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В Испании разработали новый метод измерения массы темной материи в галактиках
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:24

В Испании разработали новый метод измерения массы темной материи в галактиках

Испанские астрономы разработали новый метод измерения массы темной материи в галактиках, основанный на анализе ударных волн, возникающих при формировании галактических скоплений. Исследователи обнаружили, что размеры и интенсивность этих волн могут помочь определить распределение темной материи.

Метод позволит с точностью около 30% оценить массу темной материи в скоплениях галактик даже на расстоянии до 9,3 млрд световых лет. Этот подход, разработанный под руководством Сюзанны Планелес из Университета Валенсии, может быть использован для проверки точности существующих методов и уточнения текущих теорий о структуре Вселенной.

Наблюдения планируют проводить с помощью будущих телескопов Athena и Cosmic Web Explorer.

Фото: esahubble.org/Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) Acknowledgement: William Blair (Johns Hopkins University) (public domain)

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