыквенным культурам, а также гороху, фасоли и репчатому луку.

Надземную часть тоже обрабатывают, но только в промежутке между дождями, когда есть хотя бы три-четыре часа сухой погоды. Для плодоносящих культур подойдут средства на основе сенной палочки и других полезных микроорганизмов: Алирин-Б, Гамаир, Бактофит, Фитоспорин-АС, Фитобактерин. Если до сбора урожая еще есть запас времени, допускаются системные пестициды: Ревус, Провизор, Интрада, Строби, Консенто Топ.

Чтобы растения меньше стрессовали, в рабочий раствор добавляют адаптоген по инструкции: Эпин-Экстра, Экосил, Энерген Аква, НВ-101. Для плодообразования используют Бутон или Завязь, а прилипатель вроде Липосама, Панэма или несколько столовых ложек жидкого хозяйственного мыла помогает раствору задержаться на листьях. Поврежденные и гниющие части нужно срезать и уносить с участка, а инвентарь после работы мыть и дезинфицировать.

Как менять подкормки в дождь

В мокрое лето подкормки лучше пересмотреть, а не лить удобрения по старой привычке. Азотные составы, включая коровяк и травяные настои, стоит сократить до минимума или убрать совсем. При избытке влаги растения и так наращивают зелень, а лишний азот только подливает масла в огонь.

Зато калий и фосфор в такой период работают к месту. Их дают строго по инструкции, без самодеятельности и лишних доз. Эти элементы помогают корням держаться крепче и лучше переживать переувлажнение.

Если кратко, задача дачника в дождливое лето простая: не дать растениям лежать в сырости, не загнать их в загущение и не залить лишними подкормками. Все остальное уже вопрос дисциплины и погоды, а с погодой, как обычно, спорить бесполезно.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли обрабатывать растения в дождь?

Нет, обработка должна попасть на листья и удержаться на них. Лучше ждать промежуток между осадками, когда есть хотя бы несколько сухих часов.

Что делать с клубникой, если ягоды лежат на мокрой земле?

Их нужно поднять с почвы. Подойдет агротекстиль или любая сухая подложка, которая не даст ягодам касаться грунта.

Почему в дождь хуже завязываются плоды?

Потому что насекомые-опылители летают меньше, а пыльцу смывает вода. Из-за этого часть цветков остается без завязи.

Нужно ли рыхлить землю после каждого ливня?

Да, если почва успела слежаться. Рыхление возвращает воздух к корням и помогает убрать лишнюю влагу из верхнего слоя.

Проверено экспертом: эксперт по растениеводству, садовому дизайну и профессиональной флористике Наталья Полетаева

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