Фу, мусор - panoramio
© commons.wikimedia.org by No Redeeming Value is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:47

Теперь мусор сам придет в нужное место: Тюмень запускает курьерский сервис по вывозу отходов

Тюменцы могут заказать курьера для вывоза мусора через Telegram-бота

Тюменцы теперь могут заказывать курьера, который заберет мусор прямо у двери квартиры и доставит его до мусорного бака. Новый сервис запущен в виде Telegram-бота с платежной системой, что позволяет пользователям быстро и удобно заказать вывоз отходов.

Как работает сервис?

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю достаточно зарегистрироваться в Telegram-боте, выбрать опцию "вынести мусор", указать адрес и количество мусорных пакетов. После этого заявка автоматически поступает к исполнителю, который доставит мусор в указанное место.

"Мы реализовали сервис в виде telegram-бота с платежной системой. Пользователю достаточно открыть приложение, зарегистрироваться, найти кнопку "вынести мусор", выбрать адрес, куда требуется направить курьера и указать количество пакетов. После этого заявка немедленно поступает к исполнителю", — представитель сервиса.

Для удобства заказчика предусмотрена опция "оставить у двери", но важно, чтобы мешки были чистыми, плотно завязанными и не протекали.

Стоимость и доступность

Стоимость услуги составляет 99 рублей за один 10-килограммовый мешок. Заказ можно оформить как на текущее время, так и на конкретный час. На данный момент сервис работает в тестовом режиме, охватывая районы Зареки, Европейского берега и Европейского квартала Тюмени.

Мусорная проблема в Тюмени

Неоправданно большое количество мусора в Тюмени привлекло внимание властей. Так, недавно в районе озера Лебяжье было возбуждено дело из-за незаконного мусорного полигона, размер которого составил 70 квадратных метров. Объем отходов на свалке — шесть кубометров.

