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Гандболиста Мусаева дисквалифицировали за ставки на спорт
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Гандболист Мусаев был дисквалифицирован ФГР

Гандболиста Мусаева дисквалифицировали за ставки на спорт

Гандболист Тамерлан Мусаев был отстранен от соревнований за то, что увлекался ставками на спорт.

Его дисквалифицировала Федерация гандбола России. Напомним, в прошлом сезоне спортсмен играл за "СГАУ-Саратов".

"Такое поведение осуждается федерацией, поскольку мы выступаем за прозрачность в нашем виде спорта. Действия Мусаева нарушают принципы честной игры и ставят под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом", — цитирует председателя высшего совета ФГР Сергея Шишкарева РБК Спорт.

27-летнего гандболиста ранее признали виновным в нарушении кодекса этики ФГР, он отстранен сроком до 31 декабря этого года.

Фото: commons. wikimedia.org/Man77 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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