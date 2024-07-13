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В Китае выяснили, что Млечный путь может быть в 2 раза больше, чем предполагалось ранее
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В Китае выяснили, что Млечный путь может быть в 2 раза больше, чем предполагалось ранее

Астрономы из Китая, используя данные инфракрасного звёздного спектрального обзора APOGEE, пересмотрели размеры Млечного Пути, предположив, что радиус галактики составляет 19 000 световых лет, что почти в два раза больше предыдущих оценок в 10 000 световых лет.

Исследователи Университета Юньнань учли влияние космической пыли и других факторов, которые мешали точным измерениям, и обнаружили, что внутренний диск галактики имеет относительно постоянную плотность. Новые технологии и методы анализа позволили получить более точные данные о структуре Млечного Пути, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Giles Laurent (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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