Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Активная галактика с джетом
Активная галактика с джетом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 15:16

Галактики, карлики и слияния: что миссия Евклид открывает о том, как работает Вселенная

Миссия Евклид обновляет последовательность Хаббла и раскрывает эволюцию галактик — данные Женевского университета

Миссия "Евклид" Европейского космического агентства (ESA) представляет собой важный шаг в изучении космоса, и ее новый вклад — это обновленная версия знаменитой "последовательности Хаббла", которая классифицирует галактики по их форме. Этот проект стал знаковым моментом в астрономии, представив более точную и полную картину устройства Вселенной, чем когда-либо прежде. С помощью данных первого быстрого выпуска Q1, опубликованного в марте 2025 года, ученые исследовали более 26 миллионов галактик и получили новые данные о их формах, яркости, цветах и расстояниях.

Обновленная диаграмма классификации не только подтверждает традиционные категории галактик, такие как эллиптические, линзовидные и спиральные, но и вводит новые данные о карликовых галактиках, которые раньше были в тени классических моделей. Это открывает новые горизонты в понимании структуры и эволюции космоса. В первую очередь, благодаря миссии "Евклид", стали известны ключевые детали эволюции галактик, которые давно были предметом дискуссий среди ученых. Обновленная версия "последовательности Хаббла" помогает разгадать многие тайны, связанные с изменением форм галактик и их взаимодействием друг с другом.

Прогрессивные инструменты и алгоритмы, применяемые миссией "Евклид", позволяют не только классифицировать галактики, но и анализировать их внутреннюю структуру, активность звездообразования, а также процесс их слияний и взаимодействий. Открытие более чем 1,2 миллиона крупных галактик и карликовых объектов с точной морфологической классификацией, а также их распределение в космосе, дали ученым важные новые данные для построения более полной картины Вселенной.

Советы шаг за шагом

Чтобы понять, как именно данные миссии "Евклид" помогают ученым в классификации галактик и изучении их эволюции, следует обратить внимание на несколько ключевых шагов в процессе:

  1. Сбор данных: первый шаг — это получение данных с телескопа "Евклид". Он собрал информацию о более чем 26 миллионах галактик, охватывая их форму, яркость, цвет и расстояние. Это дает полную картину о морфологии галактик, что позволяет проделать более глубокий анализ.

  2. Обработка данных: затем данные обрабатываются с помощью алгоритмов машинного обучения, которые классифицируют объекты по различным признакам. Это включает в себя такие аспекты, как форма галактики, наличие звездного бара, структура спиральных рукавов, а также яркость и распределение звезд.

  3. Анализ и интерпретация: финальный этап — это анализ результатов, который помогает ученым создать обновленную версию последовательности Хаббла. Благодаря таким инструментам как искусственный интеллект, ученые могут не только классифицировать галактики, но и увидеть их эволюцию и взаимодействия на протяжении миллиардов лет.

Ошибка, последствия, альтернатива

  1. Ошибка: первоначальная интерпретация последовательности Хаббла предполагала, что галактики развиваются от эллиптических форм к спиральным. Этот взгляд был распространен в астрономии на протяжении почти ста лет.

  2. Последствия: такие представления о эволюции галактик ограничивали понимание процессов, происходящих во Вселенной, и не учитывали важность карликовых галактик и их роли в космической эволюции.

  3. Альтернатива: новые данные, полученные с помощью "Евклида", показывают, что эволюция галактик происходит в противоположном направлении — от спиральных форм к более компактным эллиптическим. Это открытие ставит на первый план роль слияний и взаимодействий галактик в их эволюции.

А что если…

Что если бы человечество не имело возможности исследовать столь масштабные области Вселенной? Миссия "Евклид" и ее возможности дают ответ на этот вопрос. Без таких миссий мы не смогли бы провести столь точный анализ, который позволил бы скорректировать теорию о галактической эволюции. Новые данные не только предоставляют нам более точную картину Вселенной, но и открывают новые горизонты для понимания космоса.

Исследования показывают, что слияния галактик — это ключевой процесс формирования более крупных объектов, что имеет важные последствия для того, как мы понимаем развитие Вселенной. Если бы данные "Евклида" не открыли эту закономерность, наше восприятие взаимодействия галактик и их роли в эволюции было бы значительно ограничено.

FAQ

  1. Какую роль играют карликовые галактики?
    Карликовые галактики являются важными строительными блоками для формирования более крупных галактик. Они численно превосходят другие типы галактик и участвуют в процессе эволюции Вселенной.

  2. Какие новые данные были получены от "Евклида"?
    Миссия "Евклид" собрала данные о более чем 26 миллионах галактик, включая информацию о их форме, яркости и цвете. Эти данные позволили пересмотреть классическую модель Хаббла.

  3. Как миссия "Евклид" помогает в классификации галактик?
    Телескоп "Евклид" использует высокое угловое разрешение и алгоритмы машинного обучения, что позволяет точно классифицировать галактики и отслеживать их эволюцию.

Мифы и правда

  1. Миф: галактики могут эволюционировать только от эллиптических форм к спиральным.
    Правда: данные миссии "Евклид" показывают, что эволюция происходит в противоположном направлении — от спиральных к эллиптическим формам, что связано с слияниями галактик.

