Что делать и что увидеть в Будапеште: от термальных купален до королевской крепости

Будапешт — это уникальный город, в котором сочетаются историческое величие, современные аттракционы и атмосфера венгерского гостеприимства. Его называют "жемчужиной Дуная" не зря: город окутан таинственными легендами, а его архитектура и природа завораживают с первого взгляда. Если вы задаётесь вопросом, что посмотреть и чем заняться в Будапеште, то вас ждёт путешествие в мир культурных контрастов и живописных видов. В этом путеводителе мы собрали лучшие достопримечательности, которые позволят вам ощутить атмосферу этой потрясающей столицы.

Здание парламента Венгрии: величие и символ

Здание парламента Венгрии, расположенное на набережной Кошута, — это одно из самых знаковых сооружений Будапешта. Построенное в стиле неоготики, оно впечатляет своим величием и красотой. Его длина составляет 268 метров, и в здании насчитывается 691 зал. Особое внимание привлекает центральный купол, высотой 96 метров, символизирующий 896 год — год, когда венгры впервые пришли в Карпатский бассейн.

Экскурсии по зданию парламента дают возможность полюбоваться его внутренними интерьерами: витражами, позолоченными залами и историческими экспонатами, включая корону Святого Иштвана. Прогулка по набережной Дуная или речная прогулка на корабле подарят лучший вид на это великолепное здание, особенно вечером, когда его освещают огни.

Рыбацкий бастион: романтическая смотровая площадка

Рыбацкий бастион — это одно из самых красивых и романтичных мест в Будапеште. Его белоснежные башни и арки выглядят как из сказки, но это сооружение не имеет отношения к оборонительным сооружениям. Оно было построено в конце XIX века, чтобы украсить город и символизировать защиту, предоставленную рыбаками этой части крепости.

Рыбацкий бастион является отличной смотровой площадкой, с которой открывается невероятный вид на Дунай, парламент и Пешт. Вечером, когда солнце садится за горизонт, этот вид становится по-настоящему магическим. На площадке также стоит статуя короля Иштвана I, первого венгерского короля и христианского правителя.

Церковь Матьяша: историческая и архитектурная жемчужина

Церковь Матьяша — это одна из самых известных и красивых церквей Будапешта. Её яркая черепичная крыша, готические шпили и витражи привлекают внимание ещё издалека. Церковь была построена в XIII веке, но своё нынешнее название получила в честь короля Матьяша Корвина, при котором церковь стала местом королевских свадеб и торжеств.

Интерьер церкви восхищает своим богатым оформлением: здесь можно увидеть не только великолепные витражи и фрески, но и реликвии венгерской истории. Это также одно из самых исторически значимых мест Будапешта, где проходили коронации и важнейшие события для венгерской монархии.

Цитадель и гора Геллерт: панорамные виды на Будапешт

Цитадель, расположенная на горе Геллерт, — это одно из лучших мест для того, чтобы насладиться панорамным видом на Будапешт. С вершины горы открывается захватывающая картина города с его мостами, дворцами и набережными, а саму Цитадель окружают исторические памятники и знаковые места.

Гора Геллерт знаменита не только своими видами, но и памятником Свободы, установленным здесь в 1947 году. Этот памятник был возведён в честь освобождения Венгрии от нацистской оккупации. Прогулка по этой горе — это возможность увидеть город с другой стороны и почувствовать его историческую атмосферу.

Цепной мост Сечени: символ Лондона

Цепной мост Сечени — это не просто переправа через Дунай, а символ Будапешта. Открытый в 1849 году, он стал первым постоянным мостом, соединяющим Буду и Пешт, а также стал важным шагом в развитии города. Архитектура моста с цепными конструкциями и каменными львами стала визитной карточкой города.

Прогулка по мосту особенно красива в вечернее время, когда подсветка создаёт романтическую атмосферу. Мост не только соединяет два берега, но и является важным символом венгерской независимости.

Купальни Сечени: расслабление в термальных водах

Купальни Сечени — это не только одни из крупнейших термальных комплексов Европы, но и настоящая венгерская традиция. Здесь можно наслаждаться термальными водами в различных бассейнах, начиная от прохладных до тёплых и расслабляющих 40°C. Купальни были открыты в 1913 году и с тех пор стали центром венгерской культуры купания.

Особенностью купален является их архитектура в стиле неоренессанс, а также открытые бассейны под небом, которые особенно приятны зимой, когда вокруг падает снег. Это место, где можно не только расслабиться, но и почувствовать атмосферу прошлого.

Купальни Геллерт: роскошь и комфорт

Если вы ищете более элегантные термальные бани, купальни Геллерт — это идеальный выбор. Расположенные у подножия горы Геллерт, они известны своей роскошной архитектурой в стиле арт-нуво, что делает их не только местом отдыха, но и настоящим произведением искусства. Купальни Геллерт были открыты в 1918 году и с тех пор остаются символом венгерской традиции купания.

Здесь есть крытые и открытые бассейны, сауны и парные. Вода, поступающая из горячих термальных источников, насыщена минералами, полезными для суставов и кожи. Купальни Геллерт — это не просто место для отдыха, но и для тех, кто ценит красоту и утончённость.

Будайская крепость: история и культура

Будайская крепость, расположенная на холме Вара, является культурным и историческим центром города. Это место, где можно увидеть не только величественные архитектурные сооружения, но и прекрасные музеи, такие как Венгерская национальная галерея и Исторический музей Будапешта.

Сам дворец был построен ещё в XIV веке и пережил множество исторических событий, от османского владычества до австрийских захватов. Прогулка по крепости дарит не только визуальное наслаждение, но и позволяет узнать больше о бурной истории Будапешта.

Будапешт — это город, в котором история, культура и современные развлечения гармонично переплетаются. Независимо от того, какой аспект города вам интересен — будь то величественные здания, термальные купальни или ночная жизнь, столица Венгрии предлагает массу интересных и уникальных возможностей для путешественников.