Гандболист Мусаев был дисквалифицирован ФГР

Гандболист Тамерлан Мусаев был отстранен от соревнований за то, что увлекался ставками на спорт.



Его дисквалифицировала Федерация гандбола России. Напомним, в прошлом сезоне спортсмен играл за "СГАУ-Саратов".

"Такое поведение осуждается федерацией, поскольку мы выступаем за прозрачность в нашем виде спорта. Действия Мусаева нарушают принципы честной игры и ставят под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом", — цитирует председателя высшего совета ФГР Сергея Шишкарева РБК Спорт.

27-летнего гандболиста ранее признали виновным в нарушении кодекса этики ФГР, он отстранен сроком до 31 декабря этого года.

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