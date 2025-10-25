Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенние контейнерные композиции
Осенние контейнерные композиции
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 10:24

Сад засыпает, но не всё так просто: что нужно сделать, чтобы он проснулся сильнее

Учёные уточнили: избыток влаги осенью повышает риск подгнивания корней у многолетников

Осень — время собирать не только урожай, но и силы для будущего сезона. В эти недели решается, как растения переживут зиму и насколько щедрым будет сад весной. Правильная подготовка — это не только обрезка и мульчирование, но и внимание к деталям: от состава подкормок до выбора укрывного материала.

Гортензии: укрепляем, защищаем, сохраняем

Гортензия — настоящий акцент в саду, и её зимовка требует тщательности. С начала осени кусты подкармливают минеральными смесями без азота — подойдут суперфосфат и сульфат калия. Эти вещества укрепляют корневую систему и помогают растению заложить здоровые почки на следующий сезон.

Обрезку проводят по-разному в зависимости от вида:

  • метельчатую и древовидную укорачивают примерно на треть, убирают тонкие ветви;

  • крупнолистную — только санитарно, срезают сухие соцветия, не трогая живые побеги, где уже заложены будущие цветы.

Перед заморозками важен влагозарядный полив: за две недели до устойчивых холодов землю хорошо проливают, чтобы корни не пересохли. Если осень дождливая, полив исключают — избыток влаги в сочетании с морозом приведёт к подгниванию корней.

Как укрывать гортензии по регионам

Регион Метельчатая и древовидная Крупнолистная
Средняя полоса, Подмосковье Мульчирование торфом или корой, молодые кусты — под спанбонд Пригнуть к земле, закрепить, накрыть двойным лутрасилом и лапником
Сибирь, Урал Окучить ствол на 20 см, мульчировать Соорудить каркас, засыпать листьями, сверху рубероид и мешковина
Юг России Достаточно мульчи Укрытие агроволокном при морозах ниже -10 °C

Совет: используйте натуральные материалы — кора, опилки, лапник. Они "дышат" и не допускают выпревания побегов.

Клематисы и многолетники: питание и защита

Клематис осенью нуждается в лёгкой подкормке: смешайте стакан золы и стакан песка, подсыпьте под куст и слегка прикройте землёй. Дожди растворят смесь и доставят питательные элементы к корням.

Полив в октябре постепенно сокращают, а при температуре -5 °C полностью прекращают. Излишняя влага в это время — прямой путь к выпреванию.

Обрезку проводят в зависимости от группы сорта:

  • 1 и 2 группы — снимают лианы с опор, пригибают, укрывают слоями листьев, торфа и лапника;

  • 3 группа — обрезают полностью, оставляя 20-30 см побегов, сверху мульчируют землёй или компостом.

Таблица сравнения групп клематисов

Группа Особенности обрезки Тип укрытия
I Минимальная обрезка Сухие листья, лапник
II Умеренная, сохранение скелетных побегов Торф + агроволокно
III Радикальная, на 2-3 узла Компост, земля, торф

Розы: готовим без спешки

Розы укрывают только после наступления устойчивых морозов. Ранняя защита может привести к выпреванию побегов. Пока температура держится около нуля, важно провести финальные обработки и санитарные работы.

  1. Опрыскайте кусты профилактическими средствами от грибковых болезней и вредителей.

  2. Прекратите внесение удобрений, кроме фосфорно-калийных.

  3. Удалите все молодые побеги и бутоны — они не успеют вызреть и ослабят растение.

  4. Верхушки, начавшие краснеть, также срезают — это сигнал, что ткани ещё не одревеснели.

После обработки окучьте кусты, замульчируйте торфом или компостом. Когда температура стабильно опустится до -5…-7 °C, можно приступать к укрытию лапником, спанбондом или специальными садовыми колпаками.

Ошибки осеннего ухода: чем опасны и как избежать

Ошибка Последствие Альтернатива
Ранняя обрезка роз Выпревание и гибель побегов Проводить после устойчивых заморозков
Избыточный полив перед морозом Загнивание корней Влагозаряд только при сухой погоде
Укрытие плёнкой Конденсат и плесень Используйте воздухопроницаемое агроволокно
Неубранная листва под кустами Зимовка вредителей и спор грибков Удалить и сжечь листья, замульчировать чистым материалом

А что если осень затянулась?

В тёплую осень растения часто "теряют ориентиры" и начинают повторно цвести. Это красиво, но вредно: растение тратит силы на бутоны, а не на закладку почек. Если вы заметили вторичное цветение — аккуратно удалите цветы, сократив нагрузку на куст.

Плюсы и минусы разных способов укрытия

Способ Преимущества Недостатки
Лапник Хорошо проветривается, защищает от перегрева Требует регулярного обновления
Торф или кора Удерживает влагу, питает почву Может привлекать грызунов
Агроволокно Удобно, долговечно При плотном укрытии возможен парниковый эффект
Листья Бесплатный и экологичный материал Слеживаются, при сырости загнивают

Советы шаг за шагом

  1. Проведите санитарную обрезку кустов и многолетников.

  2. Уберите опавшую листву, гнилые плоды и мусор.

  3. Обработайте растения биофунгицидами или медным купоросом.

  4. Замульчируйте приствольные круги компостом или торфом.

  5. Проверьте состояние инвентаря и укрытий.

  6. Рассыпьте средства от грызунов по периметру участка до снега.

Эти простые шаги помогут сохранить здоровье сада и снизить риск весенних потерь.

