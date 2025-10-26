Геймеры в шоке: новый Redmi K90 обещает вечное плавное изображение
Xiaomi готовит новый смартфон с частотой обновления экрана 165 Гц, чтобы усилить конкуренцию в игровом сегменте. Инсайдерские источники сообщают, что устройство может войти в серию Redmi K90 и в настоящее время проходит этап тестирования.
Главным конкурентом выступит ожидаемый смартфон серии Honor GT, который также получит экран с высокой частотой обновления. Обе компании нацелены на улучшение игровых возможностей своих устройств, обеспечивая более плавную графику и комфорт при длительных игровых сессиях.
Почему важна частота обновления
Частота обновления 165 Гц позволяет снизить нагрузку на зрение и сделать анимацию на экране более плавной. Однако такое улучшение требует оптимизации энергопотребления, так как быстрый экран быстрее расходует заряд аккумулятора. Xiaomi изучает варианты активного охлаждения с внешним источником питания, чтобы решить эту проблему.
Активное охлаждение
Технология активного охлаждения может включать систему принудительной вентиляции или жидкостное охлаждение с микронасосом. Это позволит эффективно отводить тепло от процессора и графического ускорителя, что особенно важно при длительных игровых сессиях или нагрузках на высоких настройках.
Сравнение с конкурентами
|Компания
|Серия
|Частота обновления
|Особенности охлаждения
|Xiaomi
|Redmi K90
|165 Гц
|Активное охлаждение с внешним питанием
|Honor
|GT
|165 Гц
|Традиционное пассивное охлаждение
Советы шаг за шагом
-
Выбирая смартфон для игр, ориентируйтесь на частоту обновления экрана — выше показатель, плавнее изображение.
-
Обратите внимание на систему охлаждения — активное охлаждение продлевает время комфортной игры.
-
Сравнивайте энергопотребление устройств, особенно при высокой частоте обновления.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игроки часто отключают энергосбережение → смартфон перегревается → используйте активное охлаждение или настройку динамической частоты.
-
Использование смартфона без перерывов → перегрев процессора → сделайте паузы и используйте подставку с охлаждением.
А что если…
Если включить 165 Гц на постоянной основе, аккумулятор будет расходоваться быстрее, но картинка станет максимально плавной. Чтобы компенсировать энергопотери, разработчики тестируют активное охлаждение с внешним питанием, что позволяет сохранить стабильность работы и комфорт игры.
FAQ
Как выбрать смартфон для игр с высокой частотой обновления?
Ориентируйтесь на показатели экрана, систему охлаждения и ёмкость аккумулятора.
Сколько стоит смартфон с частотой 165 Гц?
Точные цены пока не объявлены, но устройства с такими характеристиками обычно относятся к премиум-сегменту.
Что лучше: активное или пассивное охлаждение?
Активное охлаждение эффективнее при длительных игровых сессиях, пассивное проще и не требует дополнительных компонентов.
Мифы и правда
-
Миф: высокая частота обновления не влияет на глаза.
-
Правда: более высокая частота делает изображение плавнее, снижает нагрузку на зрение при длительной игре.
Интересные факты
-
Частота обновления 165 Гц впервые активно используется на смартфонах для игр.
-
Активное охлаждение с микронасосом позволяет эффективно отводить тепло даже при пиковых нагрузках.
-
Сравнительно недавно 120 Гц считались максимальной нормой для мобильных устройств.
Исторический контекст
Первые смартфоны с высокой частотой обновления экранов появились около пяти лет назад. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд, и теперь 165 Гц уже рассматриваются как новая планка для игровых моделей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru