Падение, переломы и чудо: как Иэн МакКеллен готовит Средиземье к новой битве

Легендарный актер Иэн МакКеллен подтвердил, что вновь исполнит роль Гэндальфа в новом фильме "Властелин Колец: Охота на Голлума". Для поклонников франшизы это стало долгожданной новостью: МакКеллен вернется к персонажу, который уже стал культовым в мировой кинематографии.

Несмотря на недавние травмы, актер сохраняет бодрый настрой и готов к съемкам:

"В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и снова исполнить роль Гэндальфа. Я не намерен сбавлять обороты", — сказал Иэн МакКеллен.

МакКеллен отметил, что работа на съемочной площадке дается ему легче, чем театральные выступления. Такой контраст объясняется меньшей физической нагрузкой и возможностью многократных дублей.

Несчастный случай на сцене

Прошлым летом актер пережил серьезное падение во время спектакля в лондонском театре. Инцидент привел к перелому запястья и растяжению шеи, однако благодаря защитному костюму и падению на колени одного из зрителей последствия оказались не столь серьезными.

"Благодаря защитному костюму и тому, что я упал на колени зрителя в первом ряду, я отделался легкими травмами, хотя в тот момент думал, что все кончено", — добавил Иэн МакКеллен.

Событие лишь подчеркнуло стойкость актера и его готовность вновь вернуться к работе, несмотря на возраст и недавние травмы.

Съемки нового фильма

Режиссером проекта станет Энди Серкис, широко известный благодаря роли Голлума в предыдущих фильмах по "Властелину Колец". Съемки стартуют в Новой Зеландии в мае следующего года, а релиз картины запланирован на декабрь 2027-го.

