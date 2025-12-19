Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Яичная скорлупа
Яичная скорлупа
© commons.wikimedia.org by Green Mostaza is licensed under CC BY 4.0
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 2:15

Не верила, пока не попробовала: использую это вместо мульчи — и никаких проблем с почвой

Скорлупа яиц служит источником кальция для растений и укрепляет почву — садоводы

Зимний период для дачников не означает завершение работ по подготовке к новому огородному сезону. Наоборот, это время для планирования и заготовки материалов, которые будут полезны в будущем. Сторонники органического земледелия активно собирают отходы, которые станут отличным удобрением для растений. Об этом сообщает дзен-канал "Ваше хозяйство".

Скорлупа яиц: источник кальция для растений

Скорлупа яиц — это прекрасный источник кальция, который необходим растениям для нормального роста. Карбонат кальция составляет 90% состава скорлупы, а остальная часть включает фосфор, фтор и медь. Недостаток кальция в почве может привести к проблемам с растениями, таким как вершинная гниль у томатов.

Для использования в качестве удобрения скорлупу необходимо высушить, измельчить и хранить до весны. Чем мельче будет измельчена скорлупа, тем быстрее она будет усваиваться растениями. Лучше всего использовать её в виде порошка, который заделывают в почву как подкормку для овощей или косточковых деревьев.

Скорлупа яиц не является быстрым удобрением, но она всё равно будет полезной, так как кальций способствует укреплению корней и улучшению роста растений.

Шелуха лука: эффективное удобрение и защита от вредителей

Шелуха лука — это ещё один отход, который может быть полезен в садоводстве. В ней содержатся биофлавоноиды, такие как кверцетин, который является мощным антиоксидантом. Отвары и настои из луковой шелухи полезны как для человека, так и для растений.

Луковую шелуху можно использовать как удобрение и средство защиты от вредителей. Отвары из шелухи обрабатывают растения от таких вредителей, как тля и паутинный клещ. Также шелуху можно добавить в лунки при посадке овощных культур или использовать для компостирования.

Шелуха лука будет полезна в саду и для комнатных растений, помогая защитить их от вредителей и улучшить структуру почвы.

Картофельные очистки: калий и крахмал для растений

Картофельные очистки содержат много калия и крахмала, что делает их отличным удобрением. Для того чтобы использовать их зимой, нужно тщательно просушить очистки, а затем хранить их до весны.

Наиболее часто картофельные очистки применяют для подкормки смородины. Их измельчают и вносят в приствольные круги кустарников, слегка заделывая в почву. Сухие очистки обеспечивают растения необходимыми веществами и способствуют увеличению урожая.

Также картофельные очистки можно использовать для приготовления настоя, которым поливают растения или добавляют в лунки при посадке огурцов и тыквенных культур.

Шелуха семечек и орехов: мульчирование и удобрение

Шелуха семечек и орехов является отличным материалом для мульчирования. В ней содержатся полезные вещества, которые способствуют сохранению влаги в почве и защите растений от перепадов температур.

Все виды шелухи, включая тыквенные и подсолнечные семечки, арахисовые стручки, а также скорлупу фисташек и кедровых орехов, можно использовать для мульчирования декоративных кустарников и деревьев. Это удобрение не требует сушки и просто хранится в пакете до весны.

Шелуха семечек и орехов помогает создать защитную оболочку для почвы, которая сохраняет влагу и улучшает структуру грунта.

Цитрусовые корки: борьба с вредителями

Цитрусовые корки — это не только вкусный остаток от фруктов, но и полезный материал для садоводов. Из них можно приготовить настои для борьбы с вредителями, такими как тля или паутинный клещ.

Для приготовления настоев можно использовать корки мандаринов, апельсинов или лимонов. Например, 300 г сухих лимонных корок заливают 3 литрами воды и настаивают в темном месте в течение трёх суток. Полученный настой используется для опрыскивания растений.

Цитрусовые корки могут стать эффективным средством для защиты растений в саду и комнате от вредителей.

Газеты и картон: мульча и утепление почвы

Газеты и картон — это отходы, которые можно использовать для мульчирования и утепления почвы. Эти материалы помогают сохранять тепло в почве, предотвращают её пересыхание и защищают корни растений от холода.

