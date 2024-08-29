Гандболист Мусаев был дисквалифицирован ФГР

Гандболист Тамерлан Мусаев был отстранен от соревнований за то, что увлекался ставками на спорт.
Его дисквалифицировала Федерация гандбола России. Напомним, в прошлом сезоне спортсмен играл за "СГАУ-Саратов".
"Такое поведение осуждается федерацией, поскольку мы выступаем за прозрачность в нашем виде спорта. Действия Мусаева нарушают принципы честной игры и ставят под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом", — цитирует председателя высшего совета ФГР Сергея Шишкарева РБК Спорт.
27-летнего гандболиста ранее признали виновным в нарушении кодекса этики ФГР, он отстранен сроком до 31 декабря этого года.
Фото: commons. wikimedia.org/Man77 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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