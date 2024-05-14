Жители деревень в Харьковской области отказываются покидать свои дома, местные власти им помогают, рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.



Руководитель Волчанской городской администрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили объявил о старте эвакуации жителей Волчанска и прилегающих населенных пунктов 10 мая.



По его словам, имеются сведения о том, что часть жителей нескольких поселков отказывается покидать свои дома.

"Мы получили определенные обращения в администрацию и уже начали с ними работать", — отметил Ганчев.

Ранее он информировал, что российские военные контролируют западную и северную части Волчанска, города на границе с Россией в Харьковской области.



Министерство обороны РФ ранее уведомляло, что военнослужащие группировки "Север" России за сутки продвинулись в глубь обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

В отчете ведомства отмечалось, что в этом регионе Вооруженные силы России также заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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