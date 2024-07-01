Испанские астрономы разработали новый метод измерения массы темной материи в галактиках, основанный на анализе ударных волн, возникающих при формировании галактических скоплений. Исследователи обнаружили, что размеры и интенсивность этих волн могут помочь определить распределение темной материи.

Метод позволит с точностью около 30% оценить массу темной материи в скоплениях галактик даже на расстоянии до 9,3 млрд световых лет. Этот подход, разработанный под руководством Сюзанны Планелес из Университета Валенсии, может быть использован для проверки точности существующих методов и уточнения текущих теорий о структуре Вселенной.

Наблюдения планируют проводить с помощью будущих телескопов Athena и Cosmic Web Explorer.

Фото: esahubble.org/Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) Acknowledgement: William Blair (Johns Hopkins University) (public domain)