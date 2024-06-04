Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 89,3755
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 96,8721
Гагаузия выражает недовольство пересмотром судебной системы
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:43

Гагаузия выражает недовольство пересмотром судебной системы

Представители представительства гагаузского парламента выразили свое негодование тем, что для рассмотрения вопроса о пересмотре судебной системы Кишинев не привлек руководство данного региона.

Гагаузия, являющаяся автономной областью на юге Молдавии, выступает за тесное взаимодействие с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на европейскую интеграцию.

В столице Гагаузии — Комрате во вторник состоялась встреча представителей главного управления Молдавии и мэров населенных пунктов автономии, на которой одним из ключевых вопросов стала реформа судебных органов с целью возможного вывода судебной системы Гагаузии из подведомственности автономии.

Председатель Гагаузской области Евгения Гуцул заявила накануне встречи, что центральная власть и на этот раз проигнорировала власть региона при организации данного мероприятия. Несмотря на это, представители парламента и исполнительной власти региона явились на встречу.

Ее трансляция была проведена на странице молдавского телеканала TV6 в социальных сетях.

Говоря об отсутствии приглашения руководства региона на встречу, спикер местного парламента Дмитрий Константинов отметил: "Сегодня каким-то образом было принято решение, что обсуждение региональных вопросов возможно без участия руководства региона… Вы уже приняли закон и сегодня собираете мэров. Наверное, стоило их собрать немного раньше и провести консультации. Вы не учли мнение самих жителей. Вы не учли тот факт, что им придется путешествовать из своих городов в город Кагул и сколько времени и денег им потребуется на это. И не учли главное — наша область имеет автономный статус и закон о ее особом положении".

Депутат Александр Дюльгер назвал реформирование судов нарушением полномочий Гагаузии, подчеркнув, что оно противоречит закону об особом статусе этого региона. Согласно заместителю министра юстиции Руслану Лунгу, закон о реформировании судебной системы уже принят парламентом, при этом проводились публичные слушания по данному вопросу.

"Необходимость реформы обусловлена тем, что действующая система, в том числе в отношении Гагаузии, не отвечает современным потребностям граждан и европейским стандартам. Реформирование не направлено на ущемление прав и свобод граждан, а лишь на увеличение эффективности судебных органов", — подчеркнул чиновник.

Парламент Молдавии в последний день мая принял законопроект о реорганизации судебной системы в стране.

Авторы инициативы отметили, что целью реформы не является изменение численности судей или сотрудников судов первой и апелляционных инстанций, они будут продолжать свою работу на тех же должностях, но с административной точки зрения будут подчиняться судам соседних районов.

Депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз предложил сохранить статус судов в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также Апелляционной палаты в Комрате (города входят в состав Гагаузской автономии), но его предложения не нашли необходимой поддержки.

Фото: commons.wikimedia.org/Федя Кузнецов:) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Политолог Михайленко: Турция заинтересована в БРИКС

Политолог Михайленко: Турция заинтересована в БРИКС

Александр Михайленко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАНХИГС дал комментарий по поводу заявлений Турции о возможном вступлении в БРИКС, а так же о реакции России на возможность вступления Турции в организацию. Специально для Newsinfo.Ru.

Читать полностью
НАТО поступят по Вьетнамскому сценарию на Украине

НАТО поступят по Вьетнамскому сценарию на Украине

Запад готовит предлог для размещения военных на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен во время выступления на YouTube-канале "Исследования нейтралитета".

Читать полностью

Общество

Эксперты узнали, что может быть вреднее колбасы

Эксперты узнали, что может быть вреднее колбасы

Медики поэкспериментировали с рядом продуктов, которые есть в каждом холодильнике.

Читать полностью
Американская компания Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Американская компания Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен Starbucks отправила заявление на оформление 14 фирменный знаков на территории Российской Федерации. Об произошедшем сообщают «Ведомости».

Читать полностью

Новости