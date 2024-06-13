Премьер Италии Джорджа Мелони открыла работу встречи руководителей "Большой семерки" в области Апулии на юге страны и подчеркнула, что саммит приведет к конкретным результатам, сообщил корреспондент РИА Новости.



Представив первую сессию встречи G7, Мелони отметила, что выбор Апулии в качестве места проведения саммита был обдуманным, поскольку "Семерка" стремится выразить желание "усилить диалог с Глобальным Югом".



По словам премьера Италии, Апулия исторически является "мостом между Востоком и Западом — территорией диалога в сердце Средиземного моря, соединяющего две морские части света — Атлантику и Тихий океан".



По ее словам, "Семерка" не стремится быть оборонительной крепостью, цель — предложить ценности миру в пути к совместному развитию, подчеркнула Мелони.



Она также отметила, что лидеры обсудят на саммите "актуальные кризисы, начиная с Украины и Ближнего Востока", сотрудничество с Африкой и подход к проблеме искусственного интеллекта.



"Нас ждет много работы, но я уверена, что в эти дни наш диалог приведет к важным и конкретным результатам", — подчеркнула итальянская премьер.



Перед началом работы состоялась церемония прибытия участников встречи в отель Борго-Эньяциа.



В розовом костюме приветствуя коллег, Мелони пригласила их поставить подпись под логотипом итальянского председательства в G7, изображающим оливковое дерево с семью ветвями.



Президент США Джо Байден прибыл на встречу после французского президента Эммануэля Макрона с задержкой в 20 минут.



Во время ожидания американского лидера Мелони сделала селфи с многочисленными фотожурналистами.



Встреча лидеров "Большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. В четверг состоится сессия, посвященная кризису на Украине, на которую прибудет Владимир Зеленский.



Основным вопросом обсуждения станет предоставление Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Etienne (Li) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