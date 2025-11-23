Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гаражи
Гаражи
© commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 12:16

Гаражи теряют популярность, но не цену: рынок раскрыл неожиданный тренд этой осени

Спрос на покупку и аренду гаражей в Югре снизился на 10 процентов — эксперт Изотов

Спрос на гаражи в Югре заметно ослаб: осенью жители региона стали реже интересоваться покупкой и арендой таких помещений. Несмотря на рост стоимости самих объектов за последние два года, активность на рынке снизилась — и это заметно как в частных продажах, так и на онлайн-площадках.

"В октябре 2025 года интерес к покупке и аренде гаражей снизился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — пояснил управляющий директор категории "Коммерческая недвижимость" сервиса "Авито" Олег Изотов.

Средняя стоимость гаража в регионе сейчас составляет около 577 тысяч рублей — примерно 24,6 тысячи за квадратный метр. Годами ранее объекты стоили дешевле: в 2023 году средняя цена была на уровне 520 тысяч. При этом аренда почти не изменилась — примерно 8,3 тысячи рублей в месяц или около 370 рублей за квадрат.

Что происходит с рынком гаражей

Снижение спроса связано сразу с несколькими тенденциями. Часть автовладельцев отказывается от покупки отдельных боксов, выбирая многоуровневые паркинги, охраняемые стоянки или аренду машино-мест. Другие — вовсе переходят на уличную парковку, особенно если живут в новых комплексах с широкими придомовыми дорогами.

Рост цен при стабильных арендных ставках также влияет на интерес: для покупателей инвестиционная привлекательность гаражей снижается.

Кроме того, часть автовладельцев перестали рассматривать гаражи как место технического обслуживания автомобиля — современные машины требуют меньше доработок, а сервисы предлагают доступные цены.

Сравнение показателей рынка гаражей в Югре

Показатель 2023 год 2025 год Динамика
Средняя цена гаража 520 тыс. ₽ 577 тыс. ₽ +10%
Средняя цена за м² ~22,3 тыс. ₽ 24,6 тыс. ₽ Рост
Средняя аренда 8-8,2 тыс. ₽ 8,3 тыс. ₽ Почти без изменений
Спрос - -10% Снижение

Советы шаг за шагом: как выбрать гараж в условиях сниженного спроса

  1. Определите цель покупки. Для хранения автомобиля подойдёт стандартный бокс; для ремонта — нужен гараж с электричеством и смотровой ямой.

  2. Сравните цены по районам. В центре и возле новых микрорайонов стоимость выше — спрос формируют жители плотной застройки.

  3. Проверяйте документы. Убедитесь, что гараж в собственности, нет рисков сноса и территориальных споров.

  4. Оценивайте состояние строения. Сырость, трещины, плохая вентиляция — повод для торга или отказа.

  5. Смотрите уровень защиты. Наличие ворот высокой прочности, освещения, камер или охраны важны для дорогих автомобилей.

  6. Рассматривайте аренду вместо покупки. Если гараж нужен только на зимний сезон, аренда выгоднее.

  7. Сравните с машино-местами. В некоторых домах цена за парковочное место почти сравнилась со стоимостью гаража.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Выбрать гараж только по цене → проблемы с документами или состоянием → проверять юридическую чистоту и проводить осмотр.

  2. Игнорировать удобство расположения → сложный доступ зимой → выбирать объект рядом с домом или на освещённой улице.

  3. Оценивать только площадь → забыть о высоте и воротах → заранее проверить, проходит ли автомобиль по габаритам.

А что если… спрос продолжит падать?

Если тенденция сохранится, рынок может стать выгодным для покупателей: появятся более доступные варианты и возможность торговаться. Владельцы, напротив, вынуждены будут снижать цены или предлагать расширенные условия аренды.

А покупателям, которые рассматривают гараж как актив, стоит знать: долгосрочная доходность таких объектов растёт медленно, но стабильно.

Плюсы и минусы владения гаражом

Плюсы Минусы
Защита автомобиля от осадков и холода Высокая стоимость покупки
Возможность хранения инструментов, шин, инвентаря Не всегда удобное расположение
Дополнительная безопасность Риск протечек и сырости в старых строениях
Возможность сдачи в аренду Сложности с документами ГСК
Возможность обустройства мастерской Требуются затраты на ремонт и утепление

FAQ

Стоит ли покупать гараж как инвестицию?

Рост цен есть, но небольшой. Для инвестиций лучше выбирать гаражи в районах с дефицитом парковочных мест.

Что выгоднее — аренда или покупка?

Если гараж нужен только на зиму или несколько месяцев — аренда. Для постоянного хранения и защиты автомобиля — покупка.