Картон и газеты можно использовать для укрытия почвы под кустарниками и деревьями, а также для устройства теплых грядок. Макулатуру можно собирать зимой и использовать весной для создания устойчивых и эффективных условий для роста растений.

Спитый чай и кофе: удобрение и мульча

Чайные и кофейные отходы являются отличным удобрением для растений. Они богаты органическими веществами, которые благоприятно влияют на рост растений. Чтобы использовать их как удобрение, нужно тщательно высушить и хранить до весны.

Сухие отходы чая и кофе можно добавлять в почву как подкормку для овощных культур. Также из них можно приготовить настой, которым поливают растения. Такие отходы можно смешивать с шелухой семечек и использовать в качестве мульчи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правильное освещение для рассады предотвращает вытягивание растений — Сад и огород 18.12.2025 в 16:07
Использую фитолампы для рассады — и теперь мои растения не боятся темных месяцев

Освещение — ключевой фактор для успешного роста рассады. Как избежать ошибок и создать идеальные условия для ваших растений, чтобы они росли крепкими и здоровыми.

Читать полностью » Для цветения цикламену нужна прохлада и рассеянный свет — цветоводы 18.12.2025 в 12:42
Поставила цикламен не туда — цветы исчезли за неделю: вот где ему действительно хорошо

Цикламен — одно из немногих растений, цветущих зимой. Рассказываем, как обеспечить ему правильный уход, прохладу и свет для пышного цветения.

Читать полностью » Неверный баланс углерода и азота замедлил компостирование — садоводы 18.12.2025 в 8:08
Компост не работает: вы тоже могли незаметно допустить эту ошибку

Компост может разлагаться медленно или неприятно пахнуть из-за скрытых ошибок. Разбираем восемь промахов, которые мешают получить качественную почву.

Читать полностью » Лён помогает повысить урожайность на участке за счёт привлечения пчёл — Сад и огород 18.12.2025 в 4:07
Думала, что лён только для ткани, но оказалось, что он может сделать мой огород в разы продуктивнее

Лён не только помогает улучшить почву, но и привлекает пчёл, повышая урожайность. Узнайте, как это неприхотливое растение может преобразить ваш участок!

Читать полностью » Зимовка герани определяет обильность цветения весной — цветоводы 18.12.2025 в 0:31
Герань не цветёт весной — значит, зимой сделали эту ошибку: вот как правильно ухаживать

Как правильно организовать зимовку герани: температура, свет, полив и обрезка, которые помогут растению восстановиться и пышно зацвести весной.

Читать полностью » Лилейники в цветниках заменяют гейхерами ради листвы — садоводы 17.12.2025 в 23:58
Розы, петунии и самшит уже не радуют: чем заменить надоевшие растения в саду

Какие растения слишком часто повторяются в садах и чем их заменить: девять популярных "штампов" и более свежие альтернативы для цвета, фактуры и аромата.

Читать полностью » Туи требуют солнечного света для оптимального роста и декоративности — Сад и огород 17.12.2025 в 21:23
Выбирала место для туй в саду — и теперь они растут, не мешая другим растениям

Туи — идеальный выбор для живых изгородей, но чтобы они росли здоровыми, важно учитывать их потребности в свете, почве и соседстве с другими растениями.

Читать полностью » Зимой химические удобрения не работают из-за замедленной работы корней — цветоводы 17.12.2025 в 19:45
Думала, что магазинные удобрения решат все проблемы с комнатными растениями, но оказалось, ошибалась — вот в чём секрет

Узнайте, почему магазинные удобрения неэффективны зимой и как правильно кормить растения органическими средствами для лучшего роста и цветения!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Короткие прогулки снижают уровень кортизола – Vogue Spain
Авто и мото
Зимний прогрев двигателя должен длиться 5-7 минут — инструктор по вождению
Наука
Соединения брома из морского льда разрушают приземный озон — учёные
Наука
Туристы в суборбитальных полётах поднялись на высоту 100 км — Science Times
Еда
Бефстроганов подают с картофельными драниками как альтернативой пюре и пасте — кулинары
Авто и мото
Стойки стабилизатора передают нагрузку между колёсами и снижают крены кузова — автомеханики
Спорт и фитнес
20-минутная тренировка задействовала все группы мышц — Джон Шеклтон тренер
Туризм
Жители России назвали святилище Савин лидером рейтинга загадочных мест — Газета.Ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet