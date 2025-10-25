Сад засыпает, но не всё так просто: что нужно сделать, чтобы он проснулся сильнее

Осень — время собирать не только урожай, но и силы для будущего сезона. В эти недели решается, как растения переживут зиму и насколько щедрым будет сад весной. Правильная подготовка — это не только обрезка и мульчирование, но и внимание к деталям: от состава подкормок до выбора укрывного материала.

Гортензии: укрепляем, защищаем, сохраняем

Гортензия — настоящий акцент в саду, и её зимовка требует тщательности. С начала осени кусты подкармливают минеральными смесями без азота — подойдут суперфосфат и сульфат калия. Эти вещества укрепляют корневую систему и помогают растению заложить здоровые почки на следующий сезон.

Обрезку проводят по-разному в зависимости от вида:

метельчатую и древовидную укорачивают примерно на треть, убирают тонкие ветви;

крупнолистную — только санитарно, срезают сухие соцветия, не трогая живые побеги, где уже заложены будущие цветы.

Перед заморозками важен влагозарядный полив: за две недели до устойчивых холодов землю хорошо проливают, чтобы корни не пересохли. Если осень дождливая, полив исключают — избыток влаги в сочетании с морозом приведёт к подгниванию корней.

Как укрывать гортензии по регионам