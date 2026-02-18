Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Иван Трухин Опубликована сегодня в 16:21

Дерево почернело после морозов — но один срез показывает, всё ли потеряно

После суровых заморозков сад может выглядеть так, будто шансов на восстановление не осталось. Потемневшие ветви и отсутствие почек нередко заставляют владельцев участков принимать поспешные решения. Однако даже сильно подмерзшие деревья способны вернуться к жизни при правильном уходе. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на плодовода Ольгу Ефремову.

Сначала — оценить степень повреждений

Специалист подчёркивает: многое зависит от типа растений — плодовые культуры и хвойные требуют разного подхода. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, важно определить, насколько серьёзно пострадало дерево.

"Отрезаем тоненькие веточки и смотрим, что там внутри. Если есть коричневое кольцо, то дерево подмерзло. Можно погуглить, понять, насколько подмерзло, на сколько баллов оценить ситуацию", — пояснила Ефремова.

По состоянию среза можно понять, затронута ли древесина или повреждения поверхностные. Это позволяет оценить шансы на восстановление и выбрать тактику ухода.

Не спешить с радикальными мерами

Даже если после зимы яблони выглядят полностью погибшими, не стоит сразу выкорчёвывать их. Ефремова приводит пример из собственной практики: после сильных морозов деревья казались безжизненными, однако при регулярном поливе они восстановились уже к следующему сезону.

Ключевая задача садовода — не усугубить стресс растения. Резкое внесение навоза или больших доз азотных удобрений может только навредить, стимулируя рост в неподходящий момент. Гораздо важнее обеспечить умеренный и своевременный полив.

"Ваша задача не мешать, а помогать. Не надо наваливать сразу много навоза, давать много азотных удобрений, паниковать. Надо спокойно наблюдать за деревом, помогая ему. У нас есть эликсир жизни, вода", — подчеркнула плодовод.

Поддержка золой и водой

В качестве дополнительной меры можно использовать зольные поливы. Зола содержит фосфор и калий — элементы, которые помогают растениям справляться со стрессом и способствуют укреплению тканей. Однако вносить её следует правильно.

Раствор готовят с водой и проливают по краю проекции кроны, а не непосредственно под ствол. Это позволяет равномерно распределить питательные вещества в зоне активных корней. Сыпать сухую золу у основания дерева не рекомендуется.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

