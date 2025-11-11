Металл идёт под ковш: старые гаражи в Екатеринбурге сносят один за другим — вот где начнут первыми

Екатеринбург готовится к масштабным изменениям дворов и общественных территорий. Районные администрации приступают к сносу некапитальных металлических гаражей, расположенных в санитарно-защитных зонах, рядом с детскими садами, школами и объектами коммунальной инфраструктуры. Процесс станет частью муниципальной программы по управлению земельными ресурсами.

Кто отвечает за демонтаж

Решать, какие территории попадут в первую очередь, будут районные администрации. Они же организуют процесс выноса и заключают договоры с подрядчиками. Финансирование идёт из городского бюджета, поэтому количество снесённых гаражей напрямую зависит от выделенных средств.

С 2026 по 2030 год в Екатеринбурге планируется снести 370 металлических гаражей. На эти цели выделят 8,4 миллиона рублей. Речь идёт в основном о старых советских постройках, которые давно не отвечают требованиям безопасности.

Как владельцев предупреждают о сносе

Если гараж включён в годовой план, собственнику направляют уведомление — заказным письмом или лично под подпись. У него есть 10 дней, чтобы убрать конструкцию самостоятельно.

Согласно постановлению от 4 декабря 2020 года, если владелец игнорирует уведомление, администрация вызывает подрядчика, и гараж демонтируют принудительно. Конструкцию перевозят в место временного хранения, откуда владелец может забрать её позже.

Подрядчик не имеет права вскрывать гараж, если внутри находятся люди или имущество.

Что делают с бесхозными гаражами

Если установить владельца не удаётся, уведомление размещают на самом гараже или на информационном щите рядом. Через 10 дней, при отсутствии реакции, администрация организует демонтаж и отправляет конструкцию на временное хранение.

Если в течение шести месяцев хозяин не объявится, гараж признают бесхозяйным и по решению суда передают в муниципальную собственность с последующим списанием.