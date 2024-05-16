Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) зафиксировал самый древний известный случай слияния сверхмассивных черных дыр в созвездии Секстанта, произошедший через 740 млн лет после Большого Взрыва.
Наблюдения за галактикой ZS7 выявили наличие двух черных дыр, вращающихся на расстоянии 2 тыс. световых лет друг от друга, каждая с массой в 50 млн раз превышающей солнечную. Эти объекты, вероятно, будут источником гравитационных волн, обнаружение которых ожидается с помощью будущей миссии ЕКА — гравитационной обсерватории LISA.
Результаты наблюдений подтверждают роль слияний черных дыр в их росте и важную роль этих объектов в ранней эволюции галактик, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Innes — Mathematician (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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