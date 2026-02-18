Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Галич, Костромская область
© commons.wikimedia.org by Svetlov Artem is licensed under CC BY 3.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:22

Галич вошёл в Золотое кольцо — тихий город на озере внезапно оказался в центре внимания

Галич — тихий город на берегу большого озера, где пожарная каланча соседствует с купеческими особняками, а древние валы напоминают о княжеских временах. Сюда едут не за шумными фестивалями, а за историей, панорамами и знаменитой рыбой. В 2026 году город официально вошёл в состав Золотого кольца России, что вновь привлекло к нему внимание путешественников. Об этом рассказывает RUSSPASS.

Город на озере с богатым прошлым

Галич ведёт свою историю с 1159 года — тогда при князе Юрии Долгоруком на берегу Галичского озера заложили крепость. В XIII веке город упоминался в летописях как часть Владимирского княжества, позже вошёл в состав Московского. В XV столетии он стал уездным центром.

В XIX веке здесь активно развивались кожевенные мастерские и перчаточные фабрики, а озеро ежегодно давало сотни тонн рыбы — судака, налима, щуки. Железная дорога, проложенная в начале ХХ века, связала город с крупными промышленными регионами. В советское время появились швейные и мебельные предприятия, а местный завод металлоизделий прославился выпуском первого экскаватора.

Холм Балчуг и древнее городище

Один из главных символов Галича — холм Балчуг высотой около 70 метров. Его название связывают со словом "балчук", что означает "рыбный рынок": у подножия располагалась Рыбная слобода.

С вершины открывается панорама города и озера. Здесь сохранились земляные валы древнего поселения и остатки крепостных укреплений. На холме установлены крест и беседка в память о защитниках города во времена Смуты. Добраться сюда можно пешком из центра примерно за двадцать минут.

Галичское озеро и монастыри

Галичское озеро — крупнейшее в Костромской области, его площадь превышает 75 квадратных километров. В прибрежной зоне действует природный заказник, где обитают более 180 видов птиц. В XIX веке неподалёку нашли так называемый "галичский клад" — археологические находки II тысячелетия до нашей эры.

На берегу озера расположен Свято-Успенский Паисиево-Галичский монастырь. Основанный в XIV веке как мужской, сегодня он является женской обителью. Сохранившиеся постройки XVII-XIX веков, включая пятиглавый Успенский собор, формируют выразительный архитектурный ансамбль.

Николаевский Староторжский монастырь сегодня не действует, но его Троицкий собор в стиле классицизма остаётся заметной доминантой. Также стоит посетить храмовый комплекс Васильевского монастыря с росписями на евангельские сюжеты.

Купеческая архитектура и каланча

В центре города сохранились Благовещенский и Преображенский соборы XVIII-XIX веков, а также Нижние и Верхние торговые ряды 1823 года постройки. Проект архитектора Николая Метлина считается одним из наиболее хорошо сохранившихся гостиных дворов уездных городов России. Сегодня здесь по-прежнему работает рынок.

На площади Революции возвышается кирпичная пожарная каланча 1899 года. С неё дозорные обозревали почти весь город, подавая сигналы о пожаре шарами на мачте. Это одна из узнаваемых деталей городского пейзажа.

Музей и местные сувениры

Галичский краеведческий музей расположен в особняке купца Нешпанова 1914 года. В экспозиции — предметы быта, оружие, книги и артефакты племени меря, населявшего эти земли в древности.

Главный гастрономический сувенир — рыба из Галичского озера: копчёная, солёная или вяленая. На рынке можно найти леща, судака, налима, язя и карася. Из ремесленных изделий популярны кожаные ремни и перчатки, льняные куклы и глиняная керамика.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

