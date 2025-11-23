Гаражи теряют популярность, но не цену: рынок раскрыл неожиданный тренд этой осени
Спрос на гаражи в Югре заметно ослаб: осенью жители региона стали реже интересоваться покупкой и арендой таких помещений. Несмотря на рост стоимости самих объектов за последние два года, активность на рынке снизилась — и это заметно как в частных продажах, так и на онлайн-площадках.
"В октябре 2025 года интерес к покупке и аренде гаражей снизился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — пояснил управляющий директор категории "Коммерческая недвижимость" сервиса "Авито" Олег Изотов.
Средняя стоимость гаража в регионе сейчас составляет около 577 тысяч рублей — примерно 24,6 тысячи за квадратный метр. Годами ранее объекты стоили дешевле: в 2023 году средняя цена была на уровне 520 тысяч. При этом аренда почти не изменилась — примерно 8,3 тысячи рублей в месяц или около 370 рублей за квадрат.
Что происходит с рынком гаражей
Снижение спроса связано сразу с несколькими тенденциями. Часть автовладельцев отказывается от покупки отдельных боксов, выбирая многоуровневые паркинги, охраняемые стоянки или аренду машино-мест. Другие — вовсе переходят на уличную парковку, особенно если живут в новых комплексах с широкими придомовыми дорогами.
Рост цен при стабильных арендных ставках также влияет на интерес: для покупателей инвестиционная привлекательность гаражей снижается.
Кроме того, часть автовладельцев перестали рассматривать гаражи как место технического обслуживания автомобиля — современные машины требуют меньше доработок, а сервисы предлагают доступные цены.
Сравнение показателей рынка гаражей в Югре
|Показатель
|2023 год
|2025 год
|Динамика
|Средняя цена гаража
|520 тыс. ₽
|577 тыс. ₽
|+10%
|Средняя цена за м²
|~22,3 тыс. ₽
|24,6 тыс. ₽
|Рост
|Средняя аренда
|8-8,2 тыс. ₽
|8,3 тыс. ₽
|Почти без изменений
|Спрос
|-
|-10%
|Снижение
Советы шаг за шагом: как выбрать гараж в условиях сниженного спроса
-
Определите цель покупки. Для хранения автомобиля подойдёт стандартный бокс; для ремонта — нужен гараж с электричеством и смотровой ямой.
-
Сравните цены по районам. В центре и возле новых микрорайонов стоимость выше — спрос формируют жители плотной застройки.
-
Проверяйте документы. Убедитесь, что гараж в собственности, нет рисков сноса и территориальных споров.
-
Оценивайте состояние строения. Сырость, трещины, плохая вентиляция — повод для торга или отказа.
-
Смотрите уровень защиты. Наличие ворот высокой прочности, освещения, камер или охраны важны для дорогих автомобилей.
-
Рассматривайте аренду вместо покупки. Если гараж нужен только на зимний сезон, аренда выгоднее.
-
Сравните с машино-местами. В некоторых домах цена за парковочное место почти сравнилась со стоимостью гаража.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Выбрать гараж только по цене → проблемы с документами или состоянием → проверять юридическую чистоту и проводить осмотр.
-
Игнорировать удобство расположения → сложный доступ зимой → выбирать объект рядом с домом или на освещённой улице.
-
Оценивать только площадь → забыть о высоте и воротах → заранее проверить, проходит ли автомобиль по габаритам.
А что если… спрос продолжит падать?
Если тенденция сохранится, рынок может стать выгодным для покупателей: появятся более доступные варианты и возможность торговаться. Владельцы, напротив, вынуждены будут снижать цены или предлагать расширенные условия аренды.
А покупателям, которые рассматривают гараж как актив, стоит знать: долгосрочная доходность таких объектов растёт медленно, но стабильно.
Плюсы и минусы владения гаражом
|Плюсы
|Минусы
|Защита автомобиля от осадков и холода
|Высокая стоимость покупки
|Возможность хранения инструментов, шин, инвентаря
|Не всегда удобное расположение
|Дополнительная безопасность
|Риск протечек и сырости в старых строениях
|Возможность сдачи в аренду
|Сложности с документами ГСК
|Возможность обустройства мастерской
|Требуются затраты на ремонт и утепление
FAQ
Стоит ли покупать гараж как инвестицию?
Рост цен есть, но небольшой. Для инвестиций лучше выбирать гаражи в районах с дефицитом парковочных мест.
Что выгоднее — аренда или покупка?
Если гараж нужен только на зиму или несколько месяцев — аренда. Для постоянного хранения и защиты автомобиля — покупка.
Почему аренда почти не выросла?
Из-за конкуренции: многие владельцы предпочитают держать ставки на одном уровне, чтобы не потерять арендаторов.
Мифы и правда
-
Миф: гаражи больше никому не нужны.
Правда: спрос снизился, но владельцы дорогих автомобилей и мотоциклов активно пользуются гаражами.
-
Миф: гараж — это всегда холодное помещение.
Правда: многие боксы утепляют, проводят свет и ставят электрообогреватели.
-
Миф: лучше покупать гараж, чем арендовать.
Правда: выбор зависит от частоты использования и бюджета.
Три интересных факта
-
В советские годы гаражи часто строили в виде кооперативов, и многие из них до сих пор функционируют.
-
Стоимость гаража иногда растёт быстрее, чем цена парковочного места в новых жилых комплексах.
-
Некоторые владельцы переоборудуют гаражи в мини-мастерские или склады для бизнеса.
Исторический контекст
-
Массовый рост ГСК начался в 1970–1980-х годах из-за увеличения числа автомобилей.
-
После 2000-х часть гаражей сносили ради строительства жилых кварталов, что сокращало предложение.
-
С 2020-х годов спрос на гаражи рос зимой, но в 2025 году впервые за долгое время стал снижаться.
