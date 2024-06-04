Представители представительства гагаузского парламента выразили свое негодование тем, что для рассмотрения вопроса о пересмотре судебной системы Кишинев не привлек руководство данного региона.



Гагаузия, являющаяся автономной областью на юге Молдавии, выступает за тесное взаимодействие с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на европейскую интеграцию.



В столице Гагаузии — Комрате во вторник состоялась встреча представителей главного управления Молдавии и мэров населенных пунктов автономии, на которой одним из ключевых вопросов стала реформа судебных органов с целью возможного вывода судебной системы Гагаузии из подведомственности автономии.



Председатель Гагаузской области Евгения Гуцул заявила накануне встречи, что центральная власть и на этот раз проигнорировала власть региона при организации данного мероприятия. Несмотря на это, представители парламента и исполнительной власти региона явились на встречу.



Ее трансляция была проведена на странице молдавского телеканала TV6 в социальных сетях.



Говоря об отсутствии приглашения руководства региона на встречу, спикер местного парламента Дмитрий Константинов отметил: "Сегодня каким-то образом было принято решение, что обсуждение региональных вопросов возможно без участия руководства региона… Вы уже приняли закон и сегодня собираете мэров. Наверное, стоило их собрать немного раньше и провести консультации. Вы не учли мнение самих жителей. Вы не учли тот факт, что им придется путешествовать из своих городов в город Кагул и сколько времени и денег им потребуется на это. И не учли главное — наша область имеет автономный статус и закон о ее особом положении".



Депутат Александр Дюльгер назвал реформирование судов нарушением полномочий Гагаузии, подчеркнув, что оно противоречит закону об особом статусе этого региона. Согласно заместителю министра юстиции Руслану Лунгу, закон о реформировании судебной системы уже принят парламентом, при этом проводились публичные слушания по данному вопросу.



"Необходимость реформы обусловлена тем, что действующая система, в том числе в отношении Гагаузии, не отвечает современным потребностям граждан и европейским стандартам. Реформирование не направлено на ущемление прав и свобод граждан, а лишь на увеличение эффективности судебных органов", — подчеркнул чиновник.



Парламент Молдавии в последний день мая принял законопроект о реорганизации судебной системы в стране.



Авторы инициативы отметили, что целью реформы не является изменение численности судей или сотрудников судов первой и апелляционных инстанций, они будут продолжать свою работу на тех же должностях, но с административной точки зрения будут подчиняться судам соседних районов.



Депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз предложил сохранить статус судов в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также Апелляционной палаты в Комрате (города входят в состав Гагаузской автономии), но его предложения не нашли необходимой поддержки.

Фото: commons.wikimedia.org/Федя Кузнецов:) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)