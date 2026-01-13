Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хвойный растения в саду
Хвойный растения в саду
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 22:52

Ландшафтная ткань “от сорняков” сначала радует, а потом превращает участок в кошмар: причина всплывает позже

Ландшафтная ткань со временем пропускает сорняки через слой мусора - House Digest

Иногда садовая идея выглядит идеально на фото и кажется быстрым решением: меньше сорняков, меньше ухода, больше "картинки". Но спустя пару сезонов многие владельцы участков сталкиваются с обратным эффектом — лишней работой, стрессом для растений и дорогими переделками. Эксперт по садоводству объясняет, какие популярные решения чаще всего превращаются в повод для сожалений и чем их разумно заменить. Об этом сообщает House Digest.

Ландшафтная ткань "против сорняков", которая потом мешает всем

Геотекстиль часто продают как почти вечный барьер от сорняков: расстелил, накрыл мульчей — и забыл. На деле на ткань постепенно надувает землю, накапливаются листья и разлагающаяся мульча, образуется новый слой, где сорняки спокойно прорастают. Если перед укладкой не убрать корни полностью или оставить щели, сорняки поднимутся снизу. Со временем материал рвётся и превращается в спутанный мусор, который трудно вытащить из почвы, особенно когда он переплетён с корнями.

Каменная "мульча" вместо живых посадок

Камень поначалу выглядит аккуратно и современно, но быстро начинает зарастать: мусор между фракциями превращается в питательную среду, и сорняки укореняются между камнями. Дополнительно камни нагреваются и отражают тепло, меняя микроклимат и перегревая посадки, а почва под тяжёлым слоем уплотняется. В результате растения чаще испытывают стресс, а убрать камни и восстановить почву оказывается сложно и долго.

Быстрорастущие живые изгороди "для приватности" без учёта масштаба

Живой экран — понятная мечта, поэтому многие выбирают самые быстрорастущие вечнозелёные породы. Проблема в том, что такие растения часто выходят за пределы отведённого места: перерастают забор, требуют постоянной стрижки, затеняют соседние посадки, а корни могут мешать близким конструкциям. Это иногда приводит и к конфликтам с соседями, если зелень выходит за границы участка.

Агрессивные почвопокровные и лианы, которые захватывают территорию

Классический пример — английский плющ: на снимках он выглядит эффектно, а в реальности может стать головной болью. Быстро расползающиеся растения подавляют соседей, уходят под заборы, взбираются на деревья и приживаются так, что их трудно вывести. Даже небольшие кусочки корня способны дать новый рост, поэтому борьба часто превращается в многосезонное выкапывание и "вытягивание".

Посадки слишком близко к дому и друг к другу

Частая ошибка — ориентироваться на размер саженца сегодня, а не на взрослую крону завтра. Деревья и крупные кусты со временем расширяются, удерживают влагу у стен, засоряют желоба, а корневая зона может стать проблемой рядом с фундаментом и дорожками. Плотная посадка также ухудшает проветривание, повышает риск заболеваний и усиливает конкуренцию за питание и воду.

"Идеальный" коротко стриженный газон вместо более живого сада

Сверхаккуратный газон требует постоянной стрижки и подкормок, но при этом даёт мало пользы экосистеме: почти нет цветов для опылителей, меньше разнообразия растений и слабее "жизнь" в почве. Эксперт советует оставлять часть участка менее формальной: дать клеверу и ромашкам цвести, выделить зоны, которые действительно нужны для игр и дорожек, а остальное — постепенно превращать в луг с местными травами и цветами или хотя бы оставлять небольшие участки "не косить" и менять их раз в пару месяцев.

Дополнительные идеи, о которых часто жалеют

В материале также упоминаются решения, которые могут выглядеть практично, но оборачиваются проблемами: импульсивная покупка плодовых деревьев без учёта "часов холода" и опыления, грядки из старых шпал и обработанной древесины с потенциально опасными пропитками, рассыпающийся гравий на главных дорожках без бордюров, "мульчевые вулканы" у стволов и чрезмерное мощение, которое делает сад перегретым и менее живым.