Почему аренда почти не выросла?

Из-за конкуренции: многие владельцы предпочитают держать ставки на одном уровне, чтобы не потерять арендаторов.

Мифы и правда

  1. Миф: гаражи больше никому не нужны.
    Правда: спрос снизился, но владельцы дорогих автомобилей и мотоциклов активно пользуются гаражами.

  2. Миф: гараж — это всегда холодное помещение.
    Правда: многие боксы утепляют, проводят свет и ставят электрообогреватели.

  3. Миф: лучше покупать гараж, чем арендовать.
    Правда: выбор зависит от частоты использования и бюджета.

Три интересных факта

  1. В советские годы гаражи часто строили в виде кооперативов, и многие из них до сих пор функционируют.

  2. Стоимость гаража иногда растёт быстрее, чем цена парковочного места в новых жилых комплексах.

  3. Некоторые владельцы переоборудуют гаражи в мини-мастерские или склады для бизнеса.

Исторический контекст

  1. Массовый рост ГСК начался в 1970–1980-х годах из-за увеличения числа автомобилей.

  2. После 2000-х часть гаражей сносили ради строительства жилых кварталов, что сокращало предложение.

  3. С 2020-х годов спрос на гаражи рос зимой, но в 2025 году впервые за долгое время стал снижаться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каждый запуск двигателя создает нагрузку на его компоненты — инженер-механик Ершов сегодня в 7:34
Завожу авто зимой по-другому — двигатель служит дольше, чем раньше

Как простые привычки в эксплуатации автомобиля влияют на здоровье двигателя и почему даже небольшие изменения в уходе способны продлить ресурс мотора на многие годы.

Читать полностью » Средний срок службы зимних шин составляет 30–50 км — автоэксперт сегодня в 6:48
Мои шины стирались почти мгновенно — пока не узнал этот секрет

Почему одни шины служат 20 тысяч километров, а другие выдерживают 60, и как продлить жизнь резины без лишних затрат.

Читать полностью » Царапины увеличивают риск коррозии на кузове — автоэксперт Балашов сегодня в 6:33
Перекрасил один элемент — и потом долго жалел: вот что произошло с машиной

Как решить проблему царапин и сколов без лишних расходов и почему перекраска бывает опаснее самой царапины — подробный разбор с практическими рекомендациями.

Читать полностью » Китайские автомобильные магнитолы выходят из строя через пару лет из-за перегрева — инженер сегодня в 5:59
Берёшь новую мультимедийку и удивляешься: она может сгореть от одной пылинки

Китайские мультимедийные системы в авто привлекают функционалом, но часто выходят из строя. Узнайте, как продлить их жизнь и сохранить комфорт.

Читать полностью » Летние шины показывают лучшую устойчивость к воде — автоэксперт Абрамейцев сегодня в 5:23
Мокрая дорога едва не подвела — теперь всегда смотрю на шины по-другому

Почему автомобиль на мокрой дороге начинает "плыть" и что можно сделать, чтобы избежать этой коварной ловушки, даже если дождь идёт стеной?

Читать полностью » Управление автомобилем с МКПП без отметки сегодня в 4:55
Сел за руль механики без отметки — получил штраф 15 тысяч: вот что произошло со мной

Новички часто выбирают автомат для комфорта, но езда на "механике" без отметки в правах может обойтись в 15 тысяч рублей.

Читать полностью » Проверка фильтров снижает риск перегрева мотора — механики сегодня в 4:15
Машина перестала ломаться зимой — один простой шаг спас мой кошелёк

Регулярные проверки автомобиля способны уменьшить расходы на обслуживание в разы, но многие водители недооценивают эту простую привычку — и зря.

Читать полностью » Использование кондиционера снижает ресурс ремней и компрессора — эксперты сегодня в 3:59
Включил кондиционер сразу после старта — салон прохладный, а мотор чуть не сгорел: теперь делаю иначе

Как включать кондиционер летом, чтобы не перегружать двигатель и не тратить лишнее топливо

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ранние подъемы кошки связаны с природными ритмами — зоопсихологи
Красота и здоровье
Насекомые в крупах не опасны для большинства людей, но могут вызывать расстройства — Сергей Малозёмов
Садоводство
Микрозелень формируется уже через 5–10 дней при подсветке — агрономы
ПФО
В Саратовской области упразднили два министерства
Наука
Натуральные сахара в соке ограничивают его пользу при нарушениях метаболизма — Николетт Пейс
Дом
Переезд делает хозяев грузчиками, малярами и психологами
ДФО
В Якутске провели заплыв при минус 30 градусов в рамках зимнего фестиваля
ЦФО
Аренда жилья в Рязани выросла в два раза на Новый год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet