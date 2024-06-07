Гагаузия намерена обратиться в Конституционный суд Молдавии с целью исключить выведение своих судов из подчинения региона, сообщила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в беседе с РИА Новости.
"Конечно, мы станем обращаться в Конституционный суд, мы уже сейчас активно работаем над этим", — отметила Гуцул в интервью агентству во время ПМЭФ-2024.
Она уточнила, что иск будет подготовлен Национальным собранием совместно с Исполнительным комитетом автономии.
"Мы убеждены, что выиграем, потому что это несправедливое решение, которое подразумевает полное упразднение Гагаузской автономии, ведь у нас в специальном правовом статусе четко указано, что судебная власть — это отдельные полномочия Гагаузской автономии", — подчеркнула Гуцул.
Гагаузия является автономным регионом на юге Молдавии, который традиционно выступает за приближение к России, в то время как Кишинев ориентирован на европейскую интеграцию. Во вторник в административном центре Гагаузии — в Комрате состоялась встреча представителей государственной канцелярии Молдавии и мэров поселений автономии, на которой одной из основных тем стало обсуждение реформирования судебной системы, включая возможное отделение судов Гагаузии от власти автономии.
Во время этой встречи глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что центральные власти опять проигнорировали мнение региона при организации этого мероприятия.
Представители парламента и исполнительной власти региона, тем не менее, присутствовали на встрече. Трансляция проходила на странице молдавского телеканала TV6 в соцсетях.
Фото: commons.wikimedia.org/Федя Кузнецов:) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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