  2. Миф: карликовые галактики не играют значительную роль в эволюции Вселенной.
    Правда: карликовые галактики являются ключевыми элементами космической структуры, участвующими в формировании более крупных систем.

  3. Миф: слияния галактик всегда ведут только к увеличению их массы, не влияя на их морфологию.
    Правда: слияния галактик также играют ключевую роль в морфологической трансформации, изменяя форму и структуру объектов.

Исторический контекст

Процесс классификации галактик начался с работы Эдвина Хаббла в 1920-х годах, когда он предложил классификацию, основываясь на наблюдаемых формах галактик. Его "последовательность" до сих пор используется, но на сегодняшний день она была значительно расширена и уточнена благодаря данным с миссии "Евклид".

В 1950-х годах Жерар де Вокулер предложил свою модель, которая тоже учитывала определенные закономерности в эволюции галактик. Современные технологии и методы, такие как искусственный интеллект, позволяют теперь пересматривать эти старые теории и строить более точные модели.

Три интересных факта

  1. Миссия "Евклид" собрала данные о более 26 миллионах галактик, что делает эту миссию одной из самых амбициозных в истории астрономии.

  2. Карликовые галактики составляют основную массу галактик во Вселенной, несмотря на их небольшие размеры.

  3. Благодаря миссии "Евклид" ученые впервые смогли точно идентифицировать тысячи карликовых галактик и классифицировать их морфологию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автомобильные шины стали главным источником микропластика в водоёмах городов — Шима Зиаджахроми сегодня в 8:34
Невидимое загрязнение: дождь смывает с дорог то, что убивает океаны

Новое исследование показывает, что микропластик, образующийся при износе автомобильных шин, загрязняет водоёмы через ливневые стоки. Какие последствия это имеет для экосистем и здоровья человека?

Читать полностью » Добавление минеральных солей повышает натуральность вкуса низкокалорийных подсластителей — Михаил Иванов сегодня в 7:34
Фокус, который сбивает рецепторы с толку: как соль делает диетические продукты вкуснее

Новое исследование показало, как добавление минеральных солей в подсластители помогает улучшить вкус и снизить неприятное послевкусие. Это открытие может изменить подход к созданию низкокалорийных продуктов.

Читать полностью » Возраст счастья и благополучия человека определили учёные из Европы — Сюзанна Бюккер сегодня в 6:34
Возраст, в котором мы наиболее счастливы: метаанализ разоблачает мифы о счастье

Когда мы находимся на пике счастья? Новый метаанализ о том, как меняется субъективное благополучие в разные возрастные группы и что влияет на наш уровень счастья на разных этапах жизни.

Читать полностью » Воздушные мешки позволили динозаврам достичь гигантских размеров — Тито Аурелиано из Пенсильванского университета сегодня в 5:34
Вы не поверите, что помогло динозаврам стать гигантами: неожиданный секрет раскрыт

Открытие воздушных мешков у древнего динозавра раскрывает секреты их роста и эволюции. Как эта адаптация помогала динозаврам становиться гигантами?

Читать полностью » Исследование Nature: нейтрино могут объяснить, почему после Большого взрыва осталась материя сегодня в 4:22
13,8 млрд лет спустя наука приблизилась к ответу: почему нас вообще не должно было быть

Учёные из Японии и США объединили силы, чтобы разгадать тайну, почему после Большого взрыва материя победила антиматерию.

Читать полностью » Учёные Рочестерского университета выявили белок, отвечающий за долголетие гренландских китов сегодня в 3:29
Тайна бессмертного гиганта: как арктический кит обманул старение

Гренландский кит способен жить дольше двух веков. Учёные наконец приблизились к разгадке его долголетия — и, возможно, к секрету вечной молодости.

Читать полностью » Учёные WHOI и Университета Консепсьон обнаружили новый вид ракообразных на глубине 8000 метров в Атакамском желобе сегодня в 2:15
Монстр из бездны проснулся: на дне океана нашли существо, которое не должно было существовать

На глубине, где нет света и давление способно расплющить сталь, учёные нашли нового хищника. Как это открытие связано с поиском жизни на спутнике Юпитера?

Читать полностью » Футуролог Рэй Курцвейл: человечество может достичь сегодня в 1:16
Кто первым обгонит старость: человечество вступает в гонку со временем

Футурологи уверены: смерть можно обмануть. Технологии стремительно приближают момент, когда старение перестанет быть приговором.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Вы думали, что бои постановочные? Звезда "Эйфории" раскрыла страшную правду о съёмках в новой картине
Питомцы
Жаль, раньше не знала: 5 минут в день и линька питомца проходит как по волшебству
Красота и здоровье
Сделала маникюр как в 90-х: один штрих — и ногти превратились в ретро-шедевр
Садоводство
Пробовала все способы подготовки малины к зиме — только один действительно сработал
Экономика
Финансовый эксперт Хуруджи: финансово грамотный человек всегда планирует бюджет и создаёт сбережения
Красота и здоровье
Отказался от алкоголя на месяц — и не поверил, как быстро тело начало меняться
Дом
Этикетологи назвали вино и цветы универсальными подарками для хозяев вечеринки
Еда
Беру обычные баранки — через 5 минут готов идеальный перекус: хруст, аромат и ностальгия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet