Геймеры в шоке: новый Redmi K90 обещает вечное плавное изображение

Xiaomi готовит новый смартфон с частотой обновления экрана 165 Гц, чтобы усилить конкуренцию в игровом сегменте. Инсайдерские источники сообщают, что устройство может войти в серию Redmi K90 и в настоящее время проходит этап тестирования.

Главным конкурентом выступит ожидаемый смартфон серии Honor GT, который также получит экран с высокой частотой обновления. Обе компании нацелены на улучшение игровых возможностей своих устройств, обеспечивая более плавную графику и комфорт при длительных игровых сессиях.

Почему важна частота обновления

Частота обновления 165 Гц позволяет снизить нагрузку на зрение и сделать анимацию на экране более плавной. Однако такое улучшение требует оптимизации энергопотребления, так как быстрый экран быстрее расходует заряд аккумулятора. Xiaomi изучает варианты активного охлаждения с внешним источником питания, чтобы решить эту проблему.

Активное охлаждение

Технология активного охлаждения может включать систему принудительной вентиляции или жидкостное охлаждение с микронасосом. Это позволит эффективно отводить тепло от процессора и графического ускорителя, что особенно важно при длительных игровых сессиях или нагрузках на высоких настройках.

Сравнение с конкурентами

Компания Серия Частота обновления Особенности охлаждения Xiaomi Redmi K90 165 Гц Активное охлаждение с внешним питанием Honor GT 165 Гц Традиционное пассивное охлаждение

Советы шаг за шагом

Выбирая смартфон для игр, ориентируйтесь на частоту обновления экрана — выше показатель, плавнее изображение. Обратите внимание на систему охлаждения — активное охлаждение продлевает время комфортной игры. Сравнивайте энергопотребление устройств, особенно при высокой частоте обновления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игроки часто отключают энергосбережение → смартфон перегревается → используйте активное охлаждение или настройку динамической частоты.

Использование смартфона без перерывов → перегрев процессора → сделайте паузы и используйте подставку с охлаждением.

А что если…

Если включить 165 Гц на постоянной основе, аккумулятор будет расходоваться быстрее, но картинка станет максимально плавной. Чтобы компенсировать энергопотери, разработчики тестируют активное охлаждение с внешним питанием, что позволяет сохранить стабильность работы и комфорт игры.

FAQ

Как выбрать смартфон для игр с высокой частотой обновления?

Ориентируйтесь на показатели экрана, систему охлаждения и ёмкость аккумулятора.

Сколько стоит смартфон с частотой 165 Гц?

Точные цены пока не объявлены, но устройства с такими характеристиками обычно относятся к премиум-сегменту.

Что лучше: активное или пассивное охлаждение?

Активное охлаждение эффективнее при длительных игровых сессиях, пассивное проще и не требует дополнительных компонентов.

Мифы и правда

Миф: высокая частота обновления не влияет на глаза.

Правда: более высокая частота делает изображение плавнее, снижает нагрузку на зрение при длительной игре.

Интересные факты

Частота обновления 165 Гц впервые активно используется на смартфонах для игр. Активное охлаждение с микронасосом позволяет эффективно отводить тепло даже при пиковых нагрузках. Сравнительно недавно 120 Гц считались максимальной нормой для мобильных устройств.

Исторический контекст

Первые смартфоны с высокой частотой обновления экранов появились около пяти лет назад. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд, и теперь 165 Гц уже рассматриваются как новая планка для игровых моделей.