Мифы и правда о зимовке растений

Миф 1. Все растения нужно укрывать.
Правда: зимостойкие виды (например, калина, сирень, спирея) прекрасно переносят мороз без укрытия — достаточно мульчирования.

Миф 2. Чем плотнее укрытие, тем лучше защита.
Правда: избыточная плотность приводит к выпреванию и плесени. Воздух должен циркулировать.

Миф 3. Подкормки осенью не нужны.
Правда: осенние фосфорно-калийные смеси укрепляют корни и повышают морозостойкость.

Часто задаваемые вопросы

Какой мульчей лучше укрывать кустарники?
Подойдёт торф, кора, перегной, опилки или сухие листья. Главное — не использовать свежий навоз, он может обжечь корни.

Когда прекращать полив осенью?
После устойчивых заморозков, когда температура держится ниже нуля, а земля промерзает на 3-5 см.

Можно ли использовать полиэтиленовую плёнку?
Нет, она задерживает влагу и создаёт парниковый эффект. Выбирайте дышащие материалы — лутрасил, агроспан.

Что делать, если растения вымерзли зимой?
Весной не спешите выкорчёвывать. Подождите до конца мая: нередко гортензии и розы отрастают от основания.

Исторический контекст

Традиция осеннего ухода за садом возникла в Европе ещё в XIX веке, когда появились первые садовые общества. В те времена укрытие кустов проводили вручную — соломой, мхом, мешковиной. Сегодня садоводы используют современные материалы: спанбонд, торфяные смеси, минеральные удобрения, что делает процесс надёжным и менее трудоёмким.

Три интересных факта

  1. Корни большинства садовых культур продолжают "дышать" даже при +2 °C, поэтому поздняя мульча помогает сохранить активность до заморозков.

  2. Фосфорные удобрения не только укрепляют корни, но и усиливают весеннее цветение.

  3. Если использовать под мульчу кору хвойных пород, она дополнительно отпугивает слизней и грызунов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лаванда используется в кулинарии, косметике и ароматерапии без химических добавок сегодня в 10:47
Аромат, чай и ванна в одном букете: как использовать лаванду круглый год без потери её силы

Как сохранить аромат лаванды и использовать её круглый год? Простые способы сушки, рецепты чая, ванн и косметических средств.

Читать полностью » Позеленение картофеля происходит при освещении и неправильной температуре хранения урожая сегодня в 7:38
Положил картошку под лампу — получил химическую лабораторию: что реально происходит с клубнями

Почему картофель зеленеет и опасно ли это? Рассказываем, как свет и температура влияют на выработку соланина и что делать, чтобы урожай остался безопасным.

Читать полностью » Перелив и тень замедляют рост сансевиерии и вызывают гниль корней сегодня в 6:42
Растение, которое "выживает без света", но умирает от любви: главная ошибка с тёщиным языком

Узнайте, как избежать распространённых ошибок при уходе за змеиным растением. Свет, полив и условия роста - все секреты для здоровья сансевиерии.

Читать полностью » Лемонграсс выращивают в контейнерах при похолодании ниже десяти градусов Цельсия сегодня в 6:38
Трава против комаров и стресса: садоводы рассказали, зачем держат лемонграсс дома круглый год

Лемонграсс не только придаёт блюдам свежий цитрусовый вкус, но и отпугивает насекомых. Рассказываем, как вырастить ароматную траву даже в прохладном климате.

Читать полностью » Йод для томатов и огурцов улучшает завязь и предотвращает фитофтору — агроном сегодня в 5:38
Пять капель — спасение, шесть — беда: как йод превращается из помощника в яд для растений

Йод — простое средство из аптечки, которое может повысить урожай и защитить растения от болезней. Как правильно готовить раствор и не навредить посадкам.

Читать полностью » Декабрист теряет бутоны при нерегулярном поливе и переувлажнении почвы сегодня в 5:30
Один трюк с водой — и ваш рождественский кактус покроется десятками бутонов

Узнайте секреты успешного ухода за рождественским кактусом: как правильно поливать, избегать ошибок и обеспечивать цветение. Основные правила и рекомендации ждут вас.

Читать полностью » Фасоль, кабачки и базилик теряют урожай без защиты в период осенних холодов сегодня в 4:25
Вечером — зелёный сад, утром — чёрные листья: что не выдерживает октябрьских холодов

Узнайте, как защитить ваши любимые культуры от осенних заморозков! Откройте секреты укрытия 12 чувствительных растений в нашем подробном руководстве.

Читать полностью » Современные садовые методы: аблактировка, арбоскульптура и наклонная посадка повышают урожайность на малых участках сегодня в 4:25
Два дерева — одно сердце: садоводы нашли способ заставить саженцы срастаться и плодоносить вместе

Нехватка места больше не проблема: четыре оригинальных способа посадки плодовых деревьев помогут создать красивый и урожайный сад даже на самом маленьком участке.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Учёные: порода объясняет лишь 9 % различий в поведении собак
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Иван Красавин назвал упражнения, которые продлевают жизнь и заряжают энергией
Красота и здоровье
Флеболог Елена Смирнова объяснила, почему при варикозе необходимы компрессионные чулки
Красота и здоровье
Нут помогает укрепить здоровье, улучшить обмен веществ и заменить мясо в рационе
Туризм
Эксперты объяснили назвали способы уложиться в лимит ручной клади весом 5 килограммов
Дом
Названы главные различия между овсяной крупой и геркулесом
Наука
Принцип заурядности использован для оценки жизни человечества и институтов — Ричард Готт
Питомцы
Исследование PetMD: морские свинки живут до 7 лет и лучше чувствуют себя парами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet