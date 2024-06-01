В недавно открытой галактике JADES-GS-z14-0, обнаруженной орбитальным телескопом "Джеймс Уэбб", астрономы столкнулись с неожиданными особенностями. Эта галактика, сформировавшаяся всего через 290 миллионов лет после Большого взрыва и имеющая длину 1600 световых лет, оказалась необычайно яркой в своем спектре, что противоречит существующим теориям о молодых галактиках.

Исследования показали наличие значительных выбросов ионизированного газа, богатого водородом и кислородом, хотя кислород редко обнаруживается на ранних этапах развития галактик. Это свидетельствует о возможности существования нескольких поколений сверхмассивных звезд до момента открытия галактики, что вызывает сомнения в традиционных представлениях о звездообразовании и развитии Вселeнной на ее ранних этапах, сообщает 4pda.

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