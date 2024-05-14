Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предложила методы "реанимации" садовых и цветочных растений, пострадавших от майских заморозков. Важно оперативно обрезать поврежденные, почерневшие части растений, чтобы предотвратить распространение грибков и бактерий.
Также следует обработать растения иммуномодуляторами, среди которых особенно эффективны специализированные сильные препараты. После заморозков необходимо провести внеплановую подкормку, используя минимальные дозы удобрений, чтобы не перегружать сосудистую систему растений. При этом критически важно проводить холодное опрыскивание утром сразу после обнаружения изморози на листьях, чтобы помочь растениям адаптироваться к изменению температур, сообщает Правда.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Martin Hirtreiter (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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