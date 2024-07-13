Астрономы из Китая, используя данные инфракрасного звёздного спектрального обзора APOGEE, пересмотрели размеры Млечного Пути, предположив, что радиус галактики составляет 19 000 световых лет, что почти в два раза больше предыдущих оценок в 10 000 световых лет.

Исследователи Университета Юньнань учли влияние космической пыли и других факторов, которые мешали точным измерениям, и обнаружили, что внутренний диск галактики имеет относительно постоянную плотность. Новые технологии и методы анализа позволили получить более точные данные о структуре Млечного Пути, сообщает 4pda.

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