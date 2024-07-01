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Садовод Крюкова: поливать растения в саду лучше утром
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 20:21

Садовод Крюкова: поливать растения в саду лучше утром

Эксперт по саду Наталия Крюкова рассказала, как ухаживать за огородом в жаркое лето. Она посоветовала избегать чрезмерного полива, который может усугубить стресс растений и вымыть питательные вещества, сообщает Газета.Ру.

Поливать растения лучше утром, чтобы избежать гниения. В жару следует отказаться от прополки, так как сорняки помогают удерживать влагу в почве.

Для защиты от высыхания Крюкова порекомендовала использовать опилки, гравий или специальный материал между растениями, а также добавлять в почву вермикулит. Важно выбирать засухоустойчивые сорта и планировать посадки так, чтобы создавать естественную тень. Также полезно использовать автополив для своевременного увлажнения почвы.

Фото: commons.wikimedia.org/Daderot (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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