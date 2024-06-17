"Большая семерка" не является международным сообществом, союз все более превращается в политический инструмент поддержания преобладания США и стран Запада, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.



Встреча руководителей G7 под руководством Италии проходила с 13 по 15 июня.



По мнению Линь Цзяня, G7 не способна представлять международное сообщество, на долю объединения, согласно его заявлениям, приходится всего 10% мирового населения, а доля стран "Крупной семёрки" в мировой экономике убывает с каждым годом.



"G7 уже давно отступила от своего первоначального намерения координировать и стабилизировать международную экономическую обстановку и все больше превращается в политический инструмент поддержания преобладания США и Запада", — отметил дипломат.



Комментируя итоговое заявление G7, Линь Цзянь подчеркнул, что оно манипулирует вопросами, связанными с Китаем, черно пятит Китай, не имея под собой фактических оснований, полно лжи и высокомерия.



G7, по словам дипломата, идет вразрез с духом времени, нацеленным на мирное развитие.



"G7 заявляет, что хочет отстаивать мир во всем мире, но настаивает на проведении границ, опираясь на идеологию и ценности, раздувает ложный нарратив о противостоянии демократии и авторитаризма, использует узкие круги для провоцирования блоковой конфронтации", — добавил Линь Цзянь.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