В целом общий принцип один: самые "быстрые" решения в саду часто оказываются самыми дорогими в долгую. Если ориентироваться на зрелый размер растений, здоровье почвы и удобство обслуживания, сад будет меньше требовать переделок и больше радовать сезон за сезоном.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимние подкормки вредят растениям при избыточных дозах — цветоводы 11.01.2026 в 12:34
В январе подкормила комнатные растения — результат оказался неожиданным: не все это переживают

Зимой подкормки могут как помочь, так и навредить комнатным растениям. Разбираемся, кому они нужны в январе и как действовать безопасно.

Читать полностью » Экстракт бессмертника добавляют в антивозрастные кремы и сыворотки — Ciceksel 11.01.2026 в 4:08
Бессмертник называют золотистой травой — попробовала в уходе за кожей: эффект заметила не сразу, но он точно есть

Бессмертник называют цветком, который не увядает, и это отражается в его свойствах. Разбираемся, чем он полезен для кожи и как его применяют дома.

Читать полностью » Комнатные растения замедляют рост без пересадки — ART Story 11.01.2026 в 0:49
Комнатное растение выглядело здоровым — но рост остановился: причина оказалась не в поливе

Растение может выглядеть здоровым, но нуждаться в пересадке. Рассказываем, по каким признакам понять, что горшок и грунт пора менять.

Читать полностью » Денежное дерево легко укореняется из листа или сломанной веточки — Actualno 10.01.2026 в 19:07
Лист денежного дерева просто упал в горшок — и вот что случилось дальше: теперь у меня новый куст

Денежное дерево можно быстро размножить черенком или в воде. Простые шаги помогут получить новый куст без лишних затрат и риска гнили.

Читать полностью » Правильный полив определяет здоровье орхидей — цветоводы 10.01.2026 в 15:23
Поливала орхидею как все — цветок начал вести себя странно: причина оказалась неочевидной

Орхидеи требуют особого подхода к поливу. Необычные техники, сезонные нюансы и популярные мифы — всё, что важно знать для здорового цветения.

Читать полностью » Вечноцветущие растения создают зелёные акценты круглый год без перерывов — Ciceksel 10.01.2026 в 7:18
Африканская фиалка — идеальный выбор для стеллажа: цветет без усталости и украшает любое пространство

Вечноцветущие растения помогают поддерживать живую атмосферу в доме, обеспечивая стабильное цветение круглый год. Узнайте, какие из них подойдут для вашего интерьера.

Читать полностью » Янтарные капли на коре сигнализируют о стрессе дерева — садоводы 10.01.2026 в 3:51
Зимой заметила на дереве янтарные капли — стало не по себе: сад подаёт тревожный сигнал

Янтарные капли на коре косточковых — не безобидная деталь. Что скрывается за камедетечением и как спасти дерево без потери урожая.

Читать полностью » Растения с декоративной листвой сохраняют привлекательность круглый год — садоводы 09.01.2026 в 18:17
Уход за нецветущими растениями минимален, а результат — максимален: вот почему они идеальны для меня

Нецветущие растения с декоративной листвой становятся идеальными спутниками для тех, кто хочет создать зелёное пространство без сложного ухода. Узнайте, какие растения подойдут для вашего интерьера!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренировки с собственным весом наращивают мышцы без отягощений — JSCR
Красота и здоровье
Одышку при подъёме является нормальной реакцией нагрузки — врач Полгирс
Еда
В салате брокколи рубят мелко для равномерной заправки - TheKitchn
Питомцы
Собаки распознали названия игрушек после подслушивания — Шани Дрор
Дом
Дизайнеры советуют смягчать чёрно-белый контраст деревом и текстилем - The Spruce
Наука
Чрезмерный вылов рифовых рыб сократил доступную пищу — PNAS
Авто и мото
Аккумулятор быстро разряжается из-за скрытых утечек тока — автоэксперт
Туризм
Турист оценил 4 дня в Шерегеше в 88 500 рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet