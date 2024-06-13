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Галлямова: причиной раннего появления седых волос может стать наследственность
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:11

Галлямова: причиной раннего появления седых волос может стать наследственность

Врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что причинами раннего появления седых волос могут быть наследственность, стрессовые ситуации и различные заболевания.

"Это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента", - рассказала Галлямова.

Врач также добавила, что раннее поседение волос может быть обусловлено заболеваниями, например, витилиго. Оно возникает в раннем детстве, сообщает РИА Новости.

Появление нескольких седых волосков в возрасте от 20 до 25 лет считается нормальным, однако если седина проявляется у ребенка или у человека в довольно молодом возрасте, это является серьёзным поводом для обращения к врачу.

Фото:commons.wikimedia.org/Philippe Alès(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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