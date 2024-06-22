Международная исследовательская группа из Франции и Ирана обнаружила, что агрессивное поведение в видеоиграх может указывать на склонность человека к насилию и преступлениям в реальной жизни. В исследовании, опубликованном в International Journal of Forensic Medicine, участвовали 111 осужденных за серьезные преступления.

Эксперименты показали, что преступники с психопатическими чертами демонстрируют большую агрессию в игровых сценариях, быстро выбирая насильственные действия. Результаты подтверждают связь между импульсивным и агрессивным поведением и психопатией.

Фото: commons.wikimedia.org/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)