Гаражи теряют популярность, но не цену: рынок раскрыл неожиданный тренд этой осени

Спрос на гаражи в Югре заметно ослаб: осенью жители региона стали реже интересоваться покупкой и арендой таких помещений. Несмотря на рост стоимости самих объектов за последние два года, активность на рынке снизилась — и это заметно как в частных продажах, так и на онлайн-площадках.

"В октябре 2025 года интерес к покупке и аренде гаражей снизился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — пояснил управляющий директор категории "Коммерческая недвижимость" сервиса "Авито" Олег Изотов.

Средняя стоимость гаража в регионе сейчас составляет около 577 тысяч рублей — примерно 24,6 тысячи за квадратный метр. Годами ранее объекты стоили дешевле: в 2023 году средняя цена была на уровне 520 тысяч. При этом аренда почти не изменилась — примерно 8,3 тысячи рублей в месяц или около 370 рублей за квадрат.

Что происходит с рынком гаражей

Снижение спроса связано сразу с несколькими тенденциями. Часть автовладельцев отказывается от покупки отдельных боксов, выбирая многоуровневые паркинги, охраняемые стоянки или аренду машино-мест. Другие — вовсе переходят на уличную парковку, особенно если живут в новых комплексах с широкими придомовыми дорогами.

Рост цен при стабильных арендных ставках также влияет на интерес: для покупателей инвестиционная привлекательность гаражей снижается.

Кроме того, часть автовладельцев перестали рассматривать гаражи как место технического обслуживания автомобиля — современные машины требуют меньше доработок, а сервисы предлагают доступные цены.

Сравнение показателей рынка гаражей в Югре

Показатель 2023 год 2025 год Динамика Средняя цена гаража 520 тыс. ₽ 577 тыс. ₽ +10% Средняя цена за м² ~22,3 тыс. ₽ 24,6 тыс. ₽ Рост Средняя аренда 8-8,2 тыс. ₽ 8,3 тыс. ₽ Почти без изменений Спрос - -10% Снижение

Советы шаг за шагом: как выбрать гараж в условиях сниженного спроса

Определите цель покупки. Для хранения автомобиля подойдёт стандартный бокс; для ремонта — нужен гараж с электричеством и смотровой ямой. Сравните цены по районам. В центре и возле новых микрорайонов стоимость выше — спрос формируют жители плотной застройки. Проверяйте документы. Убедитесь, что гараж в собственности, нет рисков сноса и территориальных споров. Оценивайте состояние строения. Сырость, трещины, плохая вентиляция — повод для торга или отказа. Смотрите уровень защиты. Наличие ворот высокой прочности, освещения, камер или охраны важны для дорогих автомобилей. Рассматривайте аренду вместо покупки. Если гараж нужен только на зимний сезон, аренда выгоднее. Сравните с машино-местами. В некоторых домах цена за парковочное место почти сравнилась со стоимостью гаража.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Выбрать гараж только по цене → проблемы с документами или состоянием → проверять юридическую чистоту и проводить осмотр. Игнорировать удобство расположения → сложный доступ зимой → выбирать объект рядом с домом или на освещённой улице. Оценивать только площадь → забыть о высоте и воротах → заранее проверить, проходит ли автомобиль по габаритам.

А что если… спрос продолжит падать?

Если тенденция сохранится, рынок может стать выгодным для покупателей: появятся более доступные варианты и возможность торговаться. Владельцы, напротив, вынуждены будут снижать цены или предлагать расширенные условия аренды.

А покупателям, которые рассматривают гараж как актив, стоит знать: долгосрочная доходность таких объектов растёт медленно, но стабильно.

Плюсы и минусы владения гаражом

Плюсы Минусы Защита автомобиля от осадков и холода Высокая стоимость покупки Возможность хранения инструментов, шин, инвентаря Не всегда удобное расположение Дополнительная безопасность Риск протечек и сырости в старых строениях Возможность сдачи в аренду Сложности с документами ГСК Возможность обустройства мастерской Требуются затраты на ремонт и утепление

FAQ

Стоит ли покупать гараж как инвестицию?

Рост цен есть, но небольшой. Для инвестиций лучше выбирать гаражи в районах с дефицитом парковочных мест.

Что выгоднее — аренда или покупка?

Если гараж нужен только на зиму или несколько месяцев — аренда. Для постоянного хранения и защиты автомобиля — покупка.

Почему аренда почти не выросла?

Из-за конкуренции: многие владельцы предпочитают держать ставки на одном уровне, чтобы не потерять арендаторов.

Мифы и правда

Миф: гаражи больше никому не нужны.

Правда: спрос снизился, но владельцы дорогих автомобилей и мотоциклов активно пользуются гаражами. Миф: гараж — это всегда холодное помещение.

Правда: многие боксы утепляют, проводят свет и ставят электрообогреватели. Миф: лучше покупать гараж, чем арендовать.

Правда: выбор зависит от частоты использования и бюджета.

Три интересных факта

В советские годы гаражи часто строили в виде кооперативов, и многие из них до сих пор функционируют. Стоимость гаража иногда растёт быстрее, чем цена парковочного места в новых жилых комплексах. Некоторые владельцы переоборудуют гаражи в мини-мастерские или склады для бизнеса.

Исторический контекст