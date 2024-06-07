Гагаузия намерена обратиться к российским властям с просьбой восстановить возможность гагаузам совершать денежные трансферы через платежную систему "Золотая корона", заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости.



По ее словам, ранее известно было о том, что "Золотая корона" приостановила временно онлайн-переводы из России в Молдавию, и сейчас можно отправлять деньги только наличными через банки.



Гуцул заявила, что планируют обратиться к России с просьбой о помощи для обеспечения продолжения пользования гагаузами услугами "Короны". Она добавила, что получила много обращений по данному вопросу.



По мнению Гуцул, в Кишиневе могут затруднить данную инициативу, но Гагаузия намерена сделать все возможное для восстановления переводов через "Золотую корону".



"Мы активно пользовались услугами "Короны" и имели возможность пересылать средства нашим близким. К сожалению, из-за неграмотной политики PAS продолжаемся, что это привело к общей бедности населения", — подчеркнула Гуцул.

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