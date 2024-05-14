Жители деревень в Харьковской области отказываются покидать свои дома, местные власти им помогают, рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.
Руководитель Волчанской городской администрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили объявил о старте эвакуации жителей Волчанска и прилегающих населенных пунктов 10 мая.
По его словам, имеются сведения о том, что часть жителей нескольких поселков отказывается покидать свои дома.
"Мы получили определенные обращения в администрацию и уже начали с ними работать", — отметил Ганчев.
Ранее он информировал, что российские военные контролируют западную и северную части Волчанска, города на границе с Россией в Харьковской области.
Министерство обороны РФ ранее уведомляло, что военнослужащие группировки "Север" России за сутки продвинулись в глубь обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
В отчете ведомства отмечалось, что в этом регионе Вооруженные силы России также заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Фото: commons.wikimedia.org/Peter solovyov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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