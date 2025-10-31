Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com
Иван Трухин Опубликована сегодня в 12:21

Белое чудо для грядок: материал, который дышит, греет и спасает урожай от капризов природы

Агроволокно сохраняет влагу и воздухопроницаемость почвы, снижая перегрев корней летом

Белые укрывные материалы давно стали незаменимыми помощниками на даче. Они спасают рассаду от возвратных заморозков, защищают растения от палящего солнца и помогают поддерживать нужный микроклимат в теплицах. Но нередко садоводы путаются в названиях: спанбонд, лутрасил, агроволокно — что из этого что, и какой материал выбрать для конкретных задач?

Что такое нетканые укрывные материалы

Все эти названия относятся к одному семейству укрывных полотен, которые делают из полипропилена. Его расплавляют, вытягивают в тончайшие волокна и соединяют между собой — получается лёгкое, но прочное и дышащее полотно. Оно не гниёт, не боится влаги и пропускает воздух, что особенно важно для растений.

Такие материалы удерживают тепло, создают эффект мини-теплицы, защищают от ветра и палящих лучей солнца, не позволяя почве пересыхать. Они экологичны, просты в использовании и служат несколько сезонов.

Лутрасил: первый и проверенный

Лутрасил — это не тип материала, а торговая марка, под которой в своё время появился один из первых нетканых укрывных материалов. Со временем название стало нарицательным.

Этот материал лёгкий, но прочный, бывает разной плотности — от тонких 17 г/м² до более плотных 60 г/м². Тонкие варианты применяют весной для защиты рассады, а плотные — для укрытия кустов и невысоких деревьев на зиму. Лутрасил хорошо пропускает воду, устойчив к ультрафиолету и легко очищается от грязи.

Его часто используют для защиты клубники, ранних овощей и зелени. Благодаря мягкой текстуре, лутрасил не ломает хрупкие побеги и не мешает росту растений.

Спанбонд: технология, ставшая нарицательной

Многие думают, что спанбонд — это особый вид ткани. На деле это название технологии производства нетканого полотна. Любое полотно, изготовленное методом спанбонд, можно назвать этим словом.

Главные преимущества спанбонда — высокая прочность, долговечность и устойчивость к погодным нагрузкам. Он не рвётся от ветра, не боится дождя и выдерживает солнце без потери свойств. Производится как белый (для защиты растений), так и чёрный (для мульчирования и подавления сорняков).

Чёрный спанбонд активно применяют на грядках с клубникой, кабачками и земляникой — он блокирует свет для сорняков, при этом сохраняет влагу и воздухопроницаемость. Белый используют для парников и теплиц — он защищает рассаду от перепадов температуры и солнечных ожогов.

Агроволокно: общее название

Под словом "агроволокно" обычно понимают всю группу нетканых укрывных материалов, используемых в сельском хозяйстве. По сути, и лутрасил, и спанбонд — это разновидности агроволокна. Производители выпускают его в разных плотностях и цветах, часто с добавлением УФ-стабилизаторов, чтобы материал дольше служил на солнце.

Агроволокно применяют в теплицах, на грядках, при укрытии деревьев, кустарников, винограда и цветов. Оно помогает удерживать влагу, предотвращает перегрев корней и защищает от вредителей.

Сравнение материалов

Параметр Лутрасил Спанбонд Агроволокно
Происхождение Торговая марка Технология производства Общее название
Прочность Средняя Высокая Зависит от вида
УФ-устойчивость Есть Есть Есть
Цвета Белый Белый и чёрный Разные
Применение Рассада, ягоды Теплицы, мульча Универсальное

Как выбрать подходящее укрытие

Выбор зависит от цели и сезона.

  1. Для ранней весны — берите белое полотно плотностью 17-30 г/м². Оно сохранит тепло и не перегреет рассаду.

  2. Для защиты от сорняков — чёрное полотно 50-60 г/м². Оно работает как мульча, препятствует росту травы и сохраняет влагу.

  3. Для зимнего укрытия кустов и деревьев — плотное белое волокно 60-80 г/м². Оно не даёт ветру выдувать тепло и при этом позволяет воздуху циркулировать.

Хорошие результаты даёт комбинирование — весной использовать белое лёгкое агроволокно, а летом и осенью переходить на чёрное.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать тонкое волокно для зимнего укрытия.
    → Последствие: растения вымерзают при первых морозах.
    → Альтернатива: плотное (от 60 г/м²) белое агроволокно.
  • Ошибка: укрывать растения неплотно, оставляя щели.
    → Последствие: холодный воздух проникает внутрь, появляются подмерзания.
    → Альтернатива: закрепить края досками, камнями или специальными скобами.
  • Ошибка: использовать чёрное волокно в теплице.
    → Последствие: растения получают меньше света.
    → Альтернатива: только белый материал для парников.

А что если использовать плёнку вместо агроволокна?

Полиэтиленовая плёнка — дешёвый вариант, но у неё есть минусы. Она не пропускает воздух, и растения могут "задохнуться". Под плёнкой скапливается конденсат, что провоцирует грибковые заболевания. Агроволокно же дышит, создаёт мягкий климат и служит не один сезон.

Плюсы и минусы

Материал Плюсы Минусы
Лутрасил Лёгкий, удобный, долговечный Меньшая прочность по сравнению с плотным спанбондом
Спанбонд Прочный, универсальный, УФ-стойкий Стоимость выше, чем у тонких аналогов
Агроволокно Подходит для любых задач Требует подбора плотности под цель

FAQ

Как выбрать плотность укрывного материала?
Для рассады — 17-30 г/м², для мульчирования — 50-60 г/м², для зимнего укрытия — 60-80 г/м².

Можно ли стирать и использовать агроволокно повторно?
Да, если оно не повреждено. Достаточно просушить и убрать в сухое место до следующего сезона.

Что лучше — спанбонд или лутрасил?
По свойствам они близки. Главное — подобрать правильную плотность и УФ-защиту.

Мифы и правда

Миф: агроволокно "парит" растения.
Правда: оно пропускает воздух и влагу, перегрева не создаёт.

Миф: чёрное волокно вредно для почвы.
Правда: материал инертен, не выделяет токсинов и не мешает корням дышать.

Миф: укрывное можно заменить обычной тканью.
Правда: ткань быстро намокает и гниёт, тогда как агроволокно сохраняет свойства годами.

3 интересных факта

  1. Первые образцы нетканых полотен появились в Европе в 1980-х и использовались в промышленности.

  2. В России массово применять агроволокно начали лишь в 2000-х.

  3. Современные материалы могут служить до пяти сезонов при бережном обращении.

Исторический контекст

Технология спанбонд зародилась в Германии, а лутрасил производили на заводах концерна Freudenberg. С тех пор она распространилась по всему миру и стала стандартом в агротехнике. Сегодня в России выпускают собственные аналоги, не уступающие по качеству европейским.